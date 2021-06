La aspiración de Gutiérrez “Ser la voz de los jujeños en la legislatura”

Jujuy al día® – Tras señalar que “los jujeños piden ser escuchados y atendidos”, Omar Gutiérrez, candidato en primer término a diputado provincial por el Frente Cambia Jujuy, enfatizó que espera ser “la persona que los represente en la Legislatura”.

En estos términos se pronunció al participar del acto inaugural del ascensor urbano en la capital jujeña, oportunidad en la cual recibió expresiones de afecto y respaldo de los vecinos, escena que se repite en cada localidad que visita, llevando el mensaje de transformación de la provincia de la mano del gobernador Gerardo Morales.

“Cada señal y muestra de afecto de la gente me conmueve profundamente y, al mismo tiempo, me compromete a seguir trabajando por la provincia”, indicó y puntualizó que “la gente no debe ser olvidada, por eso espero ser su representante en la Cámara de Diputados, ser su voz y hacer valer sus intereses”.

Por otra parte, el doctor Gutiérrez puso en valor la posibilidad que ofrece la democracia para “dejar definitivamente atrás el estancamiento que postergó por décadas a la provincia” y en este sentido subrayó que “tenemos la capacidad, la voluntad y las herramientas para lograrlo, pero también hace falta ratificar la voluntad de cambio y esa oportunidad llegará el domingo 27”.