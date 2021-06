«Está en juego un modelo a futuro y un presente de lo que queremos para Jujuy», afirmó Omar Gutiérrez

Jujuy al día® – Lo que está en juego en la elección del 27 de junio «es un modelo a futuro y un presente de lo que queremos para Jujuy», definió el candidato a diputado provincial por el Frente Cambia Jujuy, Omar Gutiérrez, al exponer en la presentación de la lista 220 «Encuentro Jujeño» de Monterrico.

Tras afirmar que «transformar la realidad no es fácil», el destacado médico resaltó que las transformaciones que se ven en la Provincia a partir de 2015 «hace unos años atrás eran solamente ideas y proyectos y, sin embargo, hoy son realidad, son presente y son pie para el futuro».

Hablando acerca de lo logrado en Monterrico, donde espacios políticos distintos demostraron que «se pueden sentar a dialogar y que pueden tirar del carro para el mismo lado», Gutiérrez afirmó que «no nos hace falta tener la ruta cortada ni gomas quemadas, no nos hace falta que venga un grupo de gente y se atribuya la representación de la sociedad y coaccione a los demás. Eso -subrayó- ya no puede ser más, eso tiene que ser definitivamente pasado porque hoy tenemos la paz social, una paz social que no es negociable, que es algo que necesitamos los jujeños para seguir adelante y es algo que este gobierno ha logrado; y a esa paz social hay que sostenerla y garantizarla», advirtió.

Luego de remarcar la importancia del trabajo genuino, el candidato expresó que «hay que dejar de estar pensando que saldrás adelante porque te dan algo para obligarte a hacer otra cosa; a eso también hay que decirle basta», señaló.

Sostuvo también que «se necesita fuerza para sacar esto adelante porque sin el compromiso y el apoyo de los jujeños, ni el gobernador ni ningún partido podrá lograrlo».

Finalmente instó a reflexionar sobre el valor de un gobierno que invierte en la educación frente a un pasado donde se imponía la violencia y la dádiva: «esto es lo que se juega en estas elecciones, un modelo a futuro y un presente de lo que queremos para Jujuy», sintetizó.

En el acto también habló la candidata a diputada provincial Gabriela Burgos, quien explicó que Cauchari «es una política pública genuina que nos influye directamente aunque estemos alejados del lugar donde está el parque solar. Primero porque es una política pública de transformación y de cuidado del medio ambiente y segundo, porque se trata de utilizar aquello que nos da la Pachamama, que es transformar la energía solar, poder venderla y de esa renta producir algo que es transversal a cualquier proyecto que tenga cualquier provincia que piense en la ciudadanía, que es la educación».

Por otro lado, subrayó lo logrado con el emprendimiento de Cannabis Medicinal que es un modelo a nivel nacional y que además de generar trabajo genuino, permitirá producir medicamentos para mejorar la calidad de vida de pacientes que padecen convulsiones y otras graves dolencias y que tienen que recurrir a importaciones para la provisión del fármaco.

El candidato a concejal Luciano Cortez, por su lado, llamó a la unidad de los vecinos de Monterrico para apoyar el programa del gobernador Gerardo Morales y a los candidatos a diputados del Frente Cambia Jujuy, «para que tengamos una provincia en crecimiento y que nos haga sentir orgullosos de ser jujeños».

A la presentación asistieron también el diputado Marcelo Nasif y la presidenta del partido Encuentro Jujeño, Gilda Romero.