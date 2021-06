Gutiérrez: “Hay que trazar una línea entre el pasado y un Jujuy que va hacia adelante”

Jujuy al día® – Al encabezar la presentación de candidatos del Frente Cambia Jujuy en El Piquete, el médico Omar Gutiérrez, sostuvo que en la elección del 27 de junio “hay que trazar una línea” entre “volver al pasado” o “buscar un Jujuy que va para adelante”.

El acto tuvo lugar en el Club Defensores de Talleres y contó con la presencia de Gabriela Burgos, Fabián Tejerina y Adriano Morone, integrantes de la lista.

“Lo común -afirmó el doctor Gutiérrez- es que aparezcan políticos que hacen promesas que nadie cumple, pero aquí no escuché ninguna promesa vacía, ninguna promesa que no se pueda cumplir y eso me gusta, hace que me identifique y que me sume porque tenemos que salir de una vez de esta historia de políticos que prometen cosas que nos se van a cumplir”.

Además subrayó que “tenemos que madurar como pueblo y darnos cuenta la democracia se construye con participación y compromiso y se construye con cosas serias, con trabajo y no con promesas hechas en el aire; se construye dejando atrás las diferencias y planteándose qué futuro queremos para las generaciones que vienen”.

“El parque solar Cauchari no es una promesa, tampoco lo son las escuelas que se están construyendo, son cosas que este gobierno se encargó de llevar adelante contra viento y marea y las convirtió en una realidad palpable”, señaló luego.

En la elección que viene, remarcó Gutiérrez, “hay que trazar una línea: o nos quedamos renegando con el pasado, con esa idea que vamos a vivir siempre con las rutas cortadas, con las gomas quemadas y con grupos a los que se les da todo el poder para que estén por encima de los ciudadanos o si vamos a vivir con la paz social que se consiguió, que también es una realidad y sin la cual no podemos hacer nada el día de mañana”.

La candidata a diputada provincial Gisel Bravo, instó a apoyar la gestión del gobernador Gerardo Morales: “se logró mucho pero hay mucho por hacer en conjunto”, dijo para felicitar a las fuerzas de Cambia Jujuy en El Piquete por haber constituido una lista con distintos sectores que triunfará el 27 de junio.

En el encuentro también habló Adriano Morone, candidato a diputado provincial, quien destacó la participación de los jóvenes en Frente Cambia Jujuy: “se ha dado una gran transformación y somos los jóvenes los que tenemos que salir a defender este proyecto que tiene con ver con las próximas generaciones”, expresó.

Por su parte, Ariel Ortiz, candidato a vocal municipal, subrayó que en El Piquete “radicales y peronistas trabajan por un mismo objetivo que es mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo” y puso de relieve la participación de mujeres en el espacio.