Morales encabezó la apertura de sobres para la construcción de la nueva cárcel en Chalicán

El gobernador Gerardo Morales junto al ministro de Seguridad, Guillermo Corro; y el intendente de Fraile Pintado, Iván Poncio; participaron del acto apertura de los sobres de licitación para la construcción de una nueva unidad penitenciaria en Chalicán.

Jujuy al día® – Este proyecto tiene origen en la necesidad de proceder a la reubicación de la actual cárcel de barrio Gorriti en la capital jujeña y, además, ampliar capacidades para recibir internos.

Debido al crecimiento urbano que experimentó San Salvador, el establecimiento penitenciario de Gorriti quedó emplazado en cercanías de la zona céntrica, con toda la complejidad que ello implica.

Mejores condiciones

Durante la ceremonia realizada en instalaciones de Infinito por Descubrir, el mandatario destacó que «este es un paso más en el marco de una política pública que venimos desarrollando en materia de seguridad», señaló Morales y valoró la decisión de construir una nueva cárcel que responda a las exigencias nacionales e internacionales».

«La cárcel de Gorriti no va más, está en un lugar que no es el adecuado, y al estar en el centro de la ciudad genera inconvenientes porque no cumple con los parámetros de seguridad», expresó el Mandatario.

Morales ponderó «las políticas implementadas en los años» que mejoraron la formación del personal policial y penitenciario con la creación del Instituto Universitario de Seguridad Pública. Además, «realizamos inversiones importantes en equipamiento con la compra de más móviles para la policía y equipamiento para bomberos», remarcó.

En ese sentido, Morales adelanto que en breve comenzara a funcionar «el proyecto Jujuy Seguro e Interconectado para combatir el delito con un sistema de vídeo vigilancia, sumado a cambios institucionales y en materia legal con una ley que combate el narcomenudeo». También, destacó «las obras realizadas en comisarías y destacamentos y la ampliación de un pabellón de la penitenciaria de Alto Comedero».

En su oportunidad, el Ministro de Seguridad Guillermo Corro manifestó que “la importancia de este proyecto tiene el fin de trasladar la cárcel de Villa Gorriti hacia la zona de Chalicán dentro del ejido municipal de Fraile Pintado, por eso el acompañamiento del intendente en este acto”.

A su vez indicó que con la apertura de sobres comienza la ejecución de una obra que tiene un plazo de 20 meses para una capacidad de 600 internos.

Finalmente el ministro explicó que “la Unidad Penal de Gorriti está por cumplir 89 años y cuando se la construyo en su momento estaba en la periferia de la ciudad y hoy no reúne las condiciones operativas para un centro de detención, para nosotros este proyecto es un sueño que implica descentralización, genera mano de obra y trabajo en la zona del interior”.

Ofertas

Se presentó un oferente, se trata de la empresa JUMI. S.R.L. El acto fue fiscalizado por la escribana Valeria Carolina Singh, integrante de Escribanía de Gobierno, y personal de la Dirección General de Auditoria Legal del Ministerio de Seguridad.

La obra

La nueva cárcel de Chalicán contará con una inversión de $ 2.330.000.000,00. y se hará a través de fondos del estado provincial. El proyecto de la construcción del nuevo edificio contará con todos los servicios de los establecimientos penitenciarios modernos y se desarrollará en 22 hectáreas en un predio que comprende 40 hectáreas con el fin de futuras ampliaciones.

Cabe recordar que mediante la licitación N° 1/2021, Expediente 1400-051/2021 publicada el 3 de mayo pasado, el Ministerio de Seguridad efectuó la convocatoria de obra pública para poder concretar la construcción del establecimiento penitenciario en Chalicán en el departamento de Ledesma.

Estuvieron presentes, el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; la Coordinadora General del Ministerio de Seguridad, Cecilia Barbesini; los Secretarios de Seguridad Vial, Alejandro Marenco; de Relaciones con la Comunidad; Adriano Morone; de Seguridad Pública, Diego Suarez; de Delitos Complejos, Ernesto Albin, el Secretario de Infraestructura, José Ignacio Suarez y la Rectora del Instituto Universitario de Seguridad Pública, Carolina Calvó.

También participaron el Jefe y Sub Jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy, Inspector General, Ariel Cari y el Inspector General Rolando Gutiérrez respectivamente. Autoridades de la Dirección General de Administración y funcionarios del Ministerio de Seguridad.