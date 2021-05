“Necesitamos el compromiso de todos en esto que es construir un futuro mejor para Jujuy” afirmó Gutiérrez en Perico

Jujuy al día® – Refiriéndose a las implicancias de la elección legislativa del 27 de junio, el candidato a diputado provincial por el Frente Cambia Jujuy, Omar Gutiérrez, expresó que “necesitamos el compromiso de todos en esto que es construir un futuro mejor para Jujuy”.





Gutiérrez encabezó la presentación de la lista de Cambia Jujuy en el marco de la inauguración del sub comité ubicado en la avenida José Hernández de Perico, a la que asistieron los candidatos a diputados provinciales Gabriela Burgos, Alberto Bernis, los candidatos a concejales Fernando Benacchio y Natalia Guevara; el senador Mario Fiad, el diputado nacional Jorge Rizzotti y la dirigente Natalia Sarapura.

Hablando de los modelos que están en juego en la próxima elección, el médico confió que “creo en el compromiso de todos los días, ese que necesitamos nosotros para aportar en esto, y también creo en el cambio genuino que no se hace con el bolsón que te regalan y que te llevan a una marcha. Sí creo en las cosas reales, es innegable lo que ha hecho este Gobierno en muchos campos, pero faltan cosas, no nos podemos quedar a la mitad del camino y hay que dar los pasos que siguen, apoyando y también marcando lo que por ahí no está bien”, aseveró.

Gutiérrez señaló luego que el desarrollo de Cauchari y Cannaba demuestran que “los jujeños somos capaces de hacer cosas que son un ejemplo en el mundo” y añadió que la gestión en marcha para la compra de vacunas contra el COVID a un laboratorio de China es testimonio también de esa idea de animarse a hacer cosas importantes y de no quedarse en las ideas.

Por su lado, el diputado nacional Jorge Rizzotti expresó que Perico “necesita cambios” y confió que da dolor no ver reflejados en el municipio periqueño “los esfuerzos y los logros que tenemos como gobierno provincial”. En ese sentido puso como ejemplo el estado del acceso a la ciudad que se construyó con muchos esfuerzos y que hoy ni siquiera se barre. “Esto no es una elección para ver quien va a ser concejal de Perico, acá se juega el futuro de Perico”, definió para pedir el voto también para los candidatos a diputados que “acompañarán al gobernador Morales desde la Legislatura y que van a resistir a una oposición dañina, muchas veces injusta, porque no se hace política con la mentira”.

También habló en el acto la dirigente Natalia Sarapura quien afirmó que el 27 de junio, el pueblo jujeño estará frente a la rectificación de la decisión tomada como provincia en 2015: “no teníamos ni el lugar ni el futuro que Jujuy se merecía, una provincia rica en diversidad con fuerza en su pueblo y con una gran identidad, estaba sumida en un rol de provincia inviable”, recordó. Luego sostuvo que en 2015 “construimos un pacto social y reconocimos en ese hombre el líder que necesitábamos, un jujeño que quiere a todos sus hermanos y fuimos creciendo; año a año se sumaron más jujeños a este desafío y en esta elección nos toca seguir profundizando esta decisión”.

El candidato a concejal Fernando Benacchio, pidió al doctor Omar Gutiérrez “por nuestro hospital, que de una vez por todas podamos tener el hospital que nos merecemos todos los periqueños”. El dirigente agregó que por ser un hombre de la salud, “el doctor Gutiérrez va a saber escucharnos y pedimos el apoyo de todos los vecinos de Perico para que lo tengamos en la Legislatura”, a la vez que se comprometió a trabajar por el objetivo del nosocomio también desde el Concejo Deliberante.

“Los jujeños con su voto deben ser protagonistas de la transformación”

Así lo afirmó Omar Gutiérrez, cabeza de lista de candidatos a diputados provinciales del Frente Cambia Jujuy, en reciente presentación de plataforma electoral que tuvo lugar en Monterrico, de cara a los comicios legislativos previstos para el próximo 27 de junio.

Junto a Gabriela Burgos, Alberto Bernis y Fabián Tejerina, candidatos a diputados provinciales, y referentes de los partidos que integran Cambia Jujuy, el doctor Gutiérrez dijo no ser protagonista de este proceso electoral y que, en todo caso ve “mucha gente comprometida que supo asumir el rol protagónico en la construcción de un Jujuy mejor”.

Enfatizó que “necesitamos los grandes cambios hoy y es allí donde surge el protagonismo de los jujeños comprometidos con el Jujuy que viene, respaldando con su voto a los candidatos de Gerardo Morales” y aseveró que “el futuro de hace presente con el proyecto del gobernador Gerardo Morales”.

En este sentido, hizo referencia a la planta solar Cauchari, señalando que “no es un invento, dejó de ser un sueño, es una realidad y un ejemplo para el mundo, porque transforma la energía del sol en educación, ya que de la renta proveniente de la venta de energía renovable se paga el Crédito Educativo gestionado para construir 258 escuelas en toda la provincia” y remarcó que “invertir en educación es construir futuro y de allí forjar una nueva realidad”.

Siguiendo esta línea argumental, Gutiérrez indicó que “la política debe ser un instrumento para mejorar la situación del pueblo” y agregó que “es mucha la gente que tira del carro con convicción y solidaridad, pensando en transformar la vida de los jujeños”.

“Piqui” Bernis, a su turno, ponderó los “diversos pensamientos políticos enriquecen la base electoral de Cambia Jujuy, dispuestos a sumarse al proyecto de Gerardo Morales” y puntualizó que “los municipios, como Monterrico, necesitan una administración que exprese la visión política del gobernador y así integrarse definitivamente al proceso de transformación de la provincia”.

Subrayó que “hoy estamos viendo los resultados de la gestión iniciada en 2015 y se hacen evidentes en la transformación de Jujuy que dejó de ser una provincia limitada al sólo pago de sueldos para erigirse en modelo de innovación productiva, cuyos principales pilares son energías renovables y litio” y agregó que “así se genera trabajo digno, poniendo punto final al clientelismo político”.

“Por eso el 27 de junio llenemos las urnas con votos para los candidatos de Cambia Jujuy que son los candidatos de Gerardo Morales”, exhortó Bernis.

Tejerina, en tanto, manifestó que “la provincia necesita la unión de los jujeños, por eso celebramos la apertura de Cambia Jujuy para seguir trabajando por un futuro mejor para todos”.