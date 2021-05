El costo fiscal de $530 millones de este confinamiento pagaría 100 millones de dosis de las vacunas más caras

Jujuy al día® – En su newsletter «Clase Media», el docente y economista cercano a Juntos por el Cambio, Martín Tetaz estimó que contra cualquier métrica, y «no sólo contra las muertes, que es obvio», hubiera resultado conveniente «acelerar la compra de vacunas a cualquier precio y con cualquier garantía».

En un reporte titulado «Si las vacunas parecen caras, prueben con el confinamiento», el autor del nuevo libro «Nada será igual» calculó el esfuerzo fiscal que demandan estos 9 días dispuestos por el gobierno nacional en $530.000 millones, para asegurar que con ese recurso se podrían haber comprado 100 millones de dosis de Moderna, «una de las vacunas más caras del mercado».

Estimó, asimismo, que si se le agrega el monto anunciado para el Repro II, con el que se complementará el sueldo de los trabajadores de los sectores críticos, se podrían haber comprado casi 5 dosis de esa vacuna por mes de subsidio a cada trabajador.

«En tiempos en que miles de argentinos huyen a Miami a vacunarse gastándose cerca de 3000 dólares per cápita -sostuvo- no se entiende cómo el gobierno no puede ir a comprar vacunas para los trabajadores en vez de pagarles 22.000 pesos mensuales de Repro».

En ese cuadro comparativo, incluyó al costo de las terapias intensivas e invocó cálculos de su colega Pablo Olivares, en cuanto a que dos dosis de la vacuna de Pfizer (20 dólares por inyección) estarían 10% por debajo de lo que cuesta por día en forma directa una cama de terapia intensiva con respirador.

En su análisis económico semanal indicó que «Argentina no solo no pudo conseguir un acuerdo con Pfizer sobre finales del 2020, sino que resignó el máximo del fondo Covax, lo que podría haberle permitido conseguir vacunas para cubrir al 50% de la población».

En Europa también hubo mala praxis

Aclaró que, de todos modos, «es cierto que no es el único caso de mala praxis en la gestión; buena parte de la demora en la vacunación europea, en contraste con el Reino Unido, por ejemplo, tuvo que ver con la centralización de la gestión en cabeza de la Comisión Europea, que burocracia mediante, dejó pasar un tiempo precioso discutiendo cuánto pagar por las dosis y qué tipo de contrato hacer».

En ese sentido, precisó que, de hecho, la campaña de vacunación es el primer éxito claro del Brexit, que se despegó de la mediocridad europea y superó incluso en los primeros meses a Estados Unidos.

Cuestionó lo dicho por el presidente Alberto Fernández de que las nuevas medidas restrictivas se iban a financiar con el impuesto a las grandes fortunas y el aumento en la recaudación.

Recordó que el presupuesto 2021 ya contemplaba el incremento del 11% de la recaudación en términos reales, sin incluir a la segunda ola, entre las previsiones de gastos, mientras que el tributo excepcional a los patrimonios recaudó 20% menos de lo esperado y su destino ya estaba comprometido por ley.

Si bien reconoció que el dinero es fungible y que esos compromisos son relativos, puso de manifiesto que no se pueden cubrir los $530.000 millones que cuesta este nuevo confinamiento con los $240.000 recaudados, mucho menos si parte de ellos ya han sido asignados.

Señaló que ya se verá en los próximos meses cuánto cae la recaudación del gobierno en mayo y junio, en relación con marzo y abril, sin contar el ingreso del impuesto a las fortunas (la gente de Ferreres y Asociados estima una caída del producto del 7% en el bimestre), como así también cuánto se eleva el gasto y consecuentemente cuánto se infla el déficit.

«Es cierto que el Repro II es más acotado que el ATP y que las transferencias vía tarjeta alimentaria son más baratas que el IFE», puso de relive, pero es probable que el déficit se eleve al terreno de los $200.000 millones mensuales, desde los -57.000 que acaba de mostrar el resultado fiscal de abril.