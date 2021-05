¿Cuánto dura la protección de las vacunas contra el Covid?

Jujuy al día® – Mientras la vacunación contra el coronavirus avanza -aunque de forma desigual- en el mundo, muchos se están empezando a preguntar ¿Cuánto dura la protección de las vacunas? El próximo otoño en el hemisferio norte (donde cerca de la mitad de la población ya fue inmunizada) podría ser el primer test.

Las vacunas son tan nuevas que aún no ha habido tiempo para hacer un seguimiento de los receptores durante un tiempo prolongado; la creciente evidencia sugiere que la protección de los anticuerpos dura al menos seis meses, pero más allá de eso sigue sin haber certezas.

En el complejo conjunto de defensas del organismo contra los gérmenes, los anticuerpos actúan como exploradores, identificando y atacando a los intrusos. Tienen poderosas tropas de apoyo, que incluyen linfocitos B «de memoria» y linfocitos T, que se movilizan para combatir a los enemigos que reconocen. Pero las pruebas de anticuerpos están lejos de contar toda la historia.

Según le dijo Michael Mina, epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública Chan de Harvard, a Bloomberg, más allá del número de anticuerpos que arroje un test, es necesario establecer qué niveles de anticuerpos son suficientes para una protección sólida y se necesitará la realización de pruebas a muchas personas a lo largo del tiempo para determinarlo.

Por otra parte, un paciente puede no tener ninguno de los anticuerpos específicos medidos, pero seguir teniendo protección de otros elementos del sistema inmunitario, como los linfocitos B y T. O podría resultar que los anticuerpos específicos que se miden no son realmente clave para matar el virus, añadió Mina.

De hecho, actualmente los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, no recomiendan las pruebas de anticuerpos para evaluar la inmunidad después de la vacunación. Según el organismo, todavía no se han establecido los correlatos serológicos de la protección, y las pruebas de anticuerpos no evalúan la respuesta inmunitaria celular, que también puede desempeñar un papel en la protección mediada por la vacuna.

La investigación sobre nuevas herramientas para medir la inmunidad está avanzando rápidamente, le dijo Mina a Bloomberg. Pero por ahora, aunque ya hay varias pruebas en el mercado, el epidemiólogo dice que «si alguien te dice que te da una idea de lo protegido que estás, yo diría que no le creas».

En Estados Unidos, la Sociedad de Leucemia y Linfoma está realizando un estudio sobre más de 2000 voluntarios (entre pacientes con y sin cáncer) para determinar la situación de las personas inmunocomprometidas.

Los primeros hallazgos en pacientes con cáncer ilustran cómo varían las respuestas de los anticuerpos covid en función del individuo y de la enfermedad, dijo Lee Greenberger, director científico de la organización. En un tipo de cáncer, «el 40 o el 50% de los pacientes no producen anticuerpos», dijo. «En otro cáncer de sangre, todos fabrican anticuerpos».

Entre los voluntarios sanos, casi todos obtienen resultados robustos de las pruebas de anticuerpos, dijo, pero debido a que otras partes del sistema inmunológico podrían ofrecer protección, aún no está claro lo que significa incluso un resultado de cero anticuerpos, excepto que «es una señal de advertencia».

Una vez que esté claro lo que significan los resultados de las pruebas de anticuerpos, habrá que seguir investigando para determinar la mejor manera de tratar a los pacientes que obtienen escasa protección de las vacunas, dijo Greenberger.