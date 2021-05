Gutiérrez “Yo soy un hijo de la escuela pública”

“Ratifiquemos en las urnas la gestión que fundó el nuevo Volcán”

Jujuy al día® – Los candidatos a diputados provinciales del Frente Cambia Jujuy visitaron Volcán, donde presentaron su plataforma electoral tras ser recibidos por transportistas, trabajadores mineros y referentes comunales.









Omar Gutiérrez, Gabriela Burgos, Alberto Bernis y Humberto López, integrantes de la nómina de candidatos del gobernador Gerardo Morales; Griselda Cruz, cabeza de lista de candidatos a concejales; el secretario de Infraestructura de la Provincia, José Suárez; y dirigentes de las fuerzas políticas que convergen en Cambia Jujuy, participaron del acto de lanzamiento que se concretó en el Salón Municipal de Volcán.

En la oportunidad, el doctor Gutiérrez instó a la ciudadanía a “ayudar con el voto a generar y enriquecer nuevos proyectos que serán de todos los jujeños”, para lo cual “es necesario incrementar la cantidad de diputados provinciales que respondan a la visión política de futuro que sostiene el gobernador Gerardo Morales”, completó.

Además, se definió como “una persona de trabajo” y comentó que desde niño cultivó este valor, “convencido de que así se construye dignidad”.

“Esta es la base de la propuesta de Cambia Jujuy, es decir seguir generando condiciones dignas para vivir en nuestra provincia”, apuntó y remarcó que “por eso acompaño el plan de gobierno que lidera Gerardo Morales que es ejemplo para todo el país, porque asumió compromisos mayúsculos ante los jujeños y los cumplió, lo que a su vez significa que somos capaces y podemos alcanzar grandes logros, entre ellos nada menos que la reconstrucción de Volcán”.

Burgos, por su parte, convocó a los vecinos de Volcán a “hacer memoria”, ya que el pueblo “tiene un antes y un definido por el alud que dejó tierra arrasada, pero hoy muestra una nueva cara”.

En este sentido, recordó que “el gobernador Morales fue el primero en estar aquí junto a los pobladores dolientes, encabezando la recuperación de la localidad, dando la cara todos los días y gestionando soluciones que hoy vemos materializadas en obras que configuran el nuevo Volcán”.

“Eso es Cambia Jujuy, una coalición política que tiene obras para mostrar, en base a un modelo de gestión que debe ser afianzado democráticamente el 27 de junio próximo”, aseveró y añadió que “esto significa que hay un proyecto serio para todos los jujeños”.

“Piqui” Bernis, en tanto, enfatizó que “somos los candidatos de Gerardo Morales y estamos dispuestos a consolidar desde la Legislatura los compromisos asumidos por el gobernador, convencidos de que es momento de afianzar las bases de un plan de gestión que encaminó a Jujuy hacia el progreso”.

Puntualizó que lo ocurrido con el alud en Volcán, “patentiza ese compromiso irrenunciable que apunta a ampliarse, pero para ello requiere de más apoyo político en la Cámara de Diputados y eso se puede lograr con el voto de la ciudadanía”.

Remarcó que “hace décadas Jujuy no tenía un gobernador que gestione tanto como Gerardo Morales para que el pueblo jujeño esté mejor y hoy necesita de renovado apoyo” y agregó que “por eso la decisión del 27 es muy importante”.

A su turno y tras expresar que “aquí estamos los candidatos que necesita Gerardo Morales”, López reivindicó el compromiso del gobernador “que día a día se afianza con obras en Volcán”.

“Los vecinos de este pueblo son testigos de lo que estamos afirmando y pueden hablar de las cuantiosas obras que se hicieron”, subrayó y puntualizó que “todos debemos involucrarnos en este proyecto de provincia con futuro, por lo que exhortamos a instalar definitivamente el cambio en Volcán”.

En otro orden, Griselda Cruz afirmó que “aquí están los candidatos que llevarán la voz de Volcán a la Legislatura, acompañando el cambio que lo tiempos demandan para esta comunidad”.

“No bajemos los brazos, Jujuy y Volcán necesitan de nuestra decisión transformadora, por eso el 27 de junio unamos nuestras fuerzas”, sostuvo.

Gutiérrez en Purmamarca: “Yo soy un hijo de la escuela pública”

Tras definir que “Jujuy es mi lugar en el mundo”, el candidato a diputado provincial por el Frente Cambia Jujuy, Omar Gutiérrez afirmó que “si hay algo que tengo por dentro que quiero llevar adelante, es combatir la desigualdad social y este Gobierno lo plantea a través de algo concreto que es la educación”.

Gutiérrez fue el principal orador en el acto de presentación de la lista en Purmamarca, donde estuvo acompañado por los dirigentes Alberto Bernis, Natalia Sarapura y el referente local Gustavo Cruz.

El desarrollo de energía solar en Cauchari, afirmó luego, es un ejemplo para el país, al igual que la renta producida se destine a la mejora integral de la educación. “Cómo no voy a apoyar a una causa así si yo soy un hijo de la escuela pública, si soy lo que soy gracias a esa escuela pública que me permitió ponerme de pie y mirar para adelante la vida de otra forma, que me permitió salir de cosas que me podrían haber envuelto y me podrían haber dejado sin poder crecer”, reflexionó Gutiérrez.

El destacado médico afirmó que la educación “nos iguala, nos libera y nos proyecta hacia el futuro y hace falta más pero el gobierno no podrá hacerlo solo; necesita del compromiso de todos nosotros y ese compromiso tiene que estar en el día a día”.

Además explicó que esa clase de compromiso en su caso personal implica un arriesgarse a salir de un camino hecho: “me arriesgo a hacer otra cosa más para tratar de volcar en la Legislatura eso que sentimos y que llevamos, que es tratar de ayudar al otro, que es lo que tenemos como vocación, sino qué sentido tiene meterse en la salud si no queremos tender la mano a la gente que lo necesita”, se preguntó.

En la presentación se escuchó también al candidato a diputado Alberto Bernis, quien hablando de la situación económica del país que recordó ya era mala con el presidente Macri, “ahora estamos peor y sin rumbo” frente a lo cual “no estamos distinto porque somos parte del país y a la política económica la dicta el gobierno nacional, pero en Jujuy tenemos perspectivas distintas”. Tras mencionar el desarrollo de energía solar en Cauchari, la inversión en educación, la producción de cannabis medicinal, la fabricación de baterías de litio con una empresa china y la reconstrucción del pueblo de Volcán, dijo que el proyecto político del gobernador Gerardo Morales que hay que acompañar el 27 de junio se basa en la concepción de un Estado que además de sostener el empleo público y asistir a los sectores vulnerables, “apoya la actividad privada, invirtiendo en infraestructura y servicios, porque esas son las políticas que generan riqueza y trabajo y sacan a la gente de la pobreza”.

En tanto, el candidato a vocal de la Comisión Municipal de Purmamarca, Gustavo Cruz, recordó que el 2020 “fue muy difícil para todos por la pandemia que afectó a la actividad turística que es la entrada principal de nuestras familias”. No obstante, agregó que “no bajamos los brazos y hemos tenido una Provincia que estuvo permanentemente con asistencia a los productores, a los artesanos, a la gente que trabaja en el turismo, con programas que salieron del Ministerio de Producción”.

Cruz también destacó el compromiso asumido por el gobernador Morales para proveer al barrio “18 de Abril” de agua potable, defensas y loteos, dando respuesta al acelerado crecimiento del sector.

Candidatos de Cambia Jujuy se presentaron en Maimará

“El 27 de junio debemos tomar decisiones contundentes, porque no hay espacios para tibios y el mundo no guarda lugar para personas sin coraje”, afirmó Omar Gutiérrez, candidato en primer término a diputado provincial por el Frente Cambia Jujuy.

Asimismo, señaló que “el presente de Jujuy es palpable y un ejemplo para el mundo”, en referencia a los logros alcanzados en materia de energía solar con Cauchari, la producción de litio, la fábrica de baterías de litio, la edificación de 258 escuelas públicas y el cultivo de cannabis medicinal.

Resaltó que “el futuro se está comenzando a construir”, por lo que subrayó que “es momento de consolidar estas realizaciones e ir por más”.

En estos términos se pronunció durante la presentación de candidatos de Cambia Jujuy que se concretó en el Salón Comunitario de Maimará y del que también participaron Humberto López, candidato a diputado provincial; y Lidia Piñeiro, cabeza de lista de candidatos a concejales.

El doctor Gutiérrez, destacó que en Gerardo Morales encontró “una persona a la que realmente le importa Jujuy”, por eso antes de sumarse a su proyecto hizo un ejercicio de memoria y recordó “la provincia violenta y convulsionada que enfrentó a jujeños contra jujeños”.

“Gerardo Morales trajo paz social, pero no es suficiente para edificar la provincia que queremos y merecemos”, aseveró.

En otro orden, se refirió a la vocación de servicio que caracteriza a los candidatos de Gerardo Morales para luego señalar que ese valor lo llevó a elegir su profesión “con la que tiendo una mano a las personas que sufren y padecen alguna necesidad”, acotó.

Reconoció que “cometemos errores, lo que es común entre las personas que hacemos” y agregó que “el camino está marcado por errores y las consecuentes correcciones y eso es lo que importa, saber modificar el rumbo”.

“Ese largo camino me llevó a este nuevo desafío de incursionar en política para trabajar por los jujeños que transitan necesidades”, expresó y enfatizó: “Me hago cargo de la responsabilidad y doy un paso adelante, convencido de que todos debemos ser activos partícipes de este gobierno que hizo y hace grandes cosas por la provincia”.

A su turno, López recalcó que la elección del 27 de junio “debe encontrarnos unidos y comprometidos con el futuro de la provincia” y puntualizó que Cambia Jujuy “propone candidatos que sienten el proyecto de provincia con futuro que impulsa el gobernador Gerardo Morales”.

“Somos hombres y mujeres dispuestos a ayudar a la gestión provincial, legislando y generando las herramientas que el gobernador necesita para robustecer y profundizar la transformación de Jujuy”, manifestó.

Comentó que “muchos sueños quedaron atrás, porque hoy son realidad” y entre ellos citó la planta solar Cauchari, el litio, el cannabis y las 258 escuelas nuevas para educación pública, “todo ello a partir de la paz social recuperada”, sostuvo.

“Se aproxima el momento de tomar una decisión de suma importancia, asumamos nuestra responsabilidad y obremos de corazón y con convicción mirando a nuestros hijos y al futuro de Jujuy”, concluyó López.

“San Pedro está mejor por los compromisos cumplidos”

Así lo afirmó Alberto “Piqui” Bernis al participar junto al gobernador Gerardo Morales de los actos conmemorativos del 25 de Mayo que tuvieron lugar en San Pedro de Jujuy, ciudad que también celebró un nuevo aniversario de su fundación.

Estuvieron presentes, además, los candidatos a diputados provinciales del Frente Cambia Jujuy, Omar Gutiérrez, Gabriela Burgos Gisel Bravo, entre otros.

Tras recorrer las obras que se ejecutaron en dicho lugar, Bernis, quien también integra la lista de candidatos a diputados provinciales, indicó que “vemos que el vecino está conforme, porque solucionamos los problemas que son parte de su día a día”.

Comentó que “más allá de las dificultades que nos tocan a todos los argentinos, producto de la pandemia de coronavirus, Jujuy está en rumbo de la mano de un gobernador que gestiona y administra recursos públicos con acierto y sentido de equidad” y enfatizó que “la gente de San Pedro está mejor y ello es el resultado de los compromisos cumplidos”.

En esta línea, convocó a los jujeños a “poner a resguardo esta gestión seria y responsable, atento a que hay sectores minoritarios dispuestos a poner piedras en el camino”.

“La manera de defender este modelo de gobierno, es votando a los candidatos del Frente Cambia Jujuy el próximo 27 de junio”, señaló Bernis.

Por su parte, Gutiérrez ponderó el “progreso que evidencia San Pedro de Jujuy gracias a las múltiples obras que se realizaron en los últimos años, en el marco del proyecto transformador que lidera Gerardo Morales”.

Aseguró que “este proceso de desarrollo no se detendrá, ya que hay más obras previstas para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos”. El doctor Gutiérrez advirtió que “este progreso también es notorio en toda la provincia, la cual pude recorrer en mi carácter de funcionario del Ministerio de Salud y por mi actividad profesional”.