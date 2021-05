Gutiérrez habló del COVID: «Las medidas de cuidado tienen que seguir»

Jujuy al día® – El candidato a diputado por el Frente Cambia Jujuy, Omar Gutiérrez, expuso en Tilcara sobre los cuidados para evitar los contagios de COVID, expresó su esperanza en la gestión encarada para que la Provincia pueda adquirir vacunas y habló de los nuevos conocimientos que se tienen acerca de la enfermedad. Fue durante una charla que brindó en el Comité del Radicalismo de la villa turística, a la que concurrió acompañado por los candidatos Gabriela Burgos y Alberto Bernis.









Gutiérrez insistió en la importancia del lavado de manos, en evitar las aglomeraciones de personas y aconsejó usar barbijos quirúrgicos o reforzar los de tela, como también en aislarse inmediatamente cuando aparecen síntomas. Advirtió además que se observa en parte de la población la creencia que el virus ya pasó.

Tras señalar que la pandemia provocó «cambios terribles en la vida de la gente», confió que «esperamos que esto se vaya pronto y que de una buena vez podamos dominar esta situación; ya falta menos porque ya conocemos mucho más de este virus».

Explicó que la vacuna «es una gran herramienta que estamos esperando desde hace mucho tiempo y que tenemos en un grado pequeño para lo que necesitamos, porque el mundo se está peleando por las vacunas y los países que tienen mayor poder económico y poder político, se quedaron con la mayor parte de las vacunas y el resto de los países nos tenemos que conformar con lo que se puede».

En ese sentido, destacó las negociaciones que encaró la Provincia de Jujuy para comprar por cuenta propia las vacunas y sostuvo que «tenemos mucha esperanza que pronto podamos contar con eso».

No obstante, advirtió que «por más que llegue la vacuna y que ya hay gente vacunada en este momento, las medidas de cuidado tienen que seguir ya que si algunos de ustedes se vacunó, eso no significa que no se puedan llegar a infectarse y enfermar».

«La vacuna -agregó el doctor Gutiérrez- llegó para salvar vidas y se está aplicando según un escalonamiento de riesgo, que quiere decir que aquellas personas que tienen un mayor riesgo de hacer un cuadro viral o perder la vida, son los primeros que la recibieron, principalmente las personas mayores de 60 años porque nosotros en Jujuy hemos comprobado que, como en el resto del mundo, la mayor parte de las personas fallecidas tienen más de 60 años». Amplió en este sentido que ahora también padecen formas graves de la enfermedad personas más jóvenes, pero no son los únicos grupos de riesgo. Explico que también están en ese rango y tienen que vacunarse los diabéticos, los enfermos del corazón y los obesos.

En otro orden y refiriéndose a los conocimientos que se adquirieron sobre el COVID, dijo que «lo primero es que se trata de un virus respiratorio, es decir que se transmite a través del aire y esa es la principal vía de transmisión. Hay otras formas de transmisión que tiene que ver con el contacto pero es mínimo comparado con la transmisión por vía aérea, porque este virus no ingresa al organismo por cualquier lado y solamente puede entrar a través de los ojos, de la nariz o de la boca. Por lo tanto -agregó Gutiérrez- cuando la persona que tiene el virus en sus pulmones, habla y cuando tose es cuando el virus sale, se queda flotando y otra persona lo respira. Y si no, puede pasar que tose sobre la mano y después le da la mano a otra persona y ahí va el virus. También puede ser que inconscientemente nos llevemos la mano contaminada a los ojos o llevemos a la boca por ejemplo una tortilla que alguien tocó con las manos contaminadas y ahí también puede ingresar. Por eso es tan importante el lavado de las manos y hay que higienizar las superficies de los lugares públicos, como las manijas de las puertas o los cajeros; esas superficies conviene limpiarlas y lavarse las manos porque ese lavado con agua y jabón alcanza», detalló. Si no se está en la casa, recordó que las manos deben higienizarse con alcohol en gel o diluido, que mata al virus del COVID.

En otro momento de la charla, abordó el uso del barbijo y aclaró que en primer lugar «nos sirve para evitar que se disemine la infección, ya que impide que salgan las partículas que liberamos al hablar. Es una barrera pero no es hermético. Yo vengo insistiendo desde hace tiempo en que mejoremos la calidad de los barbijos. El barbijo social de tela no protege de contagiarte el COVID, sirve sí como barrera que evita que la persona con el virus lo propague, pero si el virus está en el aire con el barbijo de tela lo respiran y se contagian igual. Por lo tanto -subrayó- hay que mejorar los barbijos». Reseñó Gutiérrez que en 2020 se aconsejó el uso de barbijos de tela porque en el mercado no se contaba con la cantidad necesaria de barbijos médicos y había que usar lo que se tenía. Reactivada la fabricación de estos insumos, ahora se los puede adquirir a bajo precio o reforzar los que se tienen de tela con el textil SMS, que sí evita los contagios, explicó. «El barbijo tiene una utilidad mucho más grande cuando estamos en espacios cerrados o cuando no podemos evitar el distanciamiento, por ejemplo en el transporte público. Les recomiendo que usen un buen barbijo y no usen barbijos de tela porque se van a contagiar», puntualizó.

Destacó luego que «si estamos distanciados la probabilidad de enfermarnos es menor; el virus se diluye. Para infectarse, hay que tener una determinada cantidad de partículas virales. Entonces, si estamos en espacios abiertos, la chance de enfermarnos es menor y si estamos en un espacio cerrado pero tenemos ventilación, eso arrastra el virus, se lo lleva, lo diluye y también disminuye la chance de enfermarnos». Precisó que algo en que insiste mucho es tener los ambientes ventilados: «con los fríos tenemos que hacer una ventilación cruzada: poner una puerta de un lado y una puerta del otro abierta o una ventana abierta por lo menos cinco centímetros si hace mucho frío, porque con eso hacer circular y renovar el aire».

Por otro lado se refirió a la importancia de aislarse cuando se tienen síntomas, ya que es la mejor manera de cortar la cadena de contagios. «Esos síntomas pueden ir desde un resfrío común hasta un cuadro grave con falta de aire. En los rastrillajes que se hacen en San Salvador de Jujuy y en Palpalá, donde tenemos más casos, estamos encontrando mucha gente que ya bajó la guardia, que piensa que el COVID ya pasó. Ahora ya sabemos que si tenés COVID tenés que encerrarte en tu casa diez días, pero hay quienes tienen miedo de consultar y a veces no quieren asumir esa responsabilidad. Yo les pido a todos que tengamos responsabilidad. S hay síntomas de resfrío, fiebre, diarrea, piensen que pueden tener COVID y como primer paso deben aislarse en la casa, encerrarse en una habitación y usar barbijo para no contagiar al resto de la familia», puntualizó.

En cuanto a las campañas proselitistas, advirtió que «hay que poner mucha atención al tema del distanciamiento; tratemos siempre de hacer reuniones con pocas personas, no grandes aglomeraciones, porque si nos juntamos 500 personas hay muchas más chances que no respetemos las distancias y nos enfermemos. Si hacemos reuniones al aire libre o en espacios grandes es mejor, si ventilamos ese ambiente mejor todavía y si nos lavamos las manos, usamos barbijos y evitamos que las personas que tienen síntomas formen parte de ese grupo, mejor».

Gutiérrez pidió en Libertador apoyar al gobierno que trajo paz a Jujuy

Los candidatos a diputados provinciales del Frente Cambia Jujuy, llevaron a Libertador General San Martín la propuesta de fortalecer el proyecto transformador que lidera el gobernador Gerardo Morales, para así robustecer la construcción de una provincia en paz y con futuro.

Así lo hicieron en acto celebrado en instalaciones del Sindicato del Papel, con la presencia de los candidatos Omar Gutiérrez, Gabriela Burgos, Alberto Bernis, Gisel Bravo, Fabián Tejerina y Cynthia Alvarado; acompañados por los intendentes de Libertador General San Martín, Oscar Jayat; y de Fraile Pintado, Iván Poncio; y dirigentes de las fuerzas políticas que conforman el Frente Cambia Jujuy.

En este contexto, Gutiérrez puntualizó que “atrás quedó el Jujuy convulsionado que tenía a jujeños enfrentados entre sí” y enfatizó que “hoy tenemos paz social y este valor lo consiguió este gobierno, entonces cómo no apoyarlo”.

“Mientras más seamos los que aportemos, más posibilidades tendremos de seguir la construcción de un Jujuy mejor”, aseveró.

Resaltó que “una parte de mi corazón está en Libertador, que es el lugar donde me formé en mi vida profesional, de allí mi compromiso especial e inquebrantable con esta región” e indicó que afronta un desafío diferente, “porque no provengo de la política, pero conozco las necesidades de los jujeños de aquellos tiempos en que trabajaba en puestos de salud o arriba de una ambulancia buscando pacientes”.

En este sentido, pidió respaldo a los electores para “llevar esta vocación de servicio y trabajo a la Legislatura” y afirmó que “esto es parte del desafío de crecer y ser mejores”.

“El cambio lo hace la gente, porque un gobierno solo no puede, necesita del compromiso de cada jujeño desde el lugar que sea”, consideró y puntualizó que por ello tomó la decisión de integrar “un gran grupo que no sólo busca sostener la transformación, sino también profundizarla”.

“Si juntos nos esforzamos, tendremos generaciones de jujeños con proyección”, sostuvo el doctor Gutiérrez.

Burgos, por su parte, remarcó que los candidatos de Cambia Jujuy “reafirmamos la visión de futuro que nos dio el gobernador Gerardo Morales” y destacó que 27 de junio “hay que votar con el DNI y con memoria, sin olvidar los tiempos de violencia, atropello y estancamiento”.

Además, instó a “pensar en la provincia y el mundo que dejamos a los jóvenes” y recalcó que “esto tiene que ver con las políticas públicas implementadas en Jujuy para gestar una nueva matriz productiva que sea respetuosa del cuidado del ambiente”.

“En las próximas elecciones nos jugamos la posibilidad de tener futuro”, aseveró Burgos.

“Piqui” Bernis, a su turno, expresó que “Cambia Jujuy gobierna casi todas las jurisdicciones del Ramal, cuya dirigencia asume la responsabilidad política de salir de la postergación en base a un plan de gestión sólido” y remarcó que “esa responsabilidad nos moviliza a pedir el apoyo de todos los jujeños para consolidar desde la Legislatura la construcción de futuro”.

“Basta con recordar la posición asumida por sectores minoritarios del kirchnerismo y de la izquierda, que en la Legislatura pusieron piedras a la aprobación de la ley que avala la compra de vacunas que gestiona el gobernador Morales ante un laboratorio chino”, advirtió y añadió que “esta ley tiene que ver con la vida de los jujeños, no con política ni con una elección”.

Tejerina, en tanto, manifestó que “las próximas elecciones son de suma importancia, por cuanto ponen a consideración de la sociedad el rumbo de la provincia” y agregó que “el desafío individual y colectivo es llevar casa por casa la propuesta de Cambia Jujuy que expresa una construcción seria iniciada en 2015 y que nos permitió recuperar el orgullo de ser jujeños”.

“Pedimos confianza y respaldo en las urnas a una lista que luchará por la paz día a día y en contra de las desigualdades”, completó.

Bravo, en otro orden, afirmó que Cambia Jujuy “es el camino a seguir para afianzar la transformación de la provincia, de la mano del gobernador Gerardo Morales” y dijo que los candidatos de esta coalición se distinguen por “caminar Jujuy incansablemente para estar junto a los jujeños”.

Candidatos de Cambia Jujuy llevaron a Huacalera el mensaje de transformación

El Polideportivo Municipal de Huacalera, fue escenario de la presentación de candidatos del Frente Cambia Jujuy, camino a los comicios programados para el 27 de junio a fin de definir cargos legislativos, instancia en la cual los jujeños podrán ratificar con su voto la construcción de una provincia con futuro de la mano del gobernador Gerardo Morales.

Estuvieron presentes Omar Gutiérrez, Gabriela Burgos, Alberto Bernis y Humberto López, miembros de la lista de candidatos a diputados provinciales; la comisionada de Huacalera, Patricia Alemán; referentes vecinales y dirigentes políticos de los partidos nucleados en Cambia Jujuy.

En la oportunidad, el doctor Gutiérrez enfatizó que “se viene el momento de hacer a través del voto, definiendo pasado o futuro” y añadió que “debemos optar si dependemos de un bolsón o damos vuelta la página pensando en trabajo genuino, priorizando vivir del esfuerzo propio, sin pedir limosna al político de turno”.

Indicó que Cambia Jujuy “no es promesa de campaña” y remarcó que el gobernador Gerardo Morales “concretó sus compromisos asumidos ante los jujeños y así lo demuestran la planta de energía solar Cauchari, los yacimientos de litio, la inminente instalación de una fábrica de baterías de litio, el cultivo de cannabis con fines medicinales y la construcción de 258 escuelas en toda la provincia”.

“Por eso me juego por este gobierno que apuesta a la educación pública de calidad”, afirmó y subrayó que “juntos podemos hacer grandes cosas para los jujeños”.

“Desde este convencimiento pido respaldo en las urnas para los candidatos de Cambia Jujuy”, completó Gutiérrez.

Por otra parte, Burgos señaló que “el año electoral representa la oportunidad de afianzar democráticamente el proyecto transformador que lidera el gobernador Gerardo Morales” y resaltó que a tal efecto Cambia Jujuy “propone candidatos con marcada experiencia legislativa y combina la energía de los jóvenes que son los que motorizan nuevas y revolucionarias ideas”.

“Se suma a ellos gente que no viene de la política, como Omar Gutiérrez, dispuesto a aportar para hacer de Jujuy una provincia mejor y en paz”, apuntó y llamó a “votar por el futuro de los jujeños, haciendo frente a la obligación de comprometernos con una provincia con futuro para todos”.

En otro orden, “Piqui” Bernis sostuvo que los candidatos de Cambia Jujuy resumen “seriedad, compromiso y ganas” para “seguir recorriendo el camino del crecimiento junto al proyecto del gobernador Morales”.

Además, planteó la necesidad de “jerarquizar el trabajo y el rol de la Legislatura que, lamentablemente, en ocasiones es bastardeada por sectores de la antipolítica y creen equivocadamente que con violencia se puede crecer”.

“A diferencia de ellos, tenemos un Jujuy que progresa a partir de los grandes proyectos, entre ellos la planta solar Cauchari que nos genera los recursos para construir 258 escuelas”, afirmó.

Advirtió que “nada se logra con la dádiva, lo que tenemos debe venir del esfuerzo individual y colectivo y para eso está el plan de transformación del Frente Cambia Jujuy” por tal motivo resaltó que “hay que consolidar este proyecto y para eso se necesitan más diputados que se identifiquen y defiendan la visión de futuro que plantea Gerardo Morales”.

“El 27 de junio demos un gran triunfo a Jujuy”, finalizó Bernis.

López, en tanto, dijo que “la próxima elección no es una más, es de suma importancia para el gobierno que conduce Gerardo Morales que nos lleva al sueño de la transformación de Jujuy”.

“El gobernador necesita de más diputados en la Legislatura, a fin de afianzar su proyecto y terminar con la mezquindad y la violencia que quieren sectores minoritarios, empeñados en destruir Jujuy sin importarles su gente”, aseveró y puntualizó que “es nuestra responsabilidad cuidar la visión diferente e innovadora de hacer política que propone Gerardo Morales”.