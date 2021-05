Jujuy: Sexagenario muere atropellado por un vehículo que huyó

Jujuy al día® – Personal de la seccional 60º a las 23:20 del día viernes toma conocimiento de que en Av. José Hernández y Alberto Castillo del B° 7 de Noviembre –Perico habría ocurrido un accidente con víctima fatal.

Al arribo de una comisión policial ya actuaba el servicio de emergencia, los que confirmaron el deceso de quien en vida se llamara Rodolfo Rodríguez, de 67 años, el que se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica.

El hijo de la víctima fatal (quien se encontraría en estado de ebriedad) relato al personal policial que él manejaba el camión en que se trasladaba junto a su padre. En un determinado momento el padre se bajó del camión y tras caminar unos 15 metros fue embestido por un automóvil que no solo no se detuvo sino que aceleró huyendo del lugar. Tan rápido ocurrió todo que no hubo testigos que hubieran tomado datos o características del vehículo que produjo la muerte del sexgenario.

Personal de Seguridad Vial realizo test de alcoholemia al conductor de camión (hijo dela víctima) arrojando como resultado 1,12 g/l. Por directivas de Ayte. Fiscal Dra. Calderón dispuso trabaje personal de criminalística de MPA y se presente medico de policía, en cuanto a conductor del camión quedó alojado en dependencia policial y se procedió al secuestro del rodado.

Medico de Policía Dr realizo examen cadavérico quien en vida se llamara *Rodolfo Aniseto Rodríguez de 67 años* causales de deceso *TEC GRAVE*: Por directivas de Ayte. Fiscal Dra. Calderón Laura con anuencia de Fiscal Dr. Cussel Diego dispuso cuerpo sea depositado en morgue de Htal. Zabala-Perico hasta que familiares retiren el cuerpo.