Por la muerte de Mariela Micaela Giménez la Unidad Fiscal solicitó cese de detención del inculpado

Jujuy al día® – En el marco de la investigación penal preparatoria (IPP) por el deceso de Mariela Micaela Giménez, ocurrido en mayo del 2019, el Ministerio Público de la Acusación, tras evaluar los elementos probatorios que obran en el expediente, solicitó el cese de detención del único imputado en la causa.

La IPP está a cargo del titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad de las Personas y Homicidios, Dr. Diego Cussel.

Desde el momento del hallazgo del cuerpo de la joven, se dio inicio a la IPP, con la hipótesis de estar ante un posible femicidio, por lo que se activó el protocolo de investigación correspondiente a este tipo de hechos.

Entre las primeras medidas ejecutadas, Agente Fiscal ordenó que se realice la autopsia al cuerpo de la mujer fallecida.

Surgió de la autopsia médico legal llevada a cabo por el Médico Forense del mpA, Dr. Rodrigo Montes de Oca, que la causa de muerte fue anoxia anóxica por ahorcadura, con probable etiología suicida.

Asimismo, se realizó una Junta Médica en la cual arrojó resultados discordantes entre sus integrantes, siendo que dos de los tres intervinientes, Dr. Rodrigo Montes de Oca y Carlos Vargas, determinaron que la causa de muerte fue por anoxia anóxica por ahorcadura, con lesiones cefálicas durante fase agónica por elemento romo animado de movimiento vitales no letales, con etiología médico legal probable suicida.

Sin perjuicio de ello, se realizaron múltiples medidas probatorias como cotejos de ADN, análisis del elemento constructor, extracción de datos, análisis de los teléfonos celulares y sábanas de llamadas, declaraciones testimoniales.

También se solicitó la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a los fines de que emita opinión respecto a la IPP; sin obtener, de los mismos, resultados contundentes que vinculen al encartado con la muerte de quien era su pareja.

Además, se solicitó al Licenciado Pablo O. Vidaurre la realización de una autopsia psicológica respecto de la mujer fallecida, la cual determinó que surgen indicadores y presencia de ideas suicidas.

Por todo esto, se determinó que no hubo intervención o participación de terceros en la muerte de M. M. Giménez; y no correspondiendo solicitar la Prisión Preventiva del encartado; encontrándose los plazos procesales vencidos, dado que Oscar Viviano Iturre estuvo privado de su libertad durante dos años, y no contando con elementos concretos y/u objetivos que hagan presumir que, de recuperar su libertad, podría entorpecer u obstaculizar la investigación; la Unidad Fiscal solicitó de oficio el cese de detención del inculpado; sin perjuicio de continuar con la investigación penal.