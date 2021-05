Se inauguró el edificio de la circunscripción Palpalá del Ministerio Público de la Acusación

Jujuy al día® – Ayer, miércoles 19 de mayo de 2021, autoridades del Ministerio Público de la Acusación, acompañados de representantes del Poder Ejecutivo provincial y municipal y del Poder Judicial, inauguraron el edificio de la nueva delegación del mpA en la circunscripción Palpalá, donde funcionarán la Unidad Fiscal de Investigación Penal Preparatoria y el Centro de Asistencia a la Víctima.

Del acto participaron el Fiscal General del MPA, Dr. Sergio Enrique Lello Sánchez, quien fue acompañado del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Federico Francisco Otaola; el Vicepresidente 1° de la Legislatura, Carlos Amaya; el Ministro de Hacienda de la provincia, CPN Carlos Sadir; el Secretario de Gobierno de la provincia, Diego Rotela; el Secretario General y el Procurador General de la Municipalidad de la ciudad de Palpalá, Ezequiel Ortiz y Pablo Hernández, y la Diputada Provincial Lourdes Navarro.

Además, contó con la presencia del Secretario General del mpA, Dr. Ignacio Pasquini, el Director del Organismo de Investigación del mpA, Comandante (R) Luis Martín; el Agente Fiscal. Dr. Leonardo Ariel Zazzali; el Jefe de la Unidad Regional 8 de la Policía de Jujuy, Comisario Mayor Dardo Maximiliano Cayo; el Secretario General de la Asociación Judicial de la provincia de Jujuy, Sr. Freddy Berdeja; y el Administrador de la Parroquia San Cayetano, Padre Sanjib Bishoyi.

En su discurso, el Dr. Sergio Enrique Lello Sánchez destacó que el proceso de descentralización iniciado por el mpA “comenzó con la descentralización de los Ayudantes Fiscales para trabajar en las distintas comisarías, y luego se comenzó a descentralizar sedes del mpA en las que hay Fiscalías, Centros de Asistencia a las Víctimas (CAV) y Oficinas de Resolución Alternativas de Conflictos (Oficinas de RAC)”.

“Estos son los tres ejes institucionales de funcionamiento del mpA que abordan las tres temáticas más importantes, la razón del ser del mpA: la investigación de ilícitos con las Fiscalías de Investigación Penal Preparatoria (IPP); la contención, asistencia y derivación de las víctimas de delitos a través de un abordaje multidisciplinario con abogados, que los representan gratuitamente, psicólogos que trabajan en red con otros psicólogos que pertenecen a distintos estamentos de la provincia o municipalidades y trabajadores sociales, para así dar cumplimiento a la ley 27.372 que establece la protección de las víctimas y el ejercicio de sus derechos”.

Sostuvo “con un rol no menor, está el trabajo de las Oficinas vinculadas a la Resolución Alternativa de Conflictos en aquellas causas donde el poder punitivo no puede abordar pero que no dejan de ser importantes para los protagonistas, donde ellos pueden autocomponer el conflicto a través diálogo y restablecimiento de la paz. Es una herramienta muy importante para pacificar”.

Adelantó que “en este sentido, pronto se inaugurará en el Centro Cívico, en un lugar otorgado en comodato por la municipalidad de Palpalá, una Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos y de esa manera estará cubierta la circunscripción respecto a los servicios que brinda el mpA”.

Explicó que “haber tomado esta decisión sobre cómo enfrentar el fenómeno criminal a través de decisiones institucionales tiene que ver con el exponencial crecimiento de los delitos, ya que el año pasado, y solo en circunscripción de Palpalá, que abarca el homónimo departamento, hubo 1800 causas”.

“Verán que acá va a funcionar una Fiscalía de IPP, un CAV y en el corto plazo Oficinas de RAC; además tenemos 15 fiscales de IPP, lo que da cuenta del inmenso volumen de causas que hay que enfrentar para su investigación y enjuiciamiento”.

El Fiscal General del mpA afirmó que “hay que seguir trabajando de manera coordinada con el Poder Judicial, es necesario acompañar este proceso de descentralización, llevando el servicio de justicia a la gente para que tenga acceso a una tutela judicial efectiva, lo que obviamente incluye a los jueces”.

“Es importante que trabajemos en conjunto y de manera coordinada también con la Policía de la provincia, con el Ministerio de Seguridad, se ha hecho un trabajo muy importante en cierto momento y hay que retomarlo porque en definitiva todos estamos comprometidos en la gestión de conflictividades, es la mejor manera de definirlo ya que no todos los conflictos son igualmente graves y merecen una abordaje diferenciado ya sea realizado por las Fiscalías, los CAV u Oficinas de RAC”.

Para concluir sostuvo que “este esfuerzo no es suficiente por lo que vamos a continuar llevando el servicio del mpA a la ciudadanía, en otros lugares”.

“Estamos muy agradecidos de la posibilidad de trabajar para solucionar los problemas de la gente porque la interpelación permanente que tenemos, en lo que respecta al servicio de justicia, está justificada y estamos haciendo un esfuerzo para dar cumplimiento los fines institucionales del servicio de justicia”, aseguró.