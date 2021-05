La Facultad de Ingeniería de la UNJu y la empresa Ledesma lanzaron la “Diplomatura en Habilidades Digitales para el Empleo”

Jujuy al día® – Mediante un Acuerdo de Cooperación Académica suscrito entre el Decano de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Ing. Gustavo Alberto Lores, y el Administrador General de la empresa Ledesma S.A.A.I., Lic. Federico Carlos Gatti, este martes 18 de mayo del corriente, se lanzó la “Diplomatura en Habilidades Digitales para el Empleo” que está destinado a jóvenes entre 18 y 35 años con secundario completo de Ledesma, Valle Grande, Santa Bárbara y El Piquete. La nueva oferta educativa será gratuita y tendrá una duración de seis meses.

Acompañaron el Acto de firma del Convenio, el Rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Lic. Rodolfo Tecchi, y la Coordinadora del Programa de Innovación y Tecnología de la empresa Ledesma, Ing. Fernanda Yufra. Asimismo, estuvieron presentes el Vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UNJu, Ing. Alejandro Vargas; la Secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ingeniería, Dra. Julia Santapaola; y la Secretaria Administrativa de la Facultad de Ingeniería, Lic. Estefanía González.

La Diplomatura en Habilidades Digitales para el Empleo será dictada de manera conjunta por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy y Ledesma S.A.A.I. a partir del próximo mes de junio y hasta el mes de diciembre. El programa contempla seis módulos para un cupo de 50 alumnos que serán becados por la empresa Ledesma. Las Preinscripciones para los interesados se abrirán en los próximos días en la página del Programa de Innovación y Tecnología de la empresa Ledesma y en la página de la Facultad de Ingeniería de la UNJu.

De esta manera, la Facultad de Ingeniería de la UNJu dictará el Módulo 1 “Competencias blandas para entornos laborales”; Modulo 3 “Introducción a las ciencias informáticas como herramientas de gestión”; y el Módulo 7 “Proyecto final integrador”, a la vez que acreditará las aprobaciones de cada módulo y de la Diplomatura para los participantes que completen el programa de formación. Mientras que la empresa Ledesma SAAI dictará los Módulos 2 “Herramientas colaborativas para el empleo”, el Módulo 4 “Aprendiendo a programar con Python en la nube”; Módulo 5 “Proyectos Arduino”; Módulo 6 “Fabricación Digital con Impresora 3D”.

El Ing. Gustavo Lores, Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy explicó, “esta primera cohorte que inicia en la primera quincena de junio, va a estar dirigida a chicos recientemente recibidos del secundario de la zona de Ledesma para formarse y capacitarse en las actividades digitales, tecnológicas y de computación que hoy requieren la mayor parte de las empresas, ya sea porque fueron avanzando paulatinamente o por la pandemia, tuvieron que implementar teletrabajo, sistemas informáticos que tenían antes, lo que hace que muchas veces esas capacidades no estén incorporadas en los chicos”; y para lo cual entre ambas entidades se encargarán de proveer “todo una serie de herramientas que existen y que saberlas manejar hoy les va a generar una ventaja competitiva frente a otro postulante, lo cual es muy importante”, señaló. Por otro lado, destacó el trabajo conjunto que llevan adelante la Casa de Altos Estudios y la empresa Ledesma, “llegar a la firma de este convenio para implementar una Diplomatura, es parte del camino que estamos recorriendo juntos con la empresa Ledesma y la Facultad de Ingeniería cuando hace unos cinco años empezamos a soñar con tener un espacio de la Facultad en Ledesma, y en el año 2018 iniciamos el primer año de las carreras de ingeniería que sin la colaboración de la empresa Ledesma a través de la Escuela Técnica Herminio Arrieta hubiera sido imposible, donde hoy tenemos los laboratorios de primer año de la Escuela que son comparables en nivel de tecnología y calidad a los de la Facultad y tenemos una predisposición de las autoridades que realmente es admirable y para reconocer, así que este paso más que estamos dando creo que va a ser otro de los tantos que vamos a dar en el corto, mediano y largo plazo”, auguró.

Y en esa línea, el Lic. Rodolfo Tecchi, Rector de la Universidad Nacional de Jujuy destacó la firma del convenio ya que forma parte “de un trabajo intenso que están haciendo todas las universidades públicas durante el año 2020 y 2021, y en este caso el acuerdo con una empresa muy importante de la región para poner en marcha una capacitación especial, una diplomatura que va a dar competencias y habilidades en el área digital, tan importante hoy en día principalmente en el área de Libertador General San Martín que les permitirá adquirir habilidades y competencias que seguramente les van a dar más herramientas para aumentar sus probabilidades para incorporarse al mundo del trabajo”, sostuvo.

En tanto, el Lic. Federico Gatti, Administrador General de la empresa Ledesma S.A.A.I., hizo saber de su satisfacción por el lanzamiento de la nueva Diplomatura, “Ledesma trabaja con los tres niveles educativos, con las escuelas primarias y secundarias, y con la Universidad teníamos muchos convenios de cooperación como fue el caso de las carreras de primer año de ingenierías en Libertador General San Martín, y nos parecía interesante abrir un nuevo vínculo que es este Diplomado para que chicos, que ya terminaron el secundario, puedan mejorar su empleabilidad a través de herramientas informáticas, y nosotros tenemos ese programa también en Libertador para jóvenes que no terminaron el secundario, así que esta es una forma de ampliar ese programa”, explicó. En ese sentido, la empresa otorgará 50 becas a jóvenes de la zona que serán capacitados por docentes de la Facultad de Ingeniería y de la empresa; el programa prevé la formación en “no solamente la parte de computación y programas sino también en habilidades blandas como liderazgo y trabajo en equipo, que son herramientas muy importantes para cuando uno se inserta en el mundo del trabajo así que nos pone muy contentos que sea el primer año de estos cincuenta y esperamos que vaya creciendo no sólo en números sino también en otro tipo de programas, para Ledesma es un orgullo trabajar con la Universidad Nacional de Jujuy y en este caso con la Facultad de Ingeniería”, manifestó. Así también, se refirió al aporte significativo para los jóvenes que se encuentran en etapa entre terminar el nivel secundario e iniciar una carrera en el nivel superior, “que haya este tipo de Diplomado que es un intermedio entre el Colegio Secundario y la Universidad es importante porque al joven le permite orientarse hacia dónde quiere apuntar, así que va ser un programa muy provechosos, que vamos a tener que replicarlo, y esperamos que otras empresas también se sumen en otras áreas y lo puedan hacer con la UNJu para que el joven jujeño tenga un acompañamiento no sólo del secundario sino en su ingreso a la Universidad”, remarcó.

Asimismo, la Ing. Fernanda Yufra, Coordinadora del Programa de Innovación y Tecnología de la empresa Ledesma, destacó la apertura de la Diplomatura en Habilidades Digitales para el Empleo ya que realizan desde hace 20 años cursos gratuitos y abiertos destinados a la comunidad los cuales han “relacionados con todo lo que tiene que ver con la informática, esto ha ido evolucionando y actualmente tenemos cursos de robótica, de programación, diseño 3D, donde los chicos aprenden a imprimir y hacer sus propios diseños, así que para nosotros es muy importante continuar en este camino de ofrecer a los alumnos de la región nuevas posibilidades que tengan que ver el mejorar su empleabilidad y herramientas que a futuro les va a servir para cualquier emprendimiento personal o cualquier actividad profesional”, apuntó.

Preinscripciones a la Diplomatura en Habilidades Digitales para el Empleo:

