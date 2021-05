Cuáles son los síntomas crónicos que deja el Covid-19

Jujuy al día® – «Covid prolongado», también conocido como Covid-19 pos agudo, Covid-19 crónico, síndrome poscovid o secuelas pos aguda de la infección por SARS-CoV-2 (PASC), generalmente se refiere a los síntomas que se desarrollan durante o después de una enfermedad aguda por Covid-19, continúan durante ≥12 semanas y no se explican por un diagnóstico alternativo. Aún no se sabe si el «Covid prolongado» representa un nuevo síndrome exclusivo de Covid-19 o si se superpone con la recuperación de enfermedades similares.

Los síntomas físicos persistentes después del Covid-19 agudo son comunes y típicamente incluyen fatiga, disnea, dolor en el pecho y tos. También se han informado cefalea, dolor articular, insomnio, ansiedad, disfunción cognitiva, mialgias y diarrea. El tiempo transcurrido hasta la resolución de los síntomas depende principalmente de los factores de riesgo pre mórbidos, la gravedad de la enfermedad aguda y el espectro de los síntomas iniciales. Sin embargo, los síntomas prolongados son comunes incluso en pacientes con una enfermedad menos grave que nunca fueron hospitalizados.

Los primeros datos sugirieron un curso de recuperación más prolongado en pacientes que requerían hospitalización, pacientes mayores con comorbilidades preexistentes, pacientes que experimentaron complicaciones médicas (p. Ej., Neumonía bacteriana secundaria, tromboembolismo venoso) y pacientes que tuvieron una estadía prolongada en el hospital o la UCI (Unidad de cuidados intensivos).

Sin embargo, los datos posteriores sugieren que incluso los pacientes con una enfermedad menos grave que nunca fueron hospitalizados, incluidos aquellos con Covid-19 autoinformado, a menudo han informado síntomas prolongados y persistentes así lo demuestran varios trabajos científicos como “Secuelas clínicas de los sobrevivientes de Covid-19 en Wuhan”, China: un estudio longitudinal de un solo centro. De AU Xiong Q, Xu M, Li J, Liu Y, Zhang J, Xu Y, Dong W.

Según Vineet Chopra, un estudio realizado por la Escuela de Medicina de Michigan refiere que los datos obtenidos en dicho estudio sugieren que una proporción significativa de pacientes que ingresan con Covid-19 agudo moderado a grave experimentan síntomas durante al menos dos meses, e incluso más, después del alta (52 a 87 por ciento)

Algunos síntomas se resuelven más rápidamente que otros. Por ejemplo, la fiebre, los escalofríos y los síntomas olfativos / gustativos suelen resolverse en dos a cuatro semanas, mientras que la fatiga, la disnea, la opresión en el pecho, los déficits cognitivos y los efectos psicológicos pueden durar meses (p. Ej., De dos a seis meses), según el estudio Persistent Symptoms in Patients After Acute Covid-19. CarfìA, Bernabei R, Landi F, Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study Group JAMA. 2020;324(6):603.

Los datos sobre los síntomas individuales se incluyen a continuación:

Fatiga, debilidad y poca resistencia : la fatiga es, con mucho, el síntoma más común que experimentan los pacientes, independientemente de la necesidad de hospitalización. Aunque la fatiga se resuelve en la mayoría de los pacientes, puede ser profunda y puede durar tres meses o más, especialmente entre los supervivientes de la UCI

: la fatiga es, con mucho, el síntoma más común que experimentan los pacientes, independientemente de la necesidad de hospitalización. Aunque la fatiga se resuelve en la mayoría de los pacientes, puede ser profunda y puede durar tres meses o más, especialmente entre los supervivientes de la UCI Disnea . En pacientes con COVID-19 y disnea, la dificultad para respirar puede persistir, resolviéndose lentamente en la mayoría de los pacientes durante dos o tres meses, a veces más.

. En pacientes con COVID-19 y disnea, la dificultad para respirar puede persistir, resolviéndose lentamente en la mayoría de los pacientes durante dos o tres meses, a veces más. Tos crónica : en varios estudios, muchos pacientes experimentaron tos persistente dos o tres semanas después de los síntomas iniciales. La tos se resolvió en la mayoría de los pacientes a los tres meses.

: en varios estudios, muchos pacientes experimentaron tos persistente dos o tres semanas después de los síntomas iniciales. La tos se resolvió en la mayoría de los pacientes a los tres meses. Malestar en el pecho : entre los pacientes con Covid-19, el malestar en el pecho es común y puede resolverse lentamente. El malestar torácico persiste en el 12 al 22 por ciento de los pacientes aproximadamente dos o tres meses después de la infección aguda por Covid-19

: entre los pacientes con Covid-19, el malestar en el pecho es común y puede resolverse lentamente. El malestar torácico persiste en el 12 al 22 por ciento de los pacientes aproximadamente dos o tres meses después de la infección aguda por Covid-19 Alteración del gusto y el olfato : varios estudios han examinado la recuperación de los síntomas olfativos y gustativos en pacientes con Covid-19. La mayoría tiene una recuperación completa o casi completa un mes después de la enfermedad aguda, aunque en algunos estudios estos síntomas persistieron por más tiempo. Los pacientes con hiposmia y los pacientes varones pueden recuperarse más rápidamente en comparación con los que tienen anosmia o son mujeres.

: varios estudios han examinado la recuperación de los síntomas olfativos y gustativos en pacientes con Covid-19. La mayoría tiene una recuperación completa o casi completa un mes después de la enfermedad aguda, aunque en algunos estudios estos síntomas persistieron por más tiempo. Los pacientes con hiposmia y los pacientes varones pueden recuperarse más rápidamente en comparación con los que tienen anosmia o son mujeres. Síntomas neurocognitivos : los datos sugieren que los problemas de concentración y memoria persisten durante seis semanas o más en los pacientes con Covid-19 después del alta del hospital.

: los datos sugieren que los problemas de concentración y memoria persisten durante seis semanas o más en los pacientes con Covid-19 después del alta del hospital. Psicológico: los estudios observacionales informan que los síntomas psicológicos (p. Ej., Ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático) son comunes después de una infección aguda por Covid-19, siendo la ansiedad el más común. En general, los síntomas psicológicos mejoran con el tiempo, pero pueden persistir hasta tres meses para un subconjunto de supervivientes.

Covid-19 parece estar asociado con frecuencia con un síndrome neuropsiquiátrico en la fase aguda de la enfermedad. En una revisión sistemática de 12 estudios que examinaron los síntomas psiquiátricos en pacientes con infección aguda por Covid-19 (n> 900), se observó confusión y alteración de la conciencia en nueve de los estudios.

Uno de los estudios, que incluyó a 144 pacientes con Covid-19, encontró que la ansiedad se presentaba en el 35 por ciento y los síntomas depresivos en el 28 por ciento.

Otro estudio transversal posterior (Presentaciones psiquiátricas y neuropsiquiátricas asociadas con infecciones graves por coronavirus Rogers JP, Chesney E, Psiquiatría Lancet. 2020) incluyó pacientes (n = 39) con una mediana de edad de 71 años, que fueron hospitalizados con COVID-19 y tenían alteraciones agudas en el comportamiento, la cognición, la conciencia o la personalidad:

Encefalopatía (n = 16, 41 por ciento)

Psicosis (n = 10, 26 por ciento)

Síndrome similar a la demencia (n = 6, 15 por ciento)

Otro (p. Ej., Trastorno del estado de ánimo, n = 7, 18 por ciento)

Entre los 23 casos de psicosis, síndrome similar a la demencia u otros trastornos, solo 2 (9 por ciento) representaron una exacerbación de un trastorno preexistente.

Rabiee A, Nikayin de la Universidad de Yale publicó una revisión sistemática donde examinó los síntomas psiquiátricos en pacientes que fueron hospitalizados por SARS o síndrome respiratorio de Oriente Medio (25 estudios, n> 2400 casos). Durante la infección aguda, cada uno de los siguientes síntomas se presentó en al menos el 5 por ciento de los pacientes:

Agresión

Conciencia alterada

Ansiedad

Deterioro de la atención o la concentración

Alucinaciones auditivas

Confusión

Estado de ánimo deprimido

Insomnio

Irritabilidad

Deterioro de la memoria

Hay pocos datos disponibles sobre el curso de la enfermedad psiquiátrica que ocurre en pacientes con Covid-19. Sin embargo, basándonos en estudios de epidemias anteriores de coronavirus, anticipamos que muchos pacientes que son hospitalizados y se recuperan del Covid-19 manifestarán síntomas y trastornos psiquiátricos persistentes.

Como ejemplo, una revisión sistemática de Rogers y Chesney publicada en The Lancet Psiquiátrico examinó los trastornos psiquiátricos en pacientes que fueron hospitalizados por síndrome respiratorio agudo severo (SARS) o síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y evaluó de 3 a 46 meses después de la recuperación (seis estudios, n> 500 casos) . La prevalencia puntual de los trastornos psiquiátricos fue la siguiente:

Trastornos de ansiedad: 15 por ciento

Trastornos depresivos: 15 por ciento

Trastorno de estrés postraumático (TEPT): 32 por ciento

La prevalencia de enfermedades psiquiátricas a largo plazo secundarias a Covid-19 puede ser mayor que la observada después de las epidemias de SARS y MERS debido a las diferencias en el tratamiento de las enfermedades virales y el contexto social de las epidemias. Como ejemplo, la crisis económica causada por la pandemia de Covid-19 supera la adversidad económica impuesta por las anteriores epidemias de coronavirus y la disrupción social parece mayor debido al alcance geográfico mucho más amplio.