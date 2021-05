Gutiérrez agradeció el apoyo de los jujeños en toda la provincia

Jujuy al día® – El médico Omar Gutiérrez encabezó la presentación de los candidatos a diputados provinciales por el Frente Cambia Jujuy en La Quiaca, que tuvo lugar este martes.







Gutiérrez explicó los motivos por los que aceptó integrarse a la propuesta electoral del frente y resaltó su confianza en el proyecto político del gobernador Gerardo Morales, cuya profundización -dijo- necesita del apoyo de la Legislatura.

Además agradeció el acompañamiento de los jujeños en toda la Provincia y destacó la paridad de género y la presencia de jóvenes en las listas que lleva el espacio.

Aludiendo a los logros de la actual gestión gubernamental a seguir sosteniendo, el presidente del bloque de diputados del Radicalismo y candidato a legislador provincial, Alberto Bernis, sostuvo que “no nos interesa acaparar el poder; queremos usar el poder para desarrollar proyectos que generen trabajo para combatir la pobreza y para que todos juntos podamos seguir manteniendo esta paz que con tantos esfuerzos hemos conseguido en Jujuy”.

Bernis resaltó que “la paz es un cimiento para la construcción de cualquier proyecto político y de cualquier proyecto individual o colectivo” y subrayó que “gracias a esa paz, hoy Jujuy es una provincia distinta”.

A su turno, la candidata a diputada y actual representante de La Quiaca, Alejandra Elías, instó a llevar el mensaje del gobernador a todo el territorio provincial, trabajando fuertemente en la campaña para lograr una victoria que consolide el proyecto político puesto en marcha por el gobernador Morales.

Elías destacó además que la lista del Frente Cambia Jujuy lleva candidatos con experiencia en la labor legislativa pero también figuras nuevas en la política como el doctor Omar Gutiérrez, quien -recordó- tuvo y tiene un importante desempeño en la lucha contra el COVID 19.

A la presentación asistieron los candidatos a concejales del Frente Cambia Jujuy -UCR La Quiaca, Carlos Burgos, Silvana Maidana, Facundo Martínez (titulares), Nancy Caminos y Sandro Quispe (suplentes).

Abra Pampa

Omar Gutiérrez: “Quiero ser parte de ese cambio que necesitamos”

“La gente nos va a acompañar porque la propuesta que tenemos es sólida”, afirmó el candidato a diputado provincial por el Frente Cambia Jujuy, Omar Gutiérrez, al encabezar la presentación de la lista en Abra Pampa.

Ante candidatos y dirigentes locales, Gutiérrez afirmó que “no es discurso de campaña: estamos hablando de la realidad de la provincia, una provincia que pasó de ser un lugar convulsionado, donde se enfrentaban jujeños contra jujeños, a lo que tenemos hoy, una Jujuy que se pone de pie y piensa qué vamos a hacer a futuro”.

En ese panorama ubicó a la planta solar de Cauchari, “que ya está produciendo energía limpia y que genera rentas que el Gobierno de la Provincia pone en la educación porque apuesta a construir escuelas”.

En otro momento, confió que “soy un agradecido porque tengo la oportunidad de sumarme a esto y lo hago por compromiso, como lo hice toda mi vida. Me comprometí conmigo mismo a salir adelante con la situación que me tocó en la vida y a seguir; y ahora me convoca la participación en la política, ser parte de ese cambio que necesitamos”.

El doctor Gutiérrez recordó sus tiempos de estudiante de la carrera de Medicina haciendo un voluntariado en Abra Pampa y a la mujer abrapampeña que compartiendo una sopa le decía que en la Puna la gente no era pobre, sino olvidada.

“Estamos con un proyecto de provincia que quiere trabajo genuino para acabar con la cadena del asistencialismo, porque nos tenemos que reconocer a nosotros mismos como personas dignas porque trabajamos, porque producimos, porque vamos para adelante”, definió.

En la presentación estuvo el candidato a diputado provincial Alberto Bernis, quien señaló que en la elección del 27 de junio se dirimirán dos modelos de provincia: “el gobierno populista que entrega mercadería a cambio del voto o el nuestro, que cimentado en la paz social y en la educación, trabaja para que la provincia se desarrolle y la gente se pueda insertar en el mercado laboral”.

Acompañaron a Gutiérrez, la candidata a diputada Alejandra Elías y el dirigente de la Juventud Radical Adriano Morone.

Durante el acto se presentaron también a los candidatos a concejales de las dos listas del Frente Cambia Jujuy en Abra Pampa: Lázaro Suárez y Manuel Valerio.

Desde Humahuaca

Gutiérrez llamó a los jujeños a sumarse a la transformación de la provincia

El Frente Cambia Jujuy presentó en Humahuaca a sus candidatos a diputados provinciales, en el marco del proceso electoral que definirá cargos legislativos el próximo 27 de junio.

Estuvieron presentes Omar Gutiérrez, Alberto Bernis, Adriano Morone, Noelia Quispe, Néstor Sanabia y Cynthia Alvarado, candidatos que asumieron el compromiso de seguir trabajando por los jujeños, a fin de sostener y consolidar desde la Legislatura el proyecto de nueva provincia que lidera el gobernador Gerardo Morales.

A ellos se sumaron las ministras de Desarrollo Humano y de Educación, Natalia Sarapura e Isolda Calsina, respectivamente; el intendente de El Aguilar, Sergio Alejo; la diputada Victoria Luna y candidatos a concejales de las listas colectoras de Cambia Jujuy, entre otros.

En este contexto, Gutiérrez enfatizó que “hoy Jujuy es energía renovable con Cauchari, producción de litio, cultivo de cannabis medicinal, fabricación de baterías de litio, construcción de escuelas y educación de calidad” y convocó a la ciudadanía a “acompañar al gobernador Morales en esta causa, porque solo no puede”.

“Necesita más apoyo desde la Legislatura y eso podemos garantizar con el voto de los jujeños”, afirmó e instó a la gente a “dejar de lado el rol de espectadores de la transformación, sumarse a él activamente”.

“Eso es lo que propongo en este nuevo desafío de construir políticamente una provincia con rumbo y sostener un proyecto político”, subrayó.

Por otra parte, dijo que “todavía hay cosas por hacer, pero tenemos un norte, porque dejamos atrás la violencia, la corrupción y el asistencialismo” y advirtió que “ahora necesitamos algo más y hacia eso apuntamos de la mano del gobernador Morales”.

Asimismo, ponderó el valor de la propuesta de Cambia Jujuy plasmada en una nómina de candidatos a diputados provinciales “diversa y nutrida de gente joven que se inicia en política, otros con amplia experiencia, pero en definitiva hombres y mujeres que se animan a dar un paso adelante desde la vocación de dar y hacer algo por el otro”.

“No somos magos, pero tenemos ganas de ayudar al otro y ese es un valor de peso”, remarcó.

Para el doctor Gutiérrez “es momento de animarnos más e ir por grandes logros”, convencido de que “tenemos la capacidad, el potencial y la voluntad para hacerlo”.

Bernis, a su turno, dijo que “estamos convencidos de que Humahuaca tiene que cambiar y que la gente reaccionará ante la falta de acción política de parte de la administración municipal, más aún cuando sabemos todo el respaldo que brinda el gobernador Morales para el progreso de la comunidad” y resaltó que “el 27 de junio el pueblo tendrá la posibilidad de sumarse al proyecto de provincia del gobernador Morales”.

En este sentido, instó a “defender la paz recuperada, eje central para sostener la transformación de una provincia que dejó de ser simple pagadora de sueldos”.

Lamentó las “varias generaciones perdidas por desaciertos políticos perpetrados por un grupo de violentos”, pero destacó que “ahora Jujuy tiene un proyecto basado en una nueva matriz productiva que garantiza futuro”.

“Para seguir siendo más, acompañemos democráticamente a los candidatos de Gerardo Morales”, expresó “Piqui” Bernis.

Morone, en tanto, hizo votos por “asumir la discusión de proyectos, sin entrar en los agravios que es lo único que tienen algunos sectores de oposición apartados de ideas y de políticas públicas” y aseveró que “así hacemos la diferencia en beneficio de toda la provincia”.

“Para ello -prosiguió- se necesita ratificar una fuerte presencia de la Legislatura y desde ese espacio facilitar herramientas de crecimiento al gobernador Morales”.

Quispe, en otro orden, sostuvo que “Humahuaca no puede estar ajena al proceso de transformación, por eso invitamos a la comunidad a ser parte del proyecto de cambio, votando a los diputados de Gerardo Morales”.