Gerardo Morales sostiene “Al presidente el fuego amigo le genera más problemas que la oposición”

Consultado sobre el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para regular las restricciones sanitarias por la pandemia señaló que “la ley debería ser de adhesión voluntaria de las provincias”.

“La gente lo que quiere es soluciones a los problemas y hoy uno de los problemas más importantes es la pandemia, la economía y la educación”, sostuvo el gobernador jujeño.

Elecciones PASO

El gobernador de Jujuy se manifestó en contra de la postergación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Yo no hubiera prorrogado la fecha de las elecciones, es una prioridad que tenemos como sociedad cumplir con los cronogramas electorales”, sostuvo y agregó que “tenemos que convivir con el coronavirus de manera responsable, garantizar el trabajo, las clases presenciales”.

“La suerte del Gobierno en las elecciones va a estar atada a la situación en la economía, a la inflación, a las certezas que dé el gobierno de que gobierna, de que no hay tanto conflicto interno en el gobierno”, agregó al respecto.

Clases. Gerardo Morales: “Yo no hubiese ido a la Corte como fue Horacio Rodríguez Larreta”

Jujuy al día® – En medio de la tensión que genera el proyecto que el Gobierno busca aprobar para imponer restricciones a ciertas actividades, en especial las clases presenciales, Gerardo Morales expresó su postura frente a las discusiones en torno a la administración de la pandemia de coronavirus. “Yo no hubiese ido a la Corte como fue Horacio Rodríguez Larreta”, dijo el gobernador de Jujuy. Sin embargo, sostuvo que “un proyecto de ley no resuelve la situación que se ha planteado en la Corte que tiene que ver con la cuestión de las autonomías provinciales”.

De esta forma, el mandatario provincial se ubicó a mitad de camino entre la ambición oficialista de convertir en ley las restricciones que hasta ahora se aplicaban mediante DNU y el reclamo ante la Justicia de mayor autonomía por parte del gobierno porteño, que forma parte de su misma coalición opositora: Juntos por el Cambio (JxC).

“La ley debería ser de adhesión voluntaria de las provincias”, dijo Morales en diálogo con A confesión de parte (FM Milenium), el programa que conduce Romina Manguel los domingos a la mañana. “La gente lo que quiere es soluciones a los problemas y hoy uno de los problemas más importantes es la pandemia, la economía y la educación”, sostuvo el gobernador jujeño.

Con respecto a la administración de la pandemia, Morales recordó el consenso al que llegaron los gobernantes de los distintos distritos -y diferentes partidos- durante los primeros meses de la crisis sanitaria originada por la primera ola de Covid-19. “Creo que hay que dialogar más y volver a como trabajamos el año pasado”, dijo el mandatario provincial y agregó “que hubo un trabajo de mucha coordinación entre el presidente, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta con los gobernadores. Ese es el camino”.

Clases presenciales en Jujuy

Sobre uno de los temas que mayor rispidez generó entre el Gobierno nacional y la administración porteña, Morales aseguró que su posición “es mantener la normalidad lo máximo que se pueda y mantener las escuelas abiertas con la presencialidad” ya que “en Jujuy no tenemos colapsado el sistema de salud”.

Si bien Morales dijo que no comparte la posición con el gobierno nacional respecto de la visión que tiene sobre la presencialidad en las escuelas porque “en Jujuy registramos un 0,18 % de contagios en las escuelas”, se diferenció de la manera en que la administración porteña decidió escalar la discusión al presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Yo no hubiese hecho una confrontación judicial con el gobierno nacional. Yo no hubiese ido a la Corte como fue Horacio Rodríguez Larreta porque hay que buscar diálogo y acuerdos para administrar la crisis”, sostuvo el gobernador de Jujuy y agregó que “la judicialización en medio de la pandemia genera un tironeo donde solo pagan los platos rotos los chicos y las familias”.

Para reforzar su argumento, el gobernador jujeño afirmó: “Las instancias de judicialización lo que hacen es romper puentes con el gobierno nacional y las provincias no pueden trabajar solas”.

“Quienes estamos gobernando tenemos una mirada más dialoguista”

Sobre su intención de mantener abiertos los canales de diálogo con el gobierno de Alberto Fernández, Morales mencionó que el viernes pasado firmó un convenio con el ministro de Industria de la Nación, Matías Kulfas, para instalar una fábrica de baterías de litio en Jujuy. “Si no trabajamos juntos con el gobierno nacional no se puede”, sostuvo el gobernador y agregó: “Sé que hay muchos kirchneristas que no les gusta. Para muchos kirchneristas soy como el anticristo, no me quieren por la situación de Milagro Sala”.

Firme en su postura dialoguista, Morales sostuvo que “en la oposición hay gente que trata de profundizar la grieta. Como oposición no tenemos que entrar en una confrontación tan dura con el gobierno nacional” y agregó que “en la oposición nadie gana tironeando tanto y profundizando la grieta”.

Además, el mandatario jujeño marcó una diferencia dentro de los referentes de JxC. “Quienes estamos gobernando como Rodríguez Larreta, Rodolfo Suárez [gobernador de Mendoza], Gustavo Valdés [gobernador de Corrientes] y yo tenemos una mirada más dialoguista”, afirmó y sostuvo que “hay referentes que no tienen responsabilidad de gobierno y profundizan una grieta, con beneficio cero, no gana nadie”.

Luego fue más allá con la crítica hacía miembros de su espacio político. “En la última reunión lo vi a Mauricio bastante bien, racional. Patricia Bullrich para mí ha sido una de las mejores ministras que ha tenido Mauricio, es una mujer muy firme, pero a veces hay que bajar un cambio”.

En otro fragmento de la entrevista radial, Morales habló del viaje de Fernández a Europa. “Yo deseo que en la gira que hizo el Presidente le vaya lo mejor posible. En momentos difíciles de pandemia, prorrogar los pagos, mejorar la tasa de interés, va a mejorar la economía y la situación de la gente”.

El mandatario jujeño también habló de las internas que atraviesan a la coalición gobernante del Frente de Todos (FdT). “Muchos de adentro del gobierno le generan más problemas al presidente que la oposición, el famoso fuego amigo. Al presidente el fuego amigo le genera más problemas que la oposición”, sostuvo Morales.

Postergación de las PASO

En cuanto a postergación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el gobernador de Jujuy se manifestó en contra. “Yo no hubiera prorrogado la fecha de las elecciones, es una prioridad que tenemos como sociedad cumplir con los cronogramas electorales”, sostuvo y agregó que “tenemos que convivir con el coronavirus de manera responsable, garantizar el trabajo, las clases presenciales”.

Sobre el posible resultado de los comicios de medio término, Morales dijo que “la suerte del Gobierno en las elecciones va a estar atada a la situación en la economía, a la inflación, a las certezas que dé el gobierno de que gobierna, de que no hay tanto conflicto interno en el gobierno” y agregó que “el Frente de Todos para ganar se va a tener que ordenar, no están actuando como el peronismo” porque “el peronismo es más práctico en términos de gestión de lo que se ve en este gobierno”.

“Quiero más radicalismo en la mesa de JxC”

Sobre el final de la entrevista Morales se metió de lleno en la interna de la principal fuerza opositora. “Yo quiero un radicalismo con más preponderancia en la mesa de JxC”, dijo y agregó que “los radicales dentro de JxC nos paramos como furgón de cola, nos paramos mal”.

A modo de autocrítica, el mandatario jujeño sostuvo: “No me gusta el rol que tenemos como UCR dentro de JxC. No le voy a echar la culpa a Pro o a Lilita, es un tema nuestro que tenemos que pararnos de otra manera”. Y agregó que “la UCR se tiene que parar de otra manera dentro de JXC, tenemos que tener candidato a presidente”.

Morales recordó la interna de la coalición en 2015 y dijo que “todos los caminos conducían a Mauricio Macri y Ernesto Sanz tuvo que ir de candidato para cubrir una palabra de caballero y sostuvo que “Mauricio apenas se hizo cargo del gobierno dijo: gobierno yo, no hay coalición”.

Por último, el gobernador de Jujuy sostuvo: “Hoy la interna del PRO es peor que la del radicalismo”. Sin embargo, destacó que “hoy no es Macri quien conduce el espacio, hay una conducción más colegiada y más horizontal”.