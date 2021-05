El 20% del FET es una herramienta única que sostiene el trabajo de miles de familias

El director de Desarrollo Agrícola y Forestal, Federico Manero, salió al cruce de las críticas de José Vilariño, referente del PRAT, al sector tabacalero.

Jujuy al día® – El director de Desarrollo Agrícola y Forestal de Jujuy, Federico Manero, salió al cruce por los dichos del coordinador del Programa Nacional de Reconversión de Áreas Tabacaleras José Vilariño, quién descalificó al sector tabacalero diciendo que “el productor tabacalero es desconfiado, llorón y en realidad es un privilegiado”.

“No son privilegiados, sino que lograron un fondo que sostiene a miles de productores. Es una actividad que durante 80 años permitió que al menos tres generaciones de familias trabajadoras se desarrollen y salgan adelante en interior profundo de todas las provincias tabacaleras”.

A la vez el funcionario destacó la ley del Fondo Especial del Tabaco como una “genialidad”: “los tabacaleros tienen una herramienta única que con un porcentaje muy pequeño del 4% que paga el consumidor final se logra un 100% de recursos al inicio de la cadena productiva logrando un mejor sostenimiento de la actividad”.

“Me sorprende que Vilariño, siendo salteño, desconozca la realidad que se vive en las provincias tabacaleras e intente arrebatar recursos genuinos”, expuso Manero.

Por otra parte, el funcionario nacional dejó entrever la idea de que el 20% del FET que es un beneficio para los pequeños productores se destine a vivienda social a lo que Manero indicó que: “No es factible. El sector viene perdiendo año tras año el valor de su producción, el tabaco disminuye su valor en dólares, no es momento para llevar estos fondos a otros sectores. Entendemos la necesidad de seguir construyendo viviendas, de hecho, el gobierno de Jujuy recuperó miles de viviendas no terminadas o sin construir de la gestión anterior y las puso en marcha como un pilar de su gestión, pero esto se tiene que financiar desde otro lado y no desde lo que está destinado a una producción que da trabajo a miles de mujeres y hombres”.