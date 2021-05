Presentaron el Programa EduRed

A través del Programa EduRed, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Educativa, se busca revincular a los estudiantes que por alguna razón vieron interrumpida su trayectoria escolar.

Jujuy al día® – Al respecto la ministra indicó que “es un programa que comenzó el año pasado internamente en nuestro Ministerio con una red que acompaña las trayectorias de los estudiantes, tanto de nivel inicial, primario y secundario, y que a lo largo del año 2020, ese año tan difícil, no estaban en la escuela por falta de conectividad, falta de tecnología, por razones familiares, por viajes, o por diferentes cuestiones, a los cuales fuimos a buscar, a través nuestros equipos, y logramos revincular a 4000 estudiantes a lo largo de todo el año”.

Sobre la dinámica vigente explicó: “hoy convocamos también desde EduRed a instituciones intermedias, a toda la comunidad, a través de diferentes actores como municipios, comisiones municipales y a los sectores de la sociedad civil a que nos ayuden para que cada niño venga a la escuela”.

En referencia a la revinculación, la secretaria de Gestión Educativa, Silvina Camusso, mencionó que el 21 de mayo todas las instituciones escolares, van a llevar a cabo una Jornada Institucional “para fortalecer esta revinculación con los estudiantes que han tenido interrumpida sus trayectorias escolares durante el periodo 2020”.

Por su parte, Alejandra Mollón, subsecretaria de Coordinación Educativa, indicó que “lo hacemos con un gran compromiso para que todos los estudiantes accedan a una educación que garantice su derecho”.

El programa está destinado a estudiantes que no se inscribieron este año (o no lo hicieron desde el 2020), estudiantes que se inscribieron este año y abandonaron, o los que tienen inasistencias reiteradas; estudiantes que están concurriendo, pero se cambiaron de institución sin pase; estudiantes que cambiaron de domicilio y no solicitaron pase; estudiantes mayores de 18 años que no son recibidos por las instituciones para que culminen sus estudios, y estudiantes que, junto al directivo, se consideran posibles de abandono.

Con la tarea de garantizar las trayectorias escolares continuas, el Ministerio de Educación construyó redes trabajo con agentes ministeriales en territorio e instituciones locales para trabajar para los estudiantes y sus familias.

Cabe destacar que, EduRed está compuesto por 120 educadores comunitarios distribuidos en las 7 regiones educativas, coordinados por un territorial regional y un equipo central.

Para finalizar la ministra expresó que “estamos en un año en donde queremos y necesitamos que todos los chicos y chicas de Jujuy, estén en las escuelas, sabemos que quiénes hoy no asisten, seguramente es por algún motivo que está precisando de nuestra intervención”.