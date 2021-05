Para llegar a fin de mes: Crece la financiación con tarjetas de crédito y préstamos personales

Informe First Capital Group

Jujuy al día® – El mes pasado, el total de préstamos en pesos alcanzó los $ 2.965.603 millones, representando una suba anual de 40,4%. Los préstamos personales crecieron por 11º mes consecutivo alcanzando un alza del 26,1% en el año y las operaciones con tarjetas de crédito aumentaron 75,4%.

Los préstamos personales crecieron un 3,6% mensual, encadenando su décima primera suba consecutiva. El saldo subió a $504.754 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual en términos nominales del 26,1%, contra los $ 400.418 millones al cierre del mismo mes del año anterior. «Se repite un muy buen mes de colocaciones, no obstante, no se alcanzó un nuevo record en las mismas seguramente producto de las restricciones en la actividad que se impusieron a partir del día 9 de abril. Asimismo, este endurecimiento de los condicionamientos a las actividades económicas, introduce desconfianza en los consumidores sobre sus ingresos futuros y debilita la demanda para los meses venideros», explicó Guillermo Barbero. Socio de FIRST CAPITAL GROUP.

En cuento a las operaciones con tarjetas de crédito, se registró un saldo de $ 976.546 millones, lo cual significa un aumento de 1,2% respecto al cierre del mes pasado, unos $ 11.961 millones por encima de marzo, claramente por debajo de la inflación del mes. El crecimiento interanual, por lo contrario, llegó al 75,4%, muy por encima de la inflación del año. «En esta línea han afectado fuertemente las restricciones impuestas a la actividad comercial, gastronómica y de esparcimiento, las cuales tradicionalmente se abonan con dinero plástico», aseguró Barbero.

En lo que refiere a la financiación con tarjetas de crédito en DOLARES, estas operaciones registraron una suba interanual del 29%, aunque con un comportamiento mensual irregular. En abril crecieron 1,1% respecto al mes anterior pero estos valores no son significativos en función de la totalidad de operaciones del rubro y en relación a los valores que supieron tener en el pasado. «El tipo de cambio aplicado para la cancelación de los consumos en moneda extranjera, le quita incentivo al uso de la misma», finalizó.