Capacitaron sobre identidad Indígena y derechos de los jóvenes en la Puna

Continúan los talleres sobre Fortalecimiento Juvenil en Territorio de la Secretaría de Pueblos Indígenas

Jujuy al día® – Continúan los talleres sobre Fortalecimiento Juvenil en Territorio que organiza la Secretaría de Pueblos Indígenas dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano; en esta oportunidad, adolescentes y jóvenes de las comunidades aborígenes de Cara Cara, Escaya, Mina Puma Wasi y La Intermedia participaron de un encuentro donde abordaron la Identidad Indígena y los distintos derechos que conciernen a la juventud.

El grupo de adolescentes y jóvenes participó activamente de las propuestas del taller desarrolladas por el equipo técnico de la Secretaría de Pueblos Indígenas, donde a través de técnicas lúdicas y reflexivas se promovió el abordaje de temáticas tales como los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de los pueblos indígenas, la identidad indígena, el derecho a la educación en la juventud, vínculos sanos en el noviazgo, entre otras.

El objetivo es generar un espacio donde las juventudes de las comunidades aborígenes puedan intercambiar sus perspectivas, opiniones y dudas, y contrastarlas así con los prejuicios y mitos de una manera colectiva; además de propiciar la participación juvenil en la vida comunitaria e incentivar a una toma de decisiones más responsable con el cuidado hacia el/la otro/a. En ese sentido, se repartieron kits de higiene personal para las jóvenes presentes y material sobre la Educación Sexual Integral para trabajarlo con sus familias.

Luego de un almuerzo comunitario con presencia de autoridades locales comunales de La Intermedia y de la Comisión Municipal de Pumahuasi, las y los jóvenes manifestaron satisfacción por el taller brindado con expresiones tales como: “la charla estuvo muy interesante, informativa, dinámica y compleja, para la próxima me gustaría información para prevenir enfermedades de transmisión sexual”; “la actividad estuvo buena, aprendimos más de lo que sabemos y me gustaría que hubiese más charlas para tener más conocimiento y además podamos reunir a más jóvenes”; y “la actividad me pareció muy buena porque nos dejó conocimientos nuevos, sería bueno tener otros talleres ya que nos ayudan mucho”.