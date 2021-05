Titulares del programa Potenciar Trabajo de El Talar y La Esperanza actualizaron sus datos

Jujuy al día® – La Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida, acompañó a las personas titulares inscriptos en el programa «Potenciar Trabajo» de estas dos localidades de la región Yungas para que actualicen sus datos.

La actualización de la información personal y de datos de contacto es obligatoria para la permanencia en el mencionado programa. Para este fin, el equipo técnico de la cartera provincia, en conjunto con personal de los Municipios de El Talar y La Esperanza, brindaron asesoramiento y ayudaron a los titulares a realizar la reinscripción, la cual se realiza vía online, atendiendo diversas situaciones personales. En el Talar 81 personas son las inscriptas en el programa, mientras que en La Esperanza son 378 los titulares.

En este marco, se recuerda que Potenciar Trabajo es un programa de órbita nacional que contribuye a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa. El mismo incluye a integrantes de otros programas, entre ellos el ex Argentina Trabaja, ex Ellas Hacen, ex Hacemos Futuro, y ex proyectos productivos comunitarios.