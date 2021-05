Morales «Quiero ser candidato a presidente»: una confesión que mueve la interna de Juntos por el Cambio

Jujuy al día® – El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dialogó con LN+ sobre la posibilidad de que existan internas dentro de Juntos por el Cambio para las Elecciones 2023. El gobernador jujeño aseveró que «está en la pelea» para ser «candidato a presidente» y que la Unión Cívica Radical (UCR) debe tener un «postulante». En ese sentido, además de él mismo, nombró a Alfredo Cornejo, Mario Negri, o Martín Lousteau. A su vez, pidió «más presencia radical» en el principal espacio opositor.

Al ser consultado por las Elecciones 2023, Morales aseguró que el radicalismo «debe jugar adentro de Juntos por el Cambio». «Hay que fortalecerlo y darle más institucionalidad», dijo Gerardo Morales en declaraciones televisivas. «El radicalismo debe llevar una candidato, si tenemos tiempo todavía (de pensarlo), no nos debe pasar lo de 2015, donde se decidió que Mauricio Macri sea el candidato y el espacio quedó vacío. Me gustaría un presidente radical, estoy anotado en la pelea», indicó.

En este sentido, vaticinó que otros «correligionarios» se anotarán en la lista. Entre ellos, nombró al diputado (y actual presidente de la UCR) Alfredo Cornejo, Mario Negri y Martín Lousteau. «Me gustaría una previa del radicalismo en donde definamos al candidato y vamos a las PASO con los que se definan desde el PRO», sostuvo el mandatario jujeño. «Ese es el escenario que me imagino y que me parece ideal. No debemos afectar al conjunto del espacio», alertó el gobernador jujeño.

En relación a las PASO que se desarrollarían -hasta el momento- en septiembre de 2021, el mandatario reconoció que no compartió la decisión de Juntos por el Cambio de prorrogarlas por un mes. «Para agosto me parece que estaremos en una meseta (de casos), por lo que, no habría razón de haberlas postergado con tanta anticipación», aseveró Gerardo Morales. En este contexto recordó que el Gobierno nacional no presentó el proyecto, por ende, las PASO continuarán desarrollándose el 12 de agosto.

En este sentido, aseveró que si se presentase la iniciativa de postergarlas, él y sus diputados acompañarán la decisión de Juntos por el Cambio. «Si nos ponemos de acuerdo en esto, yo me alegraría de que por lo menos existe un tema en el que coincidimos», ironizó Morales en diálogo con LN+. A su vez, desestimó la posibilidad de que el Gobierno pretenda «suspender» las PASO este año. De todas maneras, insistió en que «si fuera por él, las eliminaría». «Desde la política debemos incentivar el diálogo», cerró.