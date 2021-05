Horóscopo para mayo 2021

Astróloga Marga

El planeta de la renovación y la libertad, Urano, transita por Tauro propiciando un período de muchos movimientos con relación al contacto con nuestro planeta Tierra. Para los nacidos en el signo de tauro en esta época son tiempos desafiantes que invitan a renovar la identidad y estar en mayor armonía con la naturaleza en todas sus expresiones. La luna nueva en Tauro, el 11 de mayo, vamos a empezar a sentir cómo el escenario se empieza a acomodar para traer cambios, transformaciones y mucha liberación que llegará de manera inevitable.

Los tránsitos de los planetas lentos –Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, indican más bien períodos largos en que sus efectos se pueden hacer notar como “telón de fondo”. Cualquier tránsito de estos planetas advierte épocas claves de aprendizaje, lecciones, desafíos que se presentan a través de cambios.

ARIES:

Amor: Un buen mes en el amor sobre todo si tienen pareja. Si no la tienen sin duda será interesante conocer personas importantes. También es un tiempo propicio para que generes confianza en tu ser amado, Venus está de tu lado dándote la seguridad que necesitas para triunfar.

Si buscas pareja puedes encontrar una persona especial y sincera, eso sí, debes tener tiempo para realizar viajes planificados. Si tienes pareja es un mes maravilloso para ti, estará lleno de abundancia, amor y felicidad.

Economía: Deben tener cuidado con realizar gastos excesivos, hay que vigilar sus finanzas. De igual forma podrá salir reforzado a nivel personal durante este mes, esto mejorará su autoestima lo cual ayudará a tomar buenas decisiones en lo financiero, no es momento ideal para hacer gastos innecesarios, aprende a administrar tu dinero para que después no tengas problemas monetarios.

Mantén una excelente apariencia personal y luce atuendos de calidad, es el momento indicado para que busques nuevos horizontes laborales para un futuro inmediato. También están a su favor para que comiences con nuevos proyectos exitosos.

Salud: No se presentan grandes cambios, contando con un buen estado de salud.

Solo es recomendable que te alimentes de manera saludable y busques ejercicios físicos que embellecen tu figura.

TAURO:

Amor: En este mes donde cumplen años los tauro hay que trabajar las relaciones personales, sobre todo en lo relacionado con la pareja. Piensa fríamente y no tomes decisiones en caliente. Con el sol pasando por tu signo empezarán a ver las cosas del corazón con mayor claridad. Además, verás elevado tu deseo sexual, en especial con fantasías cuyos protagonistas podrían ser viejos amores. Estarán muy seductores y atractivos.

Esto no significa que deberías reconciliarte con un ex, por el contrario. Debes cerrar ese ciclo para empezar otros nuevos. O disfrutar de tu pareja si la tienes, buen mes para vivir la vida como te lo mereces, aprovecha este momento.

Economía: No se presenta malo. Mayo puede ser provechoso Tauro, cuídate solo de grandes gastos económicos en este mes. Aunque no son de gravedad, representan una alerta que debes tomar en cuenta para ser más prudente y gestionar mejor tus finanzas. Los próximos meses serán mucho más rentables.

Salud: Es bueno que Tauro vigile sus emociones, momento para hacer terapia emocional.

Con la luna en Tauro a mediados de mayo, es posible que tu salud emocional se vea un poco afectada. Puedes manifestar ansiedad o rabietas que son perfectamente compatibles si te concentras en no dejarte llevar por ella, en especial las negativas, no te dejes cargar por malos entendidos.

GÉMINIS: Este mes te da un indicativo para estar tranquilos, así que lo ideal es realizar alguna actividad relacionada con la meditación. Mercurio está de tu lado y te da la fuerza de guerrero que necesitas, tendrás toda la capacidad para cumplir las metas que deseas. Esa fuerza interior te hará ser una persona activa que logra todas las metas en su vida.

Amor: No te quedes parado y dile a tu pareja cuánto la quieres, y si no tienes pareja, es el momento de dar a conocer tus intenciones por esa persona especial. Mayo es una etapa de viajes y de dicha con la pareja, si quieres formar una empresa el mejor socio será la persona que amas en la vida. Si estás soltero es tiempo de planificar viajes para que encuentres a esa persona.

Economía: Mantén la calma porque los buenos trabajos solo se logran con la perseverancia y capacidad, si demuestras un carácter seguro en tu trabajo en un futuro obtendrás grandes utilidades.

Salud: Debes realizar algún chequeo en tu salud, si bien este mes de mayo no indica ningún problema. Un control no vendría nada mal. Las tareas diarias te pueden causar estrés, controla tus emociones con la meditación y buena respiración. Es muy importante en este tiempo.

CÁNCER:

Amor: Disfruta en plenitud de la convivencia familiar, no planifiques viajes porque es momento de estar al lado de la persona que amas. Mantén siempre pensamientos positivos, recuerda que tu esencia personal es amar y buscar la paz. Maneja todo con calma y armonía, si estás soltero es momento de abrir tu corazón a un ser especial.

Algunos cáncer pueden hacer actividades de ocio en compañía de su ámbito familiar, una reunión con amigos o una cena romántica en tu casa sería ideal. Debe dejarse guiar por sus emociones o sentimientos tanto en el amor como en otra fase de la vida.

Economía: Es un buen mes para buscar colaboradores que te ayuden en tus proyectos. La unión hace la fuerza y esa premisa te ayudará a crecer. Se observan proyectos provechosos que te darán buenas utilidades. Cada día persevera porque recuerda que en el futuro tu trabajo te dará los mejores frutos. Mantén excelentes relaciones sociales, amistades de prestigio te pueden ayudar a crear empresas y a tener mejores trabajos.

Salud: Busca la paz interior, tu sabiduría te dará una renovación cuerpo, alma y mente.

LEO: Momento de retos para Leo, si supera su límite sin duda podrá crecer en todos los aspectos de su vida. Ustedes tienen que romper sus límites y podrán tener recompensas en todas las facetas de la vida como son el amor o el profesional.

Amor: Es una época en la cual debes tener bien en claro cuáles son las metas que deseas, cuando conoces lo que necesitas en la vida, sabrás actuar de la mejor manera para cumplir con todos tus propósitos.Tu fidelidad y lealtad te harán siempre triunfar en el amor.

Las cosas siempre llegan en el mejor momento, si logran su perseverancia verás como la vida te premiará con el amor anhelado. Si estás soltero este mes de mayo es propicio para que conozcas personas de gran importancia, eso sí debes saber analizar todo lo escenarios.

Economía: Deja de lado todas las limitaciones, puesto que eres una persona de gran talento para que te conozcan en empresas. En este mes lo aconsejable es que manejes todo con responsabilidad para que obtengas el merecido triunfo.

Salud: Maneja una dieta adecuada, te ayudará a que tengas un buen estado físico.

VIRGO:

Amor: En este mes de mayo, quizás determine cómo puedes afrontar el resto del año en el amor. Será un mes perfecto para la fijación de su propio ser, es decir, lo que cree, su ética e ideales. Si no tienes pareja, puedes tener aventuras, puedes seguir el famoso lema de vive la vida, sin hacer daño a nadie. Tendrá actividad plena y feliz. En el amor, es hora de que dejes tus miedos. Aprende a vivir la vida al máximo y a disfrutar de todos sus aspectos. Si tienes pareja, anímate a establecer nuevas formas de comunicarte y a disfrutar sin ningún tipo de tabú.

Economía: Se presenta un buen mes para tomar buenas decisiones y vigilar aquellos gastos de carácter extraordinarios. Planifica tus finanzas y recursos económicos para tener una vida tranquila. Solo deben tener cuidado con gastos innecesarios, es un buen momento de que organices tus cuentas.

En el trabajo, serán perfectos para llevar a cabo negociaciones o contratos. Recuerda que una de tus habilidades es saber negociar, así que es hora de que la explotes en todo tu potencial en lo laboral y lo personal.

Salud: Es bueno que te tomes el tiempo y acudas a una consulta médica, ya que podrías presentar problemas a nivel del estómago o los intestinos. Come de forma saludable y haz ejercicio con frecuencia.

LIBRA:

Amor: Un mes donde libra tiene que realizar importantes esfuerzos, pero que tendrán una buena recompensa. El amor se presenta muy bueno para momentos íntimos con la pareja, tanto si tienes pareja como si no, será extraordinario en el tema erótico. Disfruta de la intimidad, revive la luna de miel, porque estás en una etapa de gran pasión para tu vida.

Uno de los aspectos que debes fomentar es una excelente comunicación, procura siempre mantener la humildad, porque el orgullo muchas veces daña las relaciones de pareja.

La buena comunicación siempre debes tenerla presente. Si buscas pareja, puedes analizar los sentimientos de esa persona que te atrae, el mes de Mayo no es ideal para que empieces con una nueva relación sentimental. En este mes es posible que conozcas nuevas personas, pero posiblemente ninguna de ellas llegue a buen puerto, es decir, se convierta en un relación seria.

Economía: Marte estará en tu signo poniendo retos a tu vida, los cuales vas a cumplir por la gran habilidad que posees.Las decisiones en tu aspecto laboral son realmente importantes, por eso siempre busca estar activo ganando dinero al realizar varias actividades rentables al mismo tiempo.

Salud: Descansa adecuadamente para que recuperes toda tu energía y vitalidad.

ESCORPIO:

Amor: En el amor tienes que apoyar a tu pareja, y una de las mejores maneras de hacerlo es fomentar el diálogo. Si no tienes pareja debes buscar a una persona que te haga sentir bien, puede que si eliges a la persona adecuada en los meses siguientes tendrás una buena relación.

En el plano amoroso en general debes tener buena comunicación con tu pareja, recuerda que la confianza y los bonitos detalles alegran el corazón. Debes manejar la cortesía y la amabilidad con la persona que amas.

Economía: Respecto al dinero no incurras en gastos innecesarios. También debes aprender a administrar sabiamente tu capital. Si logras manejarte con cuidados no pasarás malos momentos y angustias económicas.

Salud: Excelente en la salud, esto es muy importante para tu vida en este mes, pero no olvides ejercitarte y comer de manera saludable. Tienes que llevar hábitos saludables, vigila tu comida y haz ejercicio moderado de forma regular.

SAGITARIO:

Amor: Respecto al amor, mayo será un buen mes, ya que tendrás buena actividad en el amor. Aprovecha la ocasión. El mes de mayo 2021 en el amor, indica que debes aprovechar el aire de romance, que hay en el ambiente dándole sorpresas a tu pareja o a esa persona que te gusta.

Has algo sencillo como cenar afuera o tener una cita en algún lugar que guste a los dos, serán opciones ideales para estrechar lazos emocionales. Déjate llevar por la intuición y por lo que sientes tu corazón es el mejor consejero.

Economía: Vas a tener un mes un poco complicado en el trabajo, así que es necesario que organices tu agenda. Si te organizas, tendrás más posibilidades de éxito en tu trabajo y en tu economía.Deberás sentarte a establecer tus prioridades para colocar en orden tu trabajo, ya que hay un poco de desorden en tu vida personal y laboral que te está causando pérdidas innecesarias de energía.El mes es ideal para las relaciones de negocios, en especial a final de mes.

Salud: En el aspecto emocional, y por qué no decirlo en el tema de salud, debes intentar no juzgar. Si no te sientes bien en el tema emocional, es momento de trabajar ese aspecto, puedes pedir ayuda profesional.

CAPRICORNIO:

Amor: En el amor se presenta un mayo bastante tranquilo, tanto si tienes pareja como si estás soltero. Un mes tranquilo en donde puedes compartir cosas bellas con tu pareja, aprovecha esta etapa para que reine la paz y felicidad en tu corazón. Durante este mes te recomiendan que realices una variedad de actividades con tu pareja, por ejemplo, puedes realizar un viaje o visitar un lugar de interés. Mantén siempre una buena comunicación y buen sentido del humor.

Economía: Cuida tus finanzas y no hagas gastos extraordinarios.

Tu aspecto financiero lo debes manejar con la debida responsabilidad, ahorra dinero y administra bien las compras que realices, no es momento para que gastes de más.

Tu carrera profesional va avanzando positivamente, pero nunca te olvides de innovar, toma capacitaciones y cursos que le den valor agregado a tu profesión.

Salud: Es un buen mes para trabajar el crecimiento personal, romper los límites para crecer como persona. Trabajar tu autoestima. Debes confiar en tu interior y no ponerte trabas que limiten tu personalidad. Es el momento de expandirse.

ACUARIO:

Amor: Es una buena época para realizar viajes con tu pareja, o para conocer nuevas personas, si estás soltero. En algunos viajes puedes conocer diferentes culturas para que te sientas feliz y a la vez amplíes tus conocimientos. También es un mes ideal para ir a lugares que no conozcas. Viajar te gusta y eso te pone de buen humor y una excelente comunicación con los demás y podrás encontrar seres especiales que te dejarán muy buenos recuerdos y aprendizajes. En caso de existir conflictos con tu pareja, maneja las cosas con calma y la debida paciencia.

Economía: Se les aconseja en este mes que sigan siendo sociables porque tienes altas probabilidades de formar nuevas empresas o de encontrar un nuevo trabajo. Se pronostican buenas perspectivas para acuario en el trabajo, para ello deberá fomentar las relaciones sociales. Personas interesantes te ayudarán en tus proyectos empresariales. Saca a luz todos tus talentos, porque tienes grandes habilidades que las tienes que dar a conocer.

Salud: Debes vigilar tensiones innecesarias, cuidado con el estrés y en la medida de lo posible, intenta estar tranquilo.Los ejercicios saludables y las dietas para bajar de peso son ideales para ti.

PISCIS:

Amor: Lo ideal sería ver y vigilar malentendidos, cuidado con las discusiones absurdas.

En este mes puede que ocurran problemas, debes dialogar y no te dejes llevar por la ira.

Modera tu lenguaje para que tus palabras no se malinterpreten, habla con confianza pero con un tono educado. Es un buen momento para compartir con amigos y la familia.

Si se presenta un problema con tu pareja, debes emplear la tranquilidad y la paciencia, la armonía siempre debe reinar en tu convivencia. No es tiempo de encontrar nuevas parejas, pero sí de fomentar las buenas amistades y las relaciones con tus familiares.

Economía: Cuidado con tus finanzas, puede que tengas problemas en este mes que te perturben en el largo plazo. Un buen ahorro de dinero te irá bien para suplir cualquier necesidad futura. No te desesperes por las situaciones financieras, fomenta en tu trabajo grupos para que te sientas seguro y lleno de confianza. Ya vendrán buenos tiempos para lo económico y tu vida personal, ten paciencia.

Salud: Necesitas un chequeo médico para que analice el estado de tu salud, cuida tu espalda y tus dolores de cabeza, descansa.

