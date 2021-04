Giacoppo insiste con declarar la emergencia económica, financiera y fiscal para el Turismo

Programa de asistencia a los trabajadores

Jujuy al día® – La senadora nacional por Jujuy, Silvia Giacoppo (UCR/Juntos por el Cambio) presentó un proyecto con el que insistirá en declarar la emergencia económica, financiera y fiscal para la actividad turística en todo el territorio nacional desde el 1 de mayo hasta el día 31 de diciembre de 2021. Propone, también, la creación del «Programa de Asistencia a los Trabajadores de Turismo» (ATT).

Al fundamentar su proyecto, la senadora destaca que «todos nosotros mantenemos la preocupación por la pandemia global que nos azota. Pero más allá de la salud pública -que es lo prioritario en toda sociedad- no podemos desconocer las graves consecuencias económicas que tal situación trae aparejada. Y esas consecuencias económicas se ven manifestadas de un modo muy particular y potenciado en la actividad turística. Actividad que no puede desarrollarse virtualmente, ni por video conferencias. Debe y tiene que realizarse en forma presencial».

«Los datos oficiales que se presentan luego de la inactividad (prácticamente absoluta) del año 2020, permiten observar la situación compleja y difícil por la que transita el sector y que, dada la situación epidemiológica actual, no tiene posibilidad de una gran reactivación. El reto, tanto del gobierno como del sector, es implementar los mecanismos adecuados para que el turismo se motorice, se ponga en marcha, se creen las condiciones necesarias para que se compatibilice con el cuidado de la salud y ambos objetivos se potencien», agrega Giacoppo.

Los datos indican, en lo relativo al turismo receptivo internacional (INDEC/Informes Técnico Vol. 5, Nro. 62 Estadísticas de turismo internacional/Febrero 2021) que el movimiento turístico tuvo una incipiente reactivación desde enero del año 2021 por la flexibilización de algunas normas, aunque esa cifra presentó una disminución interanual de 95,3%. En el primer bimestre, la llegada de turistas no residentes registró una disminución de 94,2% respecto del mismo período del año anterior. Ezeiza y Aeroparque concentraron el 99,8% de los arribos, con una baja interanual de 93,5%. Las salidas al exterior alcanzaron un total de 57,8 mil turistas residentes, cifra que registró un descenso interanual de 83,5%.

«Es por todo ello que se deberá procurar una coordinación ajustada a las circunstancias, con adaptaciones culturales y de organización y, asimismo, una readecuación del modo de llevar adelante la actividad en el tiempo más corto posible y con la mayor efectividad. Pero mientras estos objetivos se logran es necesario procurar el sostenimiento de los actores turísticos, en todas sus formas, con los aportes que desde el Poder Ejecutivo se implementen y que el presente proyecto habilita. Tendremos un arduo trabajo de todos para la reconstrucción de esta industria fundamental para el desarrollo del país en toda su extensión», concluyó.

El proyecto de Giacoppo propone, también, la creación del «Programa de Asistencia a los Trabajadores de Turismo» (ATT) para empleadores y empleadoras y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia turística (vigencia desde 1/5 hasta 31/12de 2021) y que incluye los siguientes beneficios:

a. Reducción del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino del noventa y cinco por ciento.

b. Salario complementario abonado por el Estado Nacional, para los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, equivalente al setenta y cinco por ciento del salario neto del trabajador, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles, ni superar el valor de tres salarios mínimos, vitales y móviles de no alcanza el porcentaje referido precedentemente.

c. Subsidio mensual, equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles, a favor de las personas que desarrollen su actividad sin relación de dependencia alguna, y se encontraren inscriptos en los Registros Nacionales, Provinciales o Municipales correspondientes a la misma. El mismo deberá ser abonado durante la vigencia de la presente ley y su prórroga si la hubiere.

Artículo 4°.- Es incompatible con el programa establecido precedentemente, todo otro programa de asistencia de similar objeto.

Giacoppo presentó, además, un par de pedidos de informes al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Turismo y Deportes, indique los avances de la aplicación de la ley 27563 que tuvo por objeto con su sanción, el Sostenimiento y Reactivación de la Actividad Turística Nacional y la misma se compuso se varios capítulos, uno de los cuales estaba destinado a medidas impositivas, fiscales y crediticias.

Allí solicita conocer si se han implementado y se encuentran aplicando las prórrogas y suspensiones establecidas en los artículos 9° y 10°, si se está cumpliendo con la reducción de las alícuotas del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias y cuantas empresas y personas físicas se encuentran alcanzadas y que líneas de crédito se implementaron.

Además, conocer a cuántas empresas o personas físicas alcanzó la reducción de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino y cuantos empleados quedaron comprendidos dentro del referido beneficio, la cantidad de salarios complementarios abonados por el Estado y si la Jefatura de Gabinete estableció una asistencia económica no reembolsable para los titulares de los establecimientos de las Micro y Pequeñas Empresas, conforme lo dispuesto en el art. 8°.