Salinas Grandes fue el escenario del Marbella Fashion Week

Exitoso desfile de la colección pret á porte de Benito Fernández que tuvo como escenario las Salinas Grandes.

Jujuy al día® – Con diseños exclusivos del prestigioso Benito Fernández el Marbella Fashion Week llegó a las Salinas Grande de Jujuy. El diseñador ponderó la cultura artesanal de tejidos en telar y bordados de altura de la Provincia.

Medina Zar, Tizón, Bustamente y representantes de distintas agrupaciones y centros gauchos concluyeron con los detalles del desfile.

Vía streaming el domingo se concretó el desfile que presentó la nueva temporada del diseñador reconocido en la industria de la moda con modelos entre las que figuran Estrella Danieri, Carmela Castro Ruiz y Sofia Crubiller.

Al respecto, el Secretario de Cultura, Luis Medina Zar, expresó que el Ministerio de Cultura y Turismo sigue apostando a estos eventos y agregó que “desde el streaming nos permite llegar desde otra alternativa al mundo y crear espacios seguros para las producciones y artistas”.

Puntualizó que “seguiremos apostando que se pueden seguir haciendo eventos, en forma conjunta o apoyando, con la finalidad de mostrar Jujuy y sus saberes ancestrales” y acotó finalmente que “disfrute mucho cuando Benito (Fernández) se refirió a las telas, los colores y las particularidades que tiene Jujuy más allá de sus bellezas paisajísticas. Reconozco que no puedo ser objetivo pero la Provincia no tiene solo paisajes, sino que tiene el plus de su Cultura”.

Oportunamente Benito Fernández, quien integra el jurado del Programa “Corte y Confección”, se encuentra aislado por ser contacto estrecho de su par Verónica De La Canal, que dio positivo de Coronavirus, lamentó no poder estar presente en el desfile.

Destacó que “es un orgullo estar presentando mi colección en Jujuy; me gusta que no solo mostremos la moda sino que mostremos este País maravilloso”, y más adelante dijo “es una provincia que quiero mucho, y sé lo que lucha por mostrar las maravillas que tiene”.

Reflexionó que “a veces uno se detiene solamente en los paisajes y debemos rescatar que hay un montón de gente que hace cosas maravillosas no solo en el telar sino en el diseño, que para mí es un foco de inspiración” concluyó.-