Rubén Rivarola en San Pedro: “Estamos trabajando por un proyecto político distinto”

0 0

Jujuy al día® – El presidente del Partido Justicialista Distrito Jujuy, Rubén Rivarola, visitó la Localidad de San Pedro de Jujuy para reunirse con dirigentes del todo el Departamento y dialogar con cada sector, la propuesta de la jornada fue escuchar a cada compañero presente con el propósito de analizar cuáles son los aspectos a trabajar como espacio político, el que sienta sus bases de organización en la unión y en la amplia participación y representación de la dirigencia.





Estuvieron acompañando al Presidente del PJ, el Presidente del Bloque de Diputados Justicialista, Pedro Belizán, los Diputados Provinciales Alfredo Gerry, Fernando Posadas, Luis Cabana y Pedro Torres, también acompañó la reunión la referente de la Rama Mujer, Patricia Armella.

Durante el desarrollo del encuentro el Conductor del PJ Provincial destacó que los dirigentes presentes decidieron trabajar unidos y dentro del partido, bajo la mística Peronista y con la firme convicción que les legó el General Perón, al respecto señaló “vamos por una transformación verdadera, vamos con un proyecto político totalmente diferente para las próximas elecciones, porque es nuestro objetivo luchar por la Gobernación en el 2023”.

Además, el Legislador mencionó que durante la reunión se plantearon los problemas que presenta la comunidad en San Pedro y sus alrededores, en este sentido sostuvo “realmente me voy con tristeza porque todos sufren las mismas necesidades, no pueden llegar a fin de mes y lo único que piden es ayuda para brindar un plato de comida a cada niño y a cada miembros de la familia, muchos de ellos que hoy no tienen trabajo, cuando escuchamos el relato de los compañeros que nos cuentan que la urgencia de los vecinos es comer sabemos que hay que actuar en políticas públicas para resolver de manera inmediata esa extrema situación”.

Asimismo, hizo hincapié que el proyecto que llevan adelante busca cambiar la realidad que se vive en la provincia de Jujuy, y manifestó “cada uno de los dirigentes dijo lo que realmente siente, y quiénes muestran hoy su preocupación son los que realmente quieren a su barrio, a su gente, y saben lo que está pasando en cada hogar no sólo de San Pedro, sino de cada localidad de la provincia, con ellos, con los Dirigentes que quieren ver a su pueblo salir adelante vamos a trabajar” concluyó.

Declaraciones de referentes Peronistas de San Pedro de Jujuy

Walter Franco hizo un breve balance de la reunión, afirmando que “fue muy importante y con una buena participación, ya que estuvieron presentes referentes no solo de éste departamento, sino también de los cercanos, junto a los diputados que vinieron a charlar con los compañeros”, a lo que agregó “somos grupos de acción y de militancia, es importante que vengan a participar de este tipo de reuniones los diputados y los candidatos. Hay una necesidad de que la gente los vea y les pregunten o les cuenten lo que está viviendo en la actualidad. Se vienen las elecciones, hay que tomar definiciones y lo primordial es la participación”.

Además, afirmó que “cada uno desde su localidad pudo plantear cómo quieren trabajar para próxima elección, como es el caso de La Esperanza; nosotros tenemos nuestros referentes trabajando en la unidad, y hoy ya estamos acompañando a la compañera Laime”.

Por otro lado, la referente de La Esperanza, Liliana Laime, sostuvo que la reunión fue muy positiva debido a la gran concurrencia de dirigentes de diferentes localidades, indicando “siempre buscamos la unión, como lo manifiesta nuestro Presidente del Partido, Rubén Rivarola. Y hoy quedó claro que cada uno de los presentes estamos dispuestos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, siempre militando desde nuestros espacios y por nuestros ideales”. También resaltó “como mujer y conductora de mi localidad, me comprometo a continuar con el proyecto levantando las banderas del Peronismo y siendo leal a nuestro partido” finalizó.

Por su parte, Lorena Navarro del Movimiento “Octubres”, resaltó “es realmente importante que se hablen en estos espacios, que el PJ abra la puerta para todos los compañeros, sobre todo a los del interior y que no sea sólo en capital” destacando además que “los militantes más jóvenes venimos luchando para que escuche nuestra propuesta, hoy en día lo que importa es el bienestar del pueblo, para todos y todas. Nuestro objetivo es terminar con la discriminación a los jóvenes, a mujeres, a la comunidad LGBTIQ, y que podamos luchar por la justicia social y el bienestar, no sólo de los sampedreños sino por todos los jujeños” concluyó.

Militancia Universitaria

Por último, desde la Universidad Nacional de Jujuy, los referentes Ángel Tito, Fabián Wayar y Cristian Rodríguez resaltaron la importancia de la apertura del Partido Justicialista para que los jóvenes participen y sean escuchados. El Profesor Tito mencionó “es el momento para que la juventud pueda hacer historia en las próximas elecciones, y eso se logra trabajando dentro del partido en las calles”. Asimismo, agregó “queremos formar parte de una nueva base, para que Peronismo gane no sólo estas elecciones sino también la Gobernación en el 2023”.

Del mismo modo, Wayar y Rodríguez recalcaron que vienen militando desde hace tiempo, la apertura de una extensión universitaria en San Pedro con la gestión del Rector de la UNJU Lic. Rodolfo Tecchi permitió fortalecer el trabajo en la localidad desde la educación, y sostuvieron “nosotros buscamos llegar a la juventud y al pueblo. Sabemos que la justicia social es muy importante, es por eso que nos sumamos a este proyecto” finalizaron.