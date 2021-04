GIRSU: Entrega de indumentaria técnica y EPP, a Libertador General San Martín, Fraile Pintado y Calilegua

0 0

Jujuy al día® – El gobernador, Gerardo Morales, afirmó que “este año también licitaremos equipamiento para otros 33 municipios y comisiones municipales de la provincia. Es decir estamos avanzando”, señaló.

“El abordaje de la basura exige el compromiso de todos, incluido el gobierno provincial, por eso como gobernador he decidido involucrarme. Los residuos son el tercer subsector de contaminación en Jujuy, provocando situaciones de afectación del clima y modificaciones que derivan en eventos de características extremas”, señaló.

En este marco el mandatario provincial se refirió a la situación del Hospital Oscar Orías, cuya estructura fue dañada por un fenómeno climático, indicando que se están acelerando las licitaciones para la construcción del Nuevo Hospital Regional para Libertador. “Será un hospital importante con toda la tecnología que se merece la zona. Hay un compromiso de la Empresa Ledesma para el terreno en donde se levantará el nuevo edificio”, expresó.

Pandemia

El gobernador señaló también que no está de acuerdo con cerrar las escuelas. “Se está haciendo campaña con la cantidad de docentes fallecidos, quiero recordar que en los primeros tres meses de este año han fallecido 7 docentes y el año pasado en 6 meses fallecieron 56 docentes, estando en sus casas”, remarcó.

Luego añadió que el contagio no se da en el trabajo sino en las juntadas, es decir cuando se baja la guardia, por lo que en la medida que se mantenga el número de casos, debemos seguir extremando la aplicación de las medidas de bioseguridad.

Con respecto a las vacunas, dijo que la autorización de nación para que las provincias busquen vacunas, es tardía debido a que ahora no hay vacunas. ”El año pasado teníamos la posibilidad de un millón de vacunas y no lo pudimos hacer. No me lo permitieron”, expresó.

En tanto la ministra María Inés Zigarán señaló: “estamos dando un paso más en el cumplimento de los compromisos asumidos en el marco de la implementación del proyecto GIRSU que se lleva adelante junto a los gobiernos locales”.

Explicó que en esta oportunidad se hace entrega a los municipios presentes de una línea de indumentaria técnica y elementos de protección personal, a lo que se agrega un remanente de equipos de sanitización que ya se habían distribuido en el marco de la campaña contra el dengue que inició el año pasado.

Recordó que todos estos recursos pueden entregarse gracias a las gestiones que se realizaron ante el Banco Europeo de Inversiones. Y que se pudo acceder a una línea que permitió garantizar indumentaria, calzado y EPP a los trabajadores municipales, y cumplir con ellos con las medidas de bioseguridad.

Luego la funcionaria ponderó que la construcción de la Estación de Transferencia y Clasificación de Residuos para Libertador General San Martín constituye un eje central y oto hito de la gestión de residuos en la región de las Yungas.

Finalmente informó que para continuar con el proceso de cierre de basurales se proyecta seguir con el desarrollo de la infraestructura y en este sentido se está trabajando junto a las jurisdicciones locales.

Por su parte el intendente Oscar Jayat, intendente de Libertador general San Martín, señaló que los elementos entregados son un formidable refuerzo para los materiales que utilizan los trabajadores afectados a Higiene Urbana, porque en la actualidad «A ningún municipio le sobra nada”.

“El anuncio de la construcción de la Estación de Transferencia y Clasificación de Residuos, significará otro importante logro para concluir con los basurales”,

Luego calificó de histórica la decisión del gobernador de involucrarse con esta problemática. “Es la primera vez en la historia que un gobernador implementa un plan como Girsu”, remarcó.

Material entregado

Se trata de indumentaria técnica (camisa y pantalón); calzados de seguridad, chalecos reflectantes, lentes de seguridad, guantes de nitrilo con puño de algodón, barbijos.

Además, se completa la entrega con equipos de control sanitario y sanitización (termómetros, mochilas pulverizadoras, mochilas atomizadoras para bloqueos químicos, cañones atomizadores de alto volumen). Finalmente, accesoriamente se adquirió para el Centro Ambiental un Sistema de Ozono que permitirá reducir la carga viral en la Planta de Clasificación, reduciendo los riesgos sanitarios de los recuperadores que trabajan allí. Es un sistema nuevo –único en la Argentina en una planta de residuos- que seguramente será un modelo que mirará el país. También se adquirió un equipamiento complementario para poner en marcha la Planta de Compostaje.

Participaron de la ceremonia los intendentes de Calilegua Elsa Flores y de Fraile Pintado Iván Poncio.