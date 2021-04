Amplia participación de Congresales de Capital y el Interior

0 0

El Congreso del PJ reflejó la unidad de la militancia para ganar las elecciones del 27 de Junio

Jujuy al día® – El Congreso del Partido Justicialista aprobó con amplia mayoría el facultar al Presidente del Congreso y Consejo Provincial partidario a conformar frentes, alianzas y todo acto necesario para participar en la contienda electoral Provincial establecida para el 27 de Junio.





Se dio inició el Congreso con la lectura y la aprobación del acta anterior, seguida de las resoluciones a tomar respecto al Decreto Provincial 2870 – G- 2021, y la autorización para la conformación de alianzas y frentes electorales, la misma concluyó a las 16:40 con fervor y alegría de que será el consenso y el diálogo lo que llevará a la victoria del Justicialismo.

Con la participación de 104 congresales que dieron quórum para que inicie el Congreso del PJ, se legitimó una instancia necesaria para diagramar la participación del Partido Justicialista en las próximas elecciones, la que fue establecida por decisión del 90% de los presentes.

El Presidente del PJ, Rubén Rivarola, explicó que las elecciones fueron totalmente democráticas y que es la primera vez que el Congreso tuvo la participación de 104 congresales, y agregó “hoy se decidió por votación que no tengamos internas dentro del partido, porque los tiempos son cortos, por lo tanto, los que toman las decisiones serán el Presidente del Congreso y del Consejo del Partido Justicialista”.

En este sentido, la máxima autoridad del PJ Jujuy señaló “tenemos una gran responsabilidad, se nos confiere la tarea de conformar las listas, una vez más quiero destacar que nuestra idea es decidirlo entre todos, para eso se armará una Mesa de Trabajo ya que el peronismo es muy amplio”.

Además, destacó y reconoció la tarea que viene realizando la militancia justicialista y sostuvo “quienes estuvieron trabajando durante todo este tiempo en el territorio tendrán su oportunidad, queremos destacar su trabajo que fue principalmente recorriendo las calles y no sentados en un escritorio, porque el peronismo siempre debe estar al lado de la gente”.

Del mismo modo, mencionó que quienes critican al peronismo no le hacen bien al partido y estableció “hablar mal del peronismo no es hablar mal de mí, sino de todos los que formarnos parte del Partido Justicialista, si lo hacen es porque seguramente se quieren ir del partido, y prefiero que lo hagan porque sus críticas no suman a los trabajos y los proyectos que venimos planificando, nuestra misión siempre será construir”.

Asimismo, remarcó que desde que asumió en la Presidencia del PJ Jujuy bregó por la consolidación del espacio político, la unión y su fortalecimiento, y agregó “como siempre lo dije todo se debe hacer dentro del Partido Justicialista, nada por fuera. Queremos que todos trabajen dentro del partido y no desde un escritorio, considero que hay que seguir recorriendo la provincia y continuar resolviendo las necesidades de las familias jujeñas, es ésa nuestra principal prioridad”.

Por otro lado, consultado por la proyección política del PJ Provincial destacó “no queremos fracasar ni en el 2021 y por ende en el 2023, queremos un Gobierno Peronista y una Cámara de Diputados y de Concejales que realmente se haga respetar”.

Por su parte, Nilson Ortega, Presidente del Congreso, también destacó la amplia participación de congresales, y remarcó “tuvimos el 90% de asistencia en las decisiones democráticas del día, muy pocas veces se vio esta amplia participación, es histórico”.

Además, explicó que las pocas ausencias se debieron a la suspensión de algunos congresales, y subrayó “a las personas que están suspendidas se aplicó lo establecido en el Art. 11 de nuestra Carta Orgánica, donde se manifiesta que quienes hayan decidido participar en elecciones por fuera del Partido Justicialista serán suspendidas, tanto las afiliaciones y la posibilidad de integrar listas de candidatos a cargos públicos”. Por último, Ortega resaltó que la finalidad siempre será fortalecer al Partido Justicialista y consideró “vamos a hablar con todos los sectores para ser los más amplios posible. Nuestra ventaja es que conocemos cada problema a lo largo y a lo ancho de la provincia, y queremos llevar a los mejores representantes justicialistas para cada lugar” e indicó “vamos a buscar consenso, acuerdo, y unidad, para que aquellos que tienen la vocación de estar dentro del partido las puertas estarán abiertas. Nosotros vamos a trabajar para que todos estén dentro del PJ” concluyó.