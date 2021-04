Ediles capitalinos hicieron un balance del discurso del intendente

0 0

El presidente de la institución, Lisandro Aguiar y referentes de los diferentes bloques políticos, hicieron un balance de discurso del Intendente, Raúl Jorge, en el marco de la sesión de Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.











Jujuy al día® – Al respecto, Lisandro Aguiar afirmó que «un discurso muy claro del señor intendente, donde ha planteado toda la tarea que desarrolló el municipio durante el año 2020, un año tan difícil para el mundo, para Jujuy, para nuestra ciudad. En ese marco, las tareas que desarrollaron cada una de las reparticiones municipales, trabajando a la par del COE provincial y del Ministerio de Salud de la provincia, cuidando de cada uno de los jujeños».

Asimismo, agregó: «Me parece muy importante destacar la decisión de trabajar articuladamente con el Estado provincial en algunos programas, uno de ellos un recambio de luminarias, llevando nuestra ciudad a potenciar su alumbrado y cambiar por luminaria Leed. Por otro lado, me parece muy importante destacar esta obra tan necesaria y que necesitaba de esta definición jurídica que se ha dado hace muy poco por el Superior Tribunal de la provincia, para urbanizar el asentamiento más importante que tenemos en nuestra ciudad que es el Aero Club».

«En ese sentido- continuó Aguiar- el programa de nuevas movilidades con bicisendas y Ascensor Urbano. El programa de pavimentos y cordones cunetas anunciado con más de 50 cuadras en prácticamente todos los barrios de la ciudad. Fue un discurso muy importante y, por supuesto, vamos a acompañar desde el Concejo Deliberante».

Por su parte, el concejal Leandro Giubergia, resaltó que «escuchar el estado de situación del Municipio, lo realizado en una año tan difícil, el reconocimiento al personal municipal que falleció y dejó muchas de sus cosas trabajando. Es importante el reconocimiento, es fundamental hablar de como se afrontó esta pandemia, nadie está preparado ante una situación tan hostil, creo que se hizo todo lo que podíamos hacer».

Más adelante, añadió que «se hizo el balance de lo que fue la primera etapa y la más dura cuando fue esta famosa ASPO, que nos tenía a todos en la casa en su momento. Empezamos a convivir con este virus y es fundamental la contención que se dio por parte del municipio cuando estuvimos en el pico de la pandemia».

A su turno, Verónica Valente remarcó que «creo que falta mucho para dar respuesta a la vecina o al vecino, ojalá que la pandemia no sea una excusa para poder fundamentar lo que no se pudo hacer el año pasado, sino que todo lo contrario, que la vecina y el vecino van a necesitar de los concejales y el intendente para darle las respuestas que hoy no está llegando. Estamos esperando trabajar conjuntamente, porque nosotros como concejales y concejalas vamos a hacer un órgano controlador de lo que hoy se dijo».

Mientras que la concejal Lorena Alfaro, destacó que «creo que el año pasado fue un año difícil por el tiempo de la pandemia, si bien hubo presencia, creo que faltó en los barrios más populares y carenciados, faltó la asistencia y el acompañamiento, creo que tenemos que redoblar la apuesta. Ahora se viene una segunda ola de rebrote y el municipio y la provincia tienen que redoblar los esfuerzos para poder acompañar al pueblo jujeño».

Por último, el concejal Guillermo Alemán, afirmó que «escuchamos un largo discurso con sabor a poco, con respecto a los graves problemas que se están viviendo en la ciudad como la falta de empleo e infraestructura. Hubo muchas omisiones de su parte, no se habló de la situación del transporte urbano de pasajeros ni que va a pasar con los ex trabajadores de Unión Bus y la deuda que no se les paga. Otra omisión muy importante es lo que ocurrió en Campo Verde, en su justo reclamo de mantener su espacio de recreación».