Giacoppo atribuyó la polémica en torno al juez Borinsky y Macri a «una campaña» del kirchnerismo

Jujuy al día® – La senadora de Juntos por el Cambio e integrante del Consejo de la Magistratura, Silvia Giacoppo, sostuvo hoy que «primero hay que preguntar cuáles fueron los motivos» de las reuniones entre el juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky y el ex presidente Mauricio Macri, pero vinculó la polémica con una «campaña» del kirchnerismo.

«En este caso, yo en lo personal no conozco la relación que pueda tener el juez Borinsky con el ex presidente Mauricio Macri. Quizás haya una cuestión deportiva o de amistad, no lo sé», indicó Giacoppo al ser consultada por NA sobre la investigación que reveló que hubo 15 visitas del juez de Casación a la Quinta de Olivos durante la gestión anterior.

En este sentido, la integrante del organismo encargado de selecciones y disciplinar a los jueces señaló: «Yo primero trataría de averiguar cuál es la relación, preguntar cuáles fueron los motivos, pero acá se trata de armar una campaña para poder justificar lo que no pueden justificar ante los avances de las causas judiciales».

La senadora nacional por Jujuy sostuvo que «por supuesto si hubiese algo con sustento tendría que pasar por el Consejo de la Magistratura y el kirchnerismo seguramente lo va a hacer, como hicieron con el juez (Gustavo) Hornos y con todos los que tengan causas sensibles para la ex presidenta» Cristina Kirchner.

«Para investigar voy a ser la primera, voy a preguntar cuál fueron los motivos, los voy a conocer y ahí voy a emitir una opinión personal, política e institucional», afirmó la dirigente radical.

Además, recordó que en el ambiente de la política los jueces, fiscales y dirigentes de distintos partidos muchas veces se conocen y hasta tienen relaciones de amistad ajenas a la actividad profesional de cada uno, por compartir en distintas etapas los mismos ámbitos de trabajo o estudio.

Pero la senadora insistió en bajarle el tono a la polémica y en vincular la revelación con una posible jugada política del oficialismo, al afirmar que «acá los que tienen que rendir cuentas son los imputados con pruebas escandalosas de corrupción, los funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner».

«Nos quieren llevar a la construcción de un relato pero primero la sociedad tiene que separar la paja del trigo», afirmó Giacoppo.