Telemédico da a conocer su experiencia con pacientes de Jujuy

Jujuy al día® – Desde setiembre atiendo pacientes COVID a través del COE de Jujuy. Es una experiencia muy buena. Los pacientes agradecen. Se sienten contenidos. La respuesta de los coordinadores y de los trabajadores de la salud de Jujuy es muy buena y dedicada. Destaco especialmente a Tito que siempre con buen trato y profesionalidad resuelve los inconvenientes. Sé que hay muchas dificultades. Sin duda debe mejorarse el sistema de pago. Sé que están tratando.

Yo agradezco atender en esta pandemia. Es mi trabajo, mi profesión y mi aporte a pasar este tsunami. Espero sinceramente que superemos esto. Que los trabajadores de la salud, todos, no solo los médicos, seamos más respetados en todo sentido. La gente de a pie ya lo hace. Y… si todo pasa y puedo ir a conocer Jujuy no me voy a comer todos los cabritos que me prometieron así no se extinguen

Dr Hector Berzel

MN 83577

hectorberzel@hotmail.com