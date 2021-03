Jujuy: Aberrante sujeto abusó sexualmente de una niña de 5 años

0 0

Jujuy al día® – El pasado viernes 19, personal de la seccional 41º de la localidad de Calilegua recepcionó la denuncia de una acongojada madre, la que dio a conocer que un sobrino de 17 años habría abusado sexualmente de su hija de tan solo 5 años.

En su exposición la mujer manifestó que vive en la casa de su madre, en barrio Belencito de la mencionada localidad, allí también vive un sobrino de 17 años de edad (que, por razones legales, daremos a conocer como R) de quien su hija de 5 años le confesara textualmente: “R me chupa la vagina, que me da mucho asco R porque R me pone objetos en la cola, y R me pone el pene en la cola, y que él es muy salvaje porque le muerde en diferente parte del cuerpo, R me dice que no diga nada porque sino, no me va a prestar sus juguetes”.

Luego de esta denuncia la justicia tomo cartas en el asunto e investiga.