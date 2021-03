Con el sistema de estadística delictiva se focalizan los operativos de seguridad y prevención

0 0

Jujuy al día® – El Ministerio de Seguridad ejecuta a través del Centro de Información y Análisis Criminal (CIAC) un relevamiento estadístico sobre los delitos que ocurren en la provincia, del cual se genera una base de datos, sistema que posteriormente permite planificar y diseñar políticas públicas eficientes destinadas al control y la prevención del delito.













El CIAC realiza un trabajo relevante sobre hechos delictivos que se registran en la provincia, datos que son reportados a cada institución policial y que permite conocer la situación criminal de cada región, localidad y barrio.

Dicha base de datos, es única y alimenta tanto al sistema de información nacional como al sistema estadístico provincial.

En tal sentido, el oficial y analista León Vargas a cargo del área de estadística y mapeo del CIAC mencionó que el trabajo de recopilar datos se realiza de manera semanal, quincenal, mensual, trimestral y anual donde se indican los patrones delictivos.

“En cada informe estadístico se indica qué día, en qué horario se registran más hechos, qué tipo de hechos y cuáles son las zonas más afectadas. De esta manera creamos un mapa del delito”, mencionó el oficial.

A su vez, agregó que el mapa del delito tiene una información geoespacial que permite visualizar las zonas afectadas. Ese informe es elevado a todas las unidades regionales donde junto con la Policía de la provincia se diagraman los operativos de seguridad y prevención.

El oficial Vargas sostuvo que “es importante que el ciudadano efectúe la denuncia, porque con la denuncia lo que hace es visibilizar ese hecho en una determinada área, entonces la policía aúna refuerzos para trabajar en esa zona. Si no denuncio el hecho, no se registra en la base de datos y la policía no puede diagramar el operativo”.

Finalmente, sobre las denuncias registradas en el contexto de pandemia, el analista comentó que “hemos observado que todos los delitos de robos y hurtos han descendido en los meses de abril y mayo del 2020, pero aumentaron las denuncias por estafa telefónica, ya que al estar la persona en su casa este hecho fue habitual”.