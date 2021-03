Mauricio Macri comenzó la campaña electoral opositora, mientras dio señales de un “segundo tiempo” en 2023

0 0

Read Time 5 Minute, 25 Second

Jujuy al día® – “Comenzó el segundo tiempo”. Las palabras finales de Mauricio Macri en la presentación de su libro sonaron triunfales para los 700 invitados que, durante 70 minutos, escucharon al ex presidente, lo aplaudieron, lo filmaron y lo ovacionaron cuando les dijo que “Juntos por el Cambio volverá al poder en 2023”: fue lo más parecido al comienzo de campaña de la oposición para las próximas elecciones.

Ex funcionarios de Cambiemos, legisladores y referentes de JxC (tanto duros como dialoguistas) participaron del acto de este jueves en el Centro de Exposiciones de la Ciudad para escuchar a un Macri distendido pero firme, capaz de esbozar una tibia autocrítica de su gestión (”habremos fallado en las formas, pero no en el rumbo”) y, a la vez, de emitir señales de que elegirá un rol secundario para que la dirigencia presente tome la posta del liderazgo opositor para volver al poder. Por momentos, su discurso tuvo un tono motivador como el de las reuniones de gabinete ampliado de su gobierno

Lo escuchaban atentamente Horacio Rodríguez Larreta, que llegó acompañado al lugar acompañado por Marcos Peña; María Eugenia Vidal, sentada al lado del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, que no se despegó de Mario Negri, jefe del Interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, a quien la penumbra del salón lo ayudó a no cruzarse miradas con su flamante rival interno Martín Lousteau, el senador que lo desafió en las internas de Córdoba.

Esos fueron algunos de los 50 privilegiados que, junto con familiares y amigos de Macri, se sentaron en un improvisado VIP del enorme salón, separados apenas por una cinta del resto de los invitados.

Las presencias fueron variadas: desde la ex vicepresidenta Gabriela Michetti hasta ex ministros como Nicolás Dujovne, Hernán Lacunza, Jorge Triaca, Dante Sica, Francisco Cabrera, Germán Garavano, Adolfo Rubinstein y Luis Etchevehere, pasando por legisladores como Cristian Ritondo, Esteban Bullrich, Humberto Schiavonni, Graciela Ocaña, Waldo Wolf, Juan Manuel López y Jorge Enríquez, entre otros.

También estuvieron Diego Santilli, Patricia Bullrich (una de las últimas figuras en llegar, acompañada por Florencia Arietto y Maximiliano Guerra); Jorge Macri, intendente de Vicente López; Néstor Grindetti, intendente de Lanús; Ezequiel Galli, intendente de Olavarría; Miguel Angel Pichetto, Diego Guelar, Gerardo Milman, Fernando Niembro, Felipe Miguel, Federico Pinedo, Martiniano Molina, Laura Alonso, Paula Bertol, Mariano Caucino, Eduardo Amadeo y algunas presencias que llamaron la atención, como las del empresario Cristiano Ratazzi, el sindicalista gastronómico Dante Camaño y Juan Carlos Blumberg.

Los nombres más rutilantes eran llevados por una suerte de alfombra roja hollywoodense para que posaran ante las cámaras delante de una gigantografía con la imagen de la tapa del libro y hablaran con los periodistas, apiñados detrás de unas vallas ubicadas frente a la entrada del Centro de Exposiciones.

Cada invitado “común” hizo pacientemente una larga cola y todos, sin excepción, cuando entraban tuvieron que presentar una declaración jurada de salud y el código QR que les había llegado por mail. El estricto protocolo sanitario se respetó a rajatabla: a los asistentes se les tomó la temperatura antes de ingresar en el salón, ninguno se sacó el barbijo y se sentaron con una distancia de un metro y medio.

Macri subió al escenario a las 18.40. Primero habló solo, se refirió a su año de reflexión y a los motivos que lo llevaron a escribir “Primer tiempo”. Los primeros aplausos se registraron cuando advirtió que la dirigencia opositora estaba unida y que “no somos palomas ni halcones, somos el cambio” (la frase se entrecortó por una falla del micrófono, cargada, sin quererlo, de connotaciones políticas).

Luego apareció Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura y uno de los que colaboró en “Primer tiempo”, que moderó el acto, le hizo preguntas al ex presidente y presentó los videos de las personalidades que elogiaron a Macri y su libro: Mario Vargas Llosa, Julio María Sanguinetti, Fernando Savater, Pilar Rahola, Juan José Campanella y Rosario Agostini. Cada uno terminaba su intervención con una pregunta dirigida a Macri, pero las palabras de Rahola emocionaron al ex mandatario, que tardó unos segundos en poder hablar: “La grandeza de Macri fue la vocación de soñar en grande”, dijo la periodista española.

Hubo muchos aplausos que coronaron definiciones de Macri, pero una, en particular, despertó ovaciones y el estreno del estribillo “Volveremos/volveremos/volveremos otra vez/volveremos a ser gobierno/en el 2023”. Fue cuando se quejó de que “ningún dirigente quiere asumir riesgos, todo el mundo quiere ver hacia dónde va la corriente y me pongo ahí o veo la última encuesta y actúo en consecuencia, pero cuando uno tiene que liderar y está convencido del rumbo, tenés que hacerlo; por eso cuando escucho que dicen hicimos lo políticamente correcto, puedo decir que, en la historia política, en 99 de cada 100 veces cuando hacen lo políticamente correcto joden a la gente”.

Afuera del Centro de Exposiciones, la gente siguió el acto desde una pantalla gigante

Macri delegó la logística del impactante acto en Hernán Lombardi y Gabriela Ricardes, la misma dupla que condujo el Sistema de Medios Públicos y que se encargó de la organización del G20 en 2018. Ambos pilotearon un equipo de 40 personas que se ocupó de todos los detalles de la presentación de “Primer tiempo”, el primer acto político de Macri desde que dejó el poder en diciembre de 2019.

Por eso el encuentro de este jueves pareció mucho más que la formal presentación de un libro. ¿Prepararía semejante despliegue alguien resignado a ocupar un lugar de ex presidente? Cuando el acto terminó, ya había unas 500 personas en la plaza seca que está junto al Centro de Exposiciones y se llevaron su premio: allí, desde un escenario especialmente instalado, con animadores, luces y música, Macri saludó a los presentes acompañado por su esposa, Juliana Awada, y les dijo: “Entendamos que comenzó el segundo tiempo. Todos nuestros dirigentes van a necesitar el apoyo de ustedes para enfrentar con la verdad todo lo que está sucediendo. Juntos vamos a retomar la senda del cambio y el crecimiento. El sí, se puede está más vigente que nunca. Nos merecemos un mejor futuro”.

El ex presidente comenzó con su acto la campaña electoral de la oposición para 2021, pero semejante esfuerzo organizativo para presentar un libro, ¿habrá sido la primera señal de que Macri está pensando que ese segundo tiempo puede volver a ser de él en 2023? El próximo capítulo estará lleno de suspenso.

Fuente