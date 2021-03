Concejales capitalinos se reunieron con representantes del círculo médico veterinario

0 0

Read Time 2 Minute, 7 Second

Jujuy al día® – En la mañana de ayer viernes en instalaciones del Concejo Deliberante, ediles capitalinos mantuvieron una reunión con autoridades del Círculo Médico Veterinario de Jujuy, con el objetivo de avanzar en un proyecto de ordenanza impulsado por la concejal María Galán, referido a regular la venta de productos veterinarios en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.





En la reunión también habló, entre otros temas, sobre el proyecto de ordenanza referido a la posibilidad de implementar un programa de prevención, fiscalización, detección, sanción de castraciones y esterilizaciones.

Del encuentro participaron el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, los concejales José Rodríguez Bárcena y María Galán; mientras que por el Circulo Médico Veterinario de Jujuy estuvieron Omar Farfán (Pte.) y el Dr. Federico García (Asesor Legal).

Al respecto, Lisandro Aguiar manifestó que «es un tema que ya veníamos trabajando en el Concejo Deliberante, particularmente hay un proyecto de la concejala María Galán, la idea es trabajarlo con las autoridades correspondientes, con los que conocen el tema. Consideramos que el Círculo de Veterinarios es la autoridad indicada para poder avanzar».

Seguidamente, añadió: «El planteo puntual es la prohibición de venta ilegal de medicamentos veterinarios en otros lugares que no sean los habilitados, con un veterinario que pueda prescribirlo y de esa manera garantizar la salubridad animal».

Para finalizar, Aguiar agradeció la presencia de los representantes del Círculo de Veterinarios, «quedamos en trabajar varios temas relacionados con la protección de las mascotas en el ámbito de la ciudad, por ejemplo, la implementación de la ordenanza de tenencia responsable de mascotas».

Por su parte, Omar Farfán, Pte. del Circulo Médico Veterinario de Jujuy, destacó que en la reunión se habló del proyecto de castración y la venta ilegal de medicamentos. Con respecto al proyecto de castraciones, resaltó que «vimos que aumentaron las castraciones ilegales de forma alarmante. Hay personas inescrupulosas que convocan a la gente por las distintas redes sociales, invitándolas para que lleven a sus animales a esos lugares, cuando en realidad las castraciones se pueden hacer en veterinarias habilitadas o en la municipalidad».

Asimismo, agregó: «estas personas que llaman a castrar lo hacen en lugares totalmente inhabilitados, que no son propios, ya que no reúnen las condiciones mínimas de un quirófano. Además, detectamos que algunos colegas participan de esto y que a la vez gente que no es profesional también interviene», aclarando que para poder hacer castraciones masivas hay que tener un permiso especial, «tienen que estar habilitados por la municipalidad y el colegio de veterinarios», finalizó.