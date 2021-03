Carignano sobre posibles PCR falsos: «Son delitos que ponen en juego la salud pública».

La titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Florencia Carignano, señaló que la posible presentación de falsas pruebas de detección de coronavirus (PCR) por parte de estudiantes que volvieron de México en los últimos días es un hecho «realmente grave» porque pone en riesgo «la vida de las argentinas y los argentinos que venimos cuidándonos muchísimo hace un año». Además, pidió que las personas que no son trabajadores esenciales «posterguen los viajes al exterior».

«Ayer ampliamos la denuncia por supuestos PCR falsos con nuevas pruebas que fueron aportadas por una de las mamás que estuvo en el viaje de egresados. Lo que pasó fue realmente grave porque no es solo la falsificación de un documento público sino que es poner en juego la vida de las argentinas y los argentinos que venimos cuidándonos muchísimo hace un año», señaló Carignano al respecto. Además, la funcionaria que depende del Ministerio del Interior que conduce Wado de Pedro, pidió que la sociedad entienda «lo que está pasando en el mundo» y que si una persona no es trabajador o trabajadora esencial «postergue los viajes al exterior». Ayer, Carignano, presentó ante la justicia nuevos elementos para que se amplíe la investigación por el delito de emisión y presentación de falsas pruebas de detección de coronavirus (PCR) por parte de un contingente de viaje de egresados en el que se detectaron varios casos positivos.La presentación judicial solicita que se esclarezca si los grupos de estudiantes que llegaron de México durante los últimos días, ingresaron al país con exámenes apócrifos que fueron adjuntados a la declaración jurada obligatoria presentada ante Migraciones.La Directora de Migraciones, cumpliendo con sus obligaciones de funcionaria pública, informó al área de Salud y amplió ante la justicia la denuncia presentada dos meses atrás.