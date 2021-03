0 0

La Dra. Sara Cabezas, en su carácter de abogada del Dr. Pablo Baca, ha realizado declaraciones referidas a la causa que la Sra. Ana Juárez Orieta sigue en su contra, señalando que la causa tramita hace más de un año y que se realizan las medidas de prueba necesarias.



“La causa se inició hace más de un año y luego de la denuncia, tuvo lugar la imputación del fiscal. Desde entonces siguió su trámite. La pandemia del Covid19 demoró la posibilidad de realizar la pericial psicológica en la Corte Suprema de Justicia como lo había pedido la denunciante. Se realizaron, no obstante, importantes medidas de prueba y justamente la semana que viene comienza la pericial psicológica en la Corte”.



“La parte denunciante, luego de efectuar la denuncia, no volvió a presentarse al expediente y recién lo hizo ahora cuando resultó ineludible la participación personal de la Sra. Juárez Orieta”.

“Llama por esto mucho la atención el raid mediático que está llevando a cabo el abogado de la denunciante cuando no existe hecho nuevo alguno y ya la semana que viene se realiza la pericial psicológica como lo ha pedido la Sra. Juárez Orieta, en la Corte Suprema”.

“Sobre el contenido de la investigación -concluyó la Dra. Cabezas-, esta parte no va a efectuar valoración alguna: se trata de una investigación en curso y debe respetarse la tarea de la fiscalía, con la confianza de que se va a llegar a la verdad”.