Especialistas advierten sobre la llegada de una segunda ola de coronavirus al país

Especialistas advirtieron que «no hay ninguna razón» para que no ocurra en la Argentina como sucedió en Europa y anticipan que se «podría complicar en mayo y junio». Especialistas advirtieron que «no hay ninguna razón» para que no ocurra en la Argentina una segunda ola de coronavirus como sucedió en Europa y recomendaron continuar con las medidas de prevención porque la situación sanitaria se «podría complicar en mayo y junio».



«No hay ninguna razón para pensar que el modelo de lo que comenzó como segunda ola en Europa a partir de la finalización del verano europeo y que hoy se sostiene en algunos países como Francia e Italia no pase en Argentina», afirmó Tommás Orduna, miembro del Comité de Expertos que asesora al presidente Alberto Fernández.

Fuente Telam