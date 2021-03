Buscan subas progresivas en naftas y gasoil por hasta 15% en 3 meses

0 0

Jujuy al día® – Las petroleras suscribieron en las últimas semanas contratos de comercialización del crudo con un precio congelado por hasta tres meses, a cambio de que se establezca hasta mayo un sendero de aumentos en los precios al público de los combustibles.

El incremento acumulado sería de entre 13% y 15% y su aplicación dependerá de la voluntad política y la habilitación del Gobierno.

El presidente, Alberto Fernández, dijo este lunes que está «viendo de modificar el sistema de aumento de combustibles para que no haya un goteo permanente que influya todos los meses».

Por lo pronto, este viernes 12 se actualizarán los impuestos internos, en un orden de casi $ 2 por litro para las naftas y $ 1,25 para el gasoil, que presionará para un alza de entre 2 y 3 puntos porcentuales, según el producto refinado.

Desde la industria recuerdan que todos los aumentos aplicados en lo que va de 2021 (hasta un 11% en el caso de la nafta súper en Buenos Aires) fueron por ajustes en los biocombustibles o por los impuestos y no para recuperar márgenes de ganancia en la refinación.

El acuerdo, de carácter informal y privado, tuvo la participación de productoras no integradas como Vista Oil & Gas, Pluspetrol, Tecpetrol y Sinopec y refinadoras como Raízen y Trafigura (que venden combustibles y lubricantes con las marcas Shell y Puma Energy), con la intención en todo momento de que el Gobierno no se involucrara.

Se lo confirmaron a El Cronista los gerentes generales y financieros de productoras y refinadoras y también voceros de algunas de las empresas, todas en off the record.

YPF y Axion participaron en forma secundaria, ya que la petrolera estatal produce alrededor del 65% del crudo que refina, y la empresa de Pan American Energy (PAE) corre en su planta de Campana el petróleo Escalante, que extrae en Chubut.

El cumplimiento de los aumentos escalonados de precios es condición para que no se tense la relación comercial entre las dos partes de la cadena (upstream y downstream).

Las productoras no integradas advierten que, de otra forma, el único negocio rentable sería la exportación, aunque las refinadoras podrían bloquear esa operación (técnicamente llamado «cruzar el barco») hasta satisfacer al 100% sus necesidades de petróleo para sus plantas.

Raízen y Trafigura, al no producir localmente los combustibles, deben acudir a importar productos refinados como el gasoil grado 3 (premium), la variedad en donde más sienten la necesidad de subir sus precios, ya que destinan dólares para su compra y el peso se sigue depreciando.

Materias primas, al rojo vivo

El boom de las materias primas, con un aumento extraordinario en los precios, también impactó sobre el petróleo, que llegó a tocar los u$s 70 por barril esta semana en su variedad Brent, que cotiza a futuro en Londres.

El correlato en la Argentina es acotado. Las productoras de petróleo vendieron el crudo Medanito (que se produce en Neuquén) a entre u$s 51 y u$s 53 para marzo, abril y mayo, cuando los anteriores contratos rondaban los u$s 48 a u$s 50.

Sobre el precio internacional, el Medanito recibe un descuento de 8% por Derechos de Exportación (DEX o retenciones) y entre 3 a 4 dólares por calidad.

Un reporte de Daniel Dreizzen, ex subsecretario de Planeamiento Energético de Javier Iguacel en 2018 y actualmente consultor asociado a Ecolatina, informa que el Medanito se negoció en enero a u$s 48, mientras que el Escalante tuvo un precio de u$s 54, según surge de las declaraciones juradas de las regalías petroleras.

