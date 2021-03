Preadjudicatarios de sorteo público del IVUJ recorrieron sus futuras casas

0 0

Jujuy al día® – La visita de obra es una instancia que se concreta luego del sorteo de ubicación de manzana y lote, para que cada preadjudicatario/a conozca el estado general de la casa, allí son asistidos por personal de las áreas Adjudicaciones, Ventas, Construcciones y Seguridad e Higiene del IVUJ, y durante el acontecimiento se les informa sobre sus derechos, deberes y costo de las viviendas.





Beatriz Castellanos, preadjudicataria de las 67 viviendas, señaló que “son muchas emociones que nos han desbordado, la esperábamos hace 25 años y hoy se hace realidad tener una casa propia, hace años veníamos haciendo las renovaciones y llego un momento que dijimos ya basta, no se nos va a dar, porque cuando nos inscribimos nuestras niñas eran muy pequeñas, y ahora ya mujeres y cada una con sus familias, tenemos un sueño hecho realidad”.

Castellanos agradeció “al gobernador por la iniciativa de darle la posibilidad a las personas que vienen desde hace muchos años con las esperanzas de tener sus casas, y el agradecimiento a todos los del instituto y a todos los que han trabajado en esto por pensar en personas como nosotros”, finalizó.

Por su parte, Miguel Rojas y Analía Vázquez, también preadjudicatarios, expresaron que “hemos intentado hace muchos años atrás pedir un terreno, pero nunca se dio, y entonces vino la gobernación de Gerardo Morales y con la demanda libre, y haciendo un esfuerzo hemos presentado todos los papeles, y dijimos es lo último que vamos a hacer; nos encomendamos a Dios y se nos dio, aquí estamos, y todavía no lo podemos creer”, y aconsejaron a todos aquellos que aún no se les dio “que no pierdan las esperanzas, que pongan todo lo que puedan de su parte y que esto en algún momento se da cuando uno va por el camino correcto”, cerró.

Finalmente, Rubén Castillo, otro de los preadjudicatarios, coincidió en el largo tiempo que está inscripto en el IVUJ “hace 26 años, ya se nos estaba acabando la esperanza”, recordó que su número de prioridad en el sorteo de 2017 fue el “157 lo que nos abrió la esperanza”, Castillo enfatizó que al conocer la vivienda “tengo ganas de quedarme y que ya no me saquen de aquí; y hasta que no tenga la llave voy a seguir sin poderlo creer”, con su familia se mostraron sorprendidos al ver su casa “está muy linda, todo muy fino, mucho más de lo que esperábamos, todo muy lujoso. Las cosas de primera calidad: las ventanas, carpintería de aluminio, la cocina, el calefón. Muy sorprendido. La verdad que estoy contento también por mi familia y mis hijos”, dijo.

Luego de la visita de obra, y el cumplimiento de los últimos requisitos por parte de las familias, el IVUJ programará el acto público de entrega de llaves y carpetas, finalizando así el proceso de adjudicación de la casa.