Jujuy: Denuncian a un sujeto por abuso sexual de un niño de 8 años

Read Time 1 Minute, 55 Second

Jujuy al día® – Personal de la Sub Comisaría La Posta, de ciudad Perico, el pasado lunes 1º de marzo, recibió la denuncia de una mujer que señalaba a su expareja como abusador de su hijo, cuyo progenitor es de un matrimonio anterior al denunciado.

La mujer que se halla separada por violencia de género desde hace un año de un sujeto con el que tiene dos hijas de 4 y 2 años, al que denuncio abuso de su hijo de 8 años, producto de una anterior relación.

Los hechos relatados por la mujer son que el día viernes 26 de febrero, mis hermanas estaban bañando a mis hijos, fue entonces que una de ellas noto que el prepucio del pene de nene estaba muy estirado, lo que la sorprendió y por eso consultó a la otra hermana, preguntándole ¿Dónde viste que se estirara así? Fue el niño de 8 años el que les respondió “el papa de mis hermano me toca todas las mañana cuando mi mama se va a trabajar”. Ante la sorpresa y angustia de una de sus tías que le preguntaba ¿por qué no le contaste a tu mama? Este respondió “No tía, no puedo contar a mi mamá porque C. me iba a pegar, y mama iba de decir que yo mentía”.

Esa misma noche las hermanas le contaron a la madre del niño y esta, al otro día, le pregunto al hijo lo que había pasado. El niño le respondió que “Cuando vos te ibas a trabajar C. me tocaba y yo se lo tocaba, tenía miedo de contarte, porque él me dijo que me iba a pegar, aparte él estaba en la casa e iba a escuchar y me pegaba”.

Finalmente, en sede policial la madre del niño abusado dio a conocer que hacía un año que se encontraba separada de C. por violencia de género, a lo que agregó “él tomaba mucho, no trabajaba y era adicto a las drogas. Pienso que él se aprovechaba de mis hijos cuando yo no estaba ya que en una ocasión note la vagina irritada de una de mis hijas, la lleve al médico y le diagnosticaron infección urinaria, pero ahora me pongo a pensar y podría ser que él también abusaba de mis otros dos hijos”.