HORÓSCOPO PARA MARZO 2021

Marte en Géminis: Marte es el planeta de la acción. De la energía, actividad y movimiento y de la guerra puesta en marcha. Transitará por el signo de Géminis desde el 4 de marzo hasta el 23 de abril de 2021, cuando ingrese en Cáncer, Signo de su caída.

Los Signos de Géminis, Libra, Acuario y, en menor medida, Aries y Leo se verán influenciados por una dosis extra de energía, pudiendo aprovechar este tiempo para iniciar proyectos, actividades intelectuales, sociales, e impulsar el trabajo, la profesión y los negocios.

Aries:

Amor: en el amor eres una de esas personas que en ocasiones se niega a tenerlo. Puede que valores bastante la soltería, pero de vez en cuando es necesario soltarse. Este sentimiento es uno de los más importantes y lo mereces en tu vida. Existe una persona que viene para cambiarte para bien, acéptala.

Salud: en la salud estará bastante bien. Lo que debes cuidarte en este mes es con los resfríos. Pero prestas atención si no mejora consulta a un médico. Eres una persona bastante fuerte en cuanto a sistema inmunológico. Pero no te confíes de esto.

Trabajo: el trabajo es una de las cuales le prestan bastante atención. Puede que la mayor parte del tiempo pasas en ellos. Pero cabe la posibilidad de que estés descuidando otras partes de tu vida. No puedes permitirte eso, establece lazos fuertes con amigos. Esto te servirá en el futuro.

Dinero: es muy importante en este mes que te centres en conseguirlo estás en un buen momento. El dinero en tu caso es algo que viene con bastante estabilidad. También para comenzar a disfrutarlo.

Tauro:

Amor: el amor para vos tauro en este mes es algo complejo. Si tuviste que pasar por una recuperación de una relación. Y aunque ya haya pasado un tiempo de la ruptura no superas esto del todo. Necesitas un momento para vos mismo y así organizar tus prioridades. Cuando consigas eso te sentirás libre.

Salud: debes cuidar mucho la salud siempre debes poner atención a cualquier síntoma e ir al médico. Puedes que comiences a tener algunos malestares generales. Estos deben ser atendidos cuanto antes. La prevención siempre es la mejor opción. No puedes permitir que una dolencia te impida continuar con tu vida.

Trabajo: el trabajo es algo que te causa bastante estrés. Tenía en principio muchas expectativas sobre él. Pero llega un punto en el cual te has decepcionado un poco. Quizá lo mejor es no cambiar en este momento. Si no recuperas las ganas haciendo las cosas que realmente te gustan y te haga feliz.

Dinero: el dinero para muchas personas es indispensable. Y piensan que es el centro del mundo, pero eso no sucede contigo. Por lo general llegas a ser algo desprendido con las personas que quieres. Pero debes estar muy atento con quién eres de esta manera. Puede que las personas se aprovechen de tu bondad.

Géminis:

Amor: en el amor eres una persona que tiene claro lo que quiere. Pero por esta razón es que no encuentras a esa persona perfecta. Has llegado a idealizar de una forma muy compleja a esa persona. Lo que puedes hacer es flexibilizar todo esto un poco. Entre más lo logres, mejor será para vos.

Salud: en los meses anteriores has tenido algunos malestares un poco extraños, pero que has decidido dejar pasar. No puedes permitir que esto suceda, aunque la salud sea estable en este momento. No se sabe cómo puede ser en el futuro. Lo mejor será cuidarse muchísimo.

Trabajo: el entorno laboral en este momento ha mejorado un poco. Anteriormente era bastante hostil. Pero has sabido manejar esto y ceder un poco ante las situaciones de conflicto. Esto es lo mejor que has podido hacer y debes mantenerte así.

Dinero: la relación que mantienes con el dinero a decir verdad no es la más estable. Siempre estás experimentando algunas altas y bajas. Lo mejor es que busques formas de tener una economía que responda a tus necesidades. Y no gastar más de lo que tienes.

Cáncer:

Amor: en el amor eres una persona bastante decidida. Entiendes muy bien de que se trata y antes de amar a alguien lo piensas bastante. Esto es algo muy importante y es lo que te llevará siempre a tener éxito. No tengas miedo a equivocarte, si te caes te vuelves a levantar.

Salud: la salud últimamente ha sido bastante estable. El año pasado has tenido diferentes episodios un poco complicados. Pero que se han solucionado con facilidad. No puedes permitir que tu cuerpo haga todo el trabajo. También necesitas un poco de ayuda externa.

Trabajo: tienes que relajarte un poco en cuanto al trabajo. Si bien en ocasiones puedes ser una persona un poco rígida. Lo mejor para vos será calmarte en cuanto a este tema. Ya has tenido algunos frutos de todo lo realizado. Mantenga la calma de a poco se solucionaran los temas laborales.

Dinero: en meses anteriores te has convertido en una persona bastante próspera. El trabajo es lo que te ha llevado a obtener lo que tienes en estos momentos. Debes buscar una forma de invertir tu dinero. Pero de una forma consciente, no te arriesgues de buenas a primeras con ningún negocio que no conozcas.

Leo:

Amor: eres uno de los signos que ama con mucha intensidad. Podría considerarse una persona desmedida en sus emociones. Lo mejor para vos será calmarte un poco en cuanto a esto. Los celos no son buenas consejeras, estar tranquilo es lo mejor que puedes hacer.

Salud: en la salud eres una persona que se preocupa muchísimo por todos. En cada instante estás viendo los pros y contras. Esto es algo que te ha llevado a tener cierto éxito. Pero también lo mejor sería calmarte un poco. Entre más dejes fluir las cosas más sano estarás. Tu mente te puede jugar una mala jugada.

Trabajo: en el trabajo sos una persona un poco rígida. La flexibilización es algo que te puede ayudar bastante. Recuerda que no es lo mismo ser un jefe a ser un líder y hay diferencias bastante marcadas. El camino para ser mejor en el trabajo es convertirte en un líder.

Dinero: en cuestiones de dinero no te preocupes demasiado. Aunque puede que no sea de lo más estable en este momento. Muy pronto vendrán algunas propuestas, debes esperar para más adelante es lo mejor que puedes hacer.

Virgo:

Amor: el amor para Virgo es algo que se siente con el alma. Eres una persona realmente apasionada. Sientes amor con muchísima facilidad y llegas a encariñarte rápido. Esto puede llegar a ser un problema en algunos casos. Lo mejor será siempre mantenerte calmado.

Salud: la salud en tu caso virgo puede que este mes deberías cuidar un poco. Tus emociones pueden llegar a ser un poco inestables. Por ello es que debes cuidarte un poco de algunas depresiones. Y también de personas que te hacen daño emocionalmente.

Trabajo: cuando comenzaste con tu trabajo tenías muchas esperanzas. Pensaste que sería algo diferente en este año. Pero ha llegado a un punto en el cual no haces lo que quieres. Quizá lo mejor será cambiar de aires. Pero no dejes este empleo hasta que no tengas algo seguro. Siempre camina en tierra firme.

Dinero: en algunas ocasiones has tenido ciertos problemas en lo económico. Y es porque no gastas de la forma consciente. Debes invertir tu dinero en algo que sea más productivo. Se va a acercar a vos una persona conocida y te ofrecerá un negocio que no podrás desaprovechar.

Libra:

Amor: a veces el amor te llega a agobiar un poco. Eres una persona que necesita su espacio. Y cuando no te lo brindan comienzas a buscar ciertas excusas para encontrarlo. Por ello es que lo mejor será quizá tomarte un tiempo para vos. Reorganizar tus prioridades sería importante.

Salud: la salud no tendrá problemas durante este mes. Puedo percibir que quizá tengas alguna molestia pero nada preocupante consulta igual a un profesional si lo necesitas.

Trabajo: vienen ofertas de trabajo interesantes para vos. Eres una de esas personas que necesita un entorno laboral que te motive. Y esto es lo que podrás encontrar muy pronto. Pero debes escoger muy bien en qué sitio te quedarás. Depende de tu decisión un futuro muy bueno o un poco complejo.

Dinero: no te preocupes ya tanto por el dinero. Aunque puede que no sea tu mejor momento en cuanto a este tema. Te aseguro que mejorará, solo debes tomar las decisiones correctas. Lo que necesitas es un plan que te vuelva más estable. Piensa en formas de ganar más y gastar menos.

Escorpio:

Amor: en el amor para vos escorpio has tenido el año anterior un poco complicado. Pero eres una persona que ha tenido relaciones que no todo el mundo quiere. Lo que necesitas es dejar de repetir algunos patrones que se han establecido. Esto es lo que no te permite avanzar de la mejor manera.

Salud: tu salud no está del todo mal en estos momentos. Pero es mejor cuidarla haciendo una actividad física para sentirte mejor. Un poco de deporte o algo que realmente les agrade. Les aseguro que los ayudarán.

Trabajo: aunque no hayas tenido tan buenas experiencias con el trabajo el año pasado vienen cosas de calidad en este año que recién comienza. El entorno laboral siempre es importante y lo que te ha hecho cambiar es eso. Te ha cargado de energía y has buscado nuevos caminos.

Dinero: se te irán presentando algunas propuestas de negocios. Que en este momento a decir verdad no son las más correctas. En este caso las asociaciones deberán esperar. Lo que necesitas es algo en lo cual seas vos el único dueño. Si consigues esto podrás tener mayor liquidez.

Sagitario:

Amor: eres una persona que sabe amar a los demás. Esto es lo que te ha llevado a tener relaciones interesantes. Y aunque hayas terminado algunas sabes apreciar las cosas de cada una. Pero, aunque haya cosas buenas no debes volver a ello. Alguien del pasado tocará a tu puerta, por lo que debes estar atento.

Salud: tu salud debes cuidarla bastante. Hay ciertos padecimientos que pueden venir en esta época relacionada con la piel. Debes cuidarla bastante y también visitar a un especialista. Algunas manchas o enrojecimientos deben ser tratados a tiempo.

Trabajo: el trabajo en este momento no es uno de los mejores que puedes tener. Pero no desfallezcas. Lo que te llevará a tener una mejor experiencia laboral es trabajar mucho más. Si te detienes en este momento habrás fallado por completo.

Dinero: en relación al dinero eres una persona que tiene consciencia de él. Lo que necesitas es no gastar más de lo que ganas. Y el ahorro puede ser algo muy beneficioso en estos momentos. Busca para más adelante invertir en alguna propiedad, esta puede ser una excelente salida.

Capricornio:

Amor: el amor para vos Capricornio en este mes de marzo parece bastante favorecido. Igualmente debes entender que el amor es algo que puede venir de una forma compleja. Nunca te desesperes si no viene en el momento y de la manera que deseas. Te puedo asegurar que pronto llegará la persona indicada.

Salud: la salud para vos capricornio es bastante estable en estos momentos. Por lo general eres una persona que tiene una muy buena salud. Y esto debemos preservarlo por mucho más tiempo. En realidad debes cuidarla así te sentirás con más optimismo. Y eso te permitirá seguir adelante con tus proyectos.

Trabajo: eres una persona de proyectos. En este mes de marzo varias cosas muy buenas vienen para el futuro. Este es el momento para que comiences a reinventarte puede que hayas estado un poco estancado. Pero esto es parte del pasado, tienes que tomar el timón de tu vida laboral.

Dinero: el dinero en este mes puede fluir bastante bien. Solo si tomas las decisiones correctas, puede que se interpongan cosas en tu camino. No puedes ir gastando todo como si no hubiese un mañana. La planificación en tu caso es lo que te llevará a ser grande.

Acuario:

Amor: el amor para vos acuario es algo sencillo. Amas por naturaleza y esto es algo que está en tu alma y en tu cuerpo en todo momento. En ciertas ocasiones puede que te tomen el pelo por esto. Tienes que estar muy pendiente de solo entregarles tu amor a las personas correctas.

Salud: la salud para vos acuario puede ser compleja de vez en cuando. Aunque por lo general eres bastante estable, puede que vengan momentos complejos para vos en este año. Lo mejor será que te cuides bastante, dale importancia si tienes seguido dolores de cabeza. Si no los atiendes y haces una consulta médica a tiempo se pueden agravar.

Trabajo: en el entorno del trabajo puede que en este momento no sea el más idóneo. Existe cierta carga negativa que se está dando con algunos compañeros. Que la verdad está haciendo que todo sea mucho más complejo. En este caso serás el catalizador de la situación. Vos podes darle una solución, no lo dejes pasar.

Dinero: Acuario, el dinero es algo que viene para vos muy bien solo si tomas las decisiones correctas. En el pasado puede que hayas gastado sin mucho reparo. Pero lo mejor será estabilizarte. Vienen algunos negocios para vos que debes estar atento a ellos. Lo mejor será que escojas el que esté relacionado a tus intereses.

Piscis:

Amor: el amor para vos piscis, es un sentimiento muy importante. Es algo que puedes transmitir a las personas con bastante facilidad. El amor para vos es una de esas cosas que mueven al mundo y por ello es que lo quieres. Pero en este momento lo mejor que puedes hacer es mantenerte estable emocionalmente.

Salud: en la salud en este momento está bastante bien. Pero hay algo que comenzarás a perturbarte un poco. Los Piscis suelen ser personas que piensan bastante las cosas. Nunca paran de sobre analizar las situaciones. Esto es lo que les puede causar un poco de estrés y no es bueno.

Trabajo: en el trabajo en este momento no te sientes del todo cómodo. Ya ha pasado un tiempo desde que tienes trabajo y todo pintaba excelente al principio. Pero ya no parece tan divertido. Eres una de esas personas a las que les incomoda la costumbre y eso es lo que te sucede. Lo mejor es que cambies de aires, y esperes para más adelante estar más tranquilos.

Dinero: en el caso del dinero puede que comiences a tener uno que otro inconveniente pero nada que no se pueda solucionar. Lo mejor en este caso es ser más ahorrativos. Eso te ayudará a tranquilizarte en caso que necesites por alguna urgencia.

