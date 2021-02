Gerardo Morales agradeció al gobierno bonaerense que haya promulgado la ley de restitución del comité Trenque Lauquen

0 0

Jujuy al día® – El gobernador de la provincia de Jujuy e integrante del Comité Nacional del radicalismo, Gerardo Morales, hizo especial hincapié en una parte del encuentro con la prensa sobre la visita que concretaba a Trenque Lauquen. Señaló que es “Un gusto visitar. Estuvimos por acá en el 2008, en momentos que se constituía el radicalismo K. Eran momentos difíciles, porque había que poner de pie otra vez al partido. No quería estar ausente en este momento histórico e importante, donde se recupera un lugar que nos arrebató la dictadura. Agradecer al gobierno provincial que no nos haya vetado esta Ley”.

El dirigente político que además señaló que se anota como posible candidato a la presidencia para el 2023, indicó con relación a la UCR que “somos el único partido que genera debate para tomar decisiones”. En este sentido recordó la convención de Gualeguaychú para conformar Cambiemos. En torno al futuro manifestó que “estamos frente a la oportunidad de reconstruir el sistema de partidos. Juntos por el Cambio debería funcionar mejor como coalición. Tendría que funcionar más como una fuerza política, con equipos para llegar al gobierno en el 2023. El radicalismo debe ser la columna vertebral. No debe ser furgón de cola de nadie”.

Cuando se le preguntó sobre críticas que se han formulado al Plan de Vacunación en su provincia, dijo que «no ha habido vacunatorio en Jujuy. La decisión ha sido vacunar al sistema público y privado. Estamos a punto de llegar al 100 por ciento. Todo está centralizado. Se aprobó la Ley que me faculta para publicar la lista de vacunados. Es lo que tenemos que hacer. Es muy injusto el acomodo. Hace quedar muy mal a la política. Es un tema sensible. La gente tiene razón en enojarse. Ahora hay que esperar que lleguen más vacunas. Es un problema que tiene todo el mundo. No queremos endilgar responsabilidades en nadie, en este sentido. Estamos en un momento donde hay que asegurar transparencia. Todas las vacunas tienen alto porcentaje de efectividad. No hay que meter miedo sobre esto. La orden que bajé es que nadie de la política de nuestro frente se vacune, salvo que sea del área de salud. Si cometimos errores hay que asumirlos y tratar de enmendarlos”.

Como se lo notó sin ánimo de formular críticas, se le preguntaron las razones de esa actitud, a lo que respondió: “a mí me toca gobernar. Me parece bien que Juntos por el Cambio diga lo que tiene que decir. Que Alfredo Cornejo y otros dirigentes le cuenten las costillas, no me parece mal. El radicalismo y Juntos por el Cambio tienen un rol que cumplir como oposición y lo hace”.