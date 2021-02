Por problemas sentimentales una joven de 19 años intentó arrojarse al vacío desde el puente Lavalle

0 0

Jujuy al día® – En la mañana de ayer viernes 26, una joven de 19 años, domiciliada en la localidad de San Antonio, tras una discusión con su pareja, el que le anunciaba la ruptura, entro en estado de shock e intentó arrojarse al vacío desde el puente Lavalle, en pleno centro de la ciudad.

Ante la decidida actitud de la joven, testigos circunstanciales, llamaron al servicio de emergencia, el que rápidamente llegó con una psicóloga que se hizo cargo de la situación.

Personal de la seccional 2º participo en el despeje de curiosos de la zona, los que no aportaban a la situación, mientras la profesional lograba que la joven desistiera de su intención a la vez que reubicaba temporalmente a la pareja que entro en estado catatónico pues no asumía lo que estaba ocurriendo, ya que él le dijo solo que no podía mantener la relación pues tenía la intención de irse a Buenos Aires. Finalmente ambos recuperaron la normalidad y fueron trasladados al hospital Gallardo.