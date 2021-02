En la Segunda Sesión Extraordinaria concejales capitalinos eximieron del canon a los canillitas

0 0

Jujuy al día® – En la mañana de ayer concejales de la capital aprobaron por unanimidad la ordenanza Nº 7488/2021 mediante el cual se exceptúa el pago del canon por la ocupación o utilización de espacios de Dominio Público, previstos en el artículo Nº 314 del Código Tributario, para actividades de venta y distribución de diarios revistas y afines.

Finalizada la sesión, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, manifestó: «puntualmente se avanzó en el tratamiento de una eximición a un sector de la actividad dentro de la ciudad, al gremio de canillitas. Esto fue el resultado de un análisis que hicimos desde el bloque de la Unión Cívica Radical y también una iniciativa del concejal Matías Domínguez desde su bloque».

En este sentido, agregó: «nos reunimos con el sector de canillitas y nos explicaron la situación que están viviendo, una situación muy compleja, los fundamentos que justifican está eximición son básicamente la reducción que tienen en las ventas desde que empezó la pandemia, ya que los diarios nacionales no llegan a Jujuy, es decir que han perdido buena parte de los productos que vendían a la sociedad, por dar ejemplos puntuales Clarín, Nación, Página 12, ellos ya no lo pueden vender, solamente tienen los diarios locales para poder realizar sus actividades, es decir que tienen menos productos».

Seguidamente, Aguiar remarcó que «ellos no fijan el precio de los productos que venden, vienen ya fijados desde las distintas ediciones y tienen un porcentaje de ganancia dentro de lo que es el precio establecido, y también lo que han sido las nuevas tecnologías. Realmente el mundo está cambiando, también está cambiando la actividad de ellos, y esto redujo mucho la posibilidad de venta al tener aplicaciones en los teléfonos celulares, en las computadoras, que fueron suplantando de alguna manera la venta del diario papel. Muchos ya tienen directamente en sus celulares los distintos diarios, los distintos matutinos y los miran a la hora que quieren, a la hora que desean, incluso ante de la llegada de los aviones en aquel momento que se podían obtener los diarios nacionales, así que realmente todo estos hechos hicieron que podamos meritar esta situación y modificar la ordenanza, en realidad no es una modificación de la ordenanza, sino una eximición puntualmente a la actividad del canillita dentro del ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy». Por su parte, el concejal justicialista Matías Domínguez, autor de uno de los proyectos, expresó: «presentamos un proyecto sobre la eximición del Canon que se les cobra a los canillitas, después de reuniones que tuvimos con el Sindicato, escuchamos las propuestas que ellos tenían que decir, también revisamos la ordenanza y en ese contexto ameritaba la derogación de la misma. Con las otras fuerzas debatimos sobre el tema y entendemos que el sector de los canillitas viene muy golpeado con la tecnología, donde su venta a bajado un 50 por ciento y resulta importante esta ordenanza, ya que es como una ayuda para que no le cobren ningún tipo de impuesto o tasa por la actividad que realizan», concluyó.