Jujuy: Colectivero termina abruptamente su recorrido e intenta violar a una pasajera

0 0

Read Time 1 Minute, 10 Second

Jujuy al día® – Una joven de 22 años, empleada la Municipalidad de Yala, como todos los días, tras cumplir con su labor se dirigió a la parada del colectivo que la lleva hasta su domicilio en León. Allí abordo en un coche de la empresa Santa Ana. Al llegar a la localidad de León observó que los últimos pasajeros que quedaban descendieron en la primera parada del pueblo, esto hizo que quedara sola, como única pasajera del colectivo ya que ella debía bajar en la última parada del recorrido.

Al llegar al lugar donde debía descender el colectivo no se detuvo y continuó hasta el Río León. Molesta se acercó al chofer y le reclamo, en ese momento este paro el colectivo y apago las luces, se levantó del asiento y se le abalanzó, a la vez que le decía “estas perdida”. La sorpresa le impidió reaccionar rápidamente pero, luego de que el lascivo sujeto le dijera “queres hacer cositas, no querer jugar con migo un ratito, unos cinco minutos nada más, nadie se enterara de esto y si no, no te voy a dejar salir” esta se resistió y defendió negándose hasta que pudo acceder al botón que abría la puerta y escapo raudamente.

La joven presentó la denuncia en sede de la seccional 54º pero aún no supo qué habría pasado con el sujeto que intento abusar de ella.