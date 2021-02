El PJ  conformó la mesa de trabajo con Concejales y referentes de Capital

0 0

Jujuy al día® – El Presidente del Partido Justicialista Distrito Jujuy convocó al Bloque de Concejales Justicialistas de San Salvador de Jujuy, a autoridades partidarias y dirigentes del PJ provincial con el principal objetivo de diagramar una Mesa de Trabajo y articular acciones conjuntas en Capital.

Participaron de la reunión el Presidente del Bloque de Diputados Justicialista Pedro Belizán, los Diputados Provinciales Alfredo Gerry, Fernando Posadas, Concejales del Bloque del PJ de Capital, Verónica Valente, Matías Domínguez, Roberto Brizuela y Agustín Flores; Patricia Armella, referente de la Rama Mujer, Presidentes de Centros Vecinales y autoridades del PJ provincial.

El Diputado Rubén Rivarola, encabezó la reunión y se mostró muy agradecido por la presencia de los compañeros y compañeras militantes y referentes de San Salvador de Jujuy, y destacó “es gratificante ver y sentir el acompañamiento de cada uno de ustedes, en esta mesa de trabajo vamos a dialogar sólo de San Salvador de Jujuy, todos y todas proyectamos trabajar juntos para las elecciones de 2021 con la firme idea de recuperar el Peronismo en capital”.

Además, el Legislador agregó que la aspiración del PJ es lograr tres Concejales justicialistas en las próximas elecciones, y recalcó “vamos a poner lo mejor de cada uno, y trabajaremos para mejorar la situación de todos los jujeños y jujeñas, en este caso particular para los vecinos de San Salvador de Jujuy, y de esta manera crear las bases para una futura Intendencia Peronista en el 2023”. También, hizo hincapié en continuar dialogando con todos los sectores, y seguir trabajando en la unión del peronismo, “ya no queremos más divisoria, el Peronismo Jujeño viene en marcha desde hace rato, hoy está más firme que nunca, con muchas ganas de trabajar con cada compañero y compañera que decide dejar de lado las críticas que no le hacen bien al Justicialismo” sostuvo.

Por último, el Presidente del PJ informó sobre el trabajo mancomunado que se realizará a partir de esta reunión, y resaltó “hoy cada uno de los presentes decidió trabajar en las mismas ideas y levantar juntos la bandera del Peronismo. Decidimos trabajar en el voto de confianza que obtuvimos de los ciudadanos, por eso vamos a diagramar recorridos por los barrios ayudando a las familias jujeñas, nos ponemos a disposición porque esta situación de pandemia dejó a muchos jujeños en un estado de vulnerabilidad que nos alarma y preocupa”.

A su vez el ex Vicegobernador, Guillermo Jenefes, realizó un balance de la reunión y recalcó que la unión de los Peronistas es lo primordial, en este sentido, señaló “aquellos que realmente quieran formar parte del partido les pedimos que se acerquen y participen, y de esta manera podamos triunfar en las próximas elecciones”. También, mencionó que las mesas de trabajo permiten trasmitir los aciertos y desaciertos de quienes forman y formaron parte de la política en la provincia, “tenemos que tener buenos Concejales en el 2021, para que de esa manera cada Concejal trabaje y se proyecte como candidato a Intendente o Intendenta para el 2023” explicó.

Por su parte, el Concejal Matías Domínguez remarcó la importancia de que todos los sectores estuvieron representados en la reunión y agregó, “es necesario buscar un proyecto que tenga sentido para el 2021 y el 2023, y el objetivo debe ser recuperar la Provincia y el Municipio, y para eso debemos tener un fuerte equipo de trabajo entre los Concejales”. Además, indicó que la idea fundamental es dialogar constantemente en búsqueda de proyectos que den respuestas a los jujeños, “nuestros ciudadanos necesitan soluciones, necesitan que la política trabaje para el bien de ellos. Y por supuesto, también debemos buscar consenso dentro del Justicialismo para seguir adelante” consideró.

Por otro lado, el Concejal Brizuela agradeció la convocatoria a la Mesa de Trabajo para proyectar las próximas elecciones, y agregó “los encuentros que se llevan a cabo sirven para mostrar las tareas que ya se están llevando adelante, es un espacio para plantear las necesidades y definir sobre lo que debemos realizar, este es el objetivo para que las elecciones en el Concejo Deliberante sean exitosas para el Peronismo”.

El Rector de la UNJu, Lic. Rodolfo Tecchi, mencionó la importancia de realizar mesas de trabajo y de diálogo donde se producen intercambios de ideas entre los presentes, y remarcó “todas las reuniones son importante, sobre todo en estos tiempos, donde el peronismo se prepara para la contienda electoral”. Con respecto a la unión en el PJ, consideró con firmeza que hay trabajar con potencia en el partido, y subrayó “las puertas del Partido Justicialista están abiertas para la unidad del Peronismo. Siempre hay algún grupo de compañeras y compañeros que trabajan para la desunión y seguramente ellos no formarán parte de la fórmula en búsqueda del triunfo del PJ en Jujuy”.