Deliberante capitalino: Se realizó la primera sesión extraordinaria

0 0

Read Time 1 Minute, 57 Second

Ediles capitalinos realizaron en la mañana de ayer viernes la primera Sesión Extraordinaria del presente año, en la cual no pudieron tratarse los temas del orden del día, por no contar con la mayoría establecida en el reglamento interno.





Jujuy al día® – El presidente de la institución, Lisandro Aguiar, en primera instancia celebró el inicio de las clases en el ámbito de la provincia, de nuestra ciudad «la presencialidad es fundamental, todos los docentes poniendo ganas y el alma, están hoy al frente de los grados buscando eso que es fundamental para que todos los niños de la ciudad y pueblos del interior se eduquen y puedan llevar sus tareas educativas».

Seguidamente, resaltó que «lo puntual de esta sesión es que no era un tema de competencia municipal, es decir que no tenía efectos jurídicos, es un tema de efecto político del cuerpo sobre la situación de los docentes. Pero los docentes que se sientan agravados por cualquier decreto, tienen las instancias administrativas dentro del Ministerio de Educación, dentro del gobierno de la provincia de Jujuy y las instancias judiciales, si consideran que de alguna manera se vulneran sus derechos. En este caso de estricto carácter político necesitaba dos tercios para ser tratados, no tiene estado parlamentario, y bueno, en ese sentido no se logró los números necesarios, no pudieron avanzar en el tratamiento de esta iniciativa».

Por su parte, la concejal justicialista Verónica Valente expresó: «desde el bloque Frente de Todos y el bloque de la izquierda, en esta sesión extraordinaria llegamos con el quorum de sesión para mostrarle a los docentes esa solidaridad extraordinaria que ellos venían solicitando y demandando que este Concejo se expida. El mensaje que queremos dar es que el Frente de Todos si está a favor de los derechos de los docentes y no del avasallamiento que la ministra viene realizando sobre estos trabajadores, pensábamos que íbamos a llegar con los votos para hacer la aprobación, demostrarle a los docentes que este Concejo piensa en ellos y la lucha que vienen realizando la vamos a seguir apoyando».

A su turno, el concejal Guillermo Alemán, remarcó que «impulsamos junto al bloque justicialista esta sesión extraordinaria, nos pareció muy importante que se pueda reunir el deliberante para tratar la problemática que aqueja al sector docente, pero lamentablemente no se habilitó el debate, la discusión».