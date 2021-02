Jujuy: Se realizaron numerosas actas contravencionales por incumplimiento al Decreto 2075

0 0

Se registraron bailes, exceso de capacidad, eventos no autorizados entre otros hechos que infringieron las normas dispuestas.

Jujuy al día® – Debido al fin de semana largo de carnaval, Policía de la provincia informa que se registraron varias transgresiones al Decreto Acuerdo Nª 2075 en el marco de la pandemia del coronavirus.

Actuaciones contravencionales

Desde el jueves 11 al martes 16 de febrero se detuvieron a 278 personas y fueron 156 actas contravencionales.

Se labraron infracciones por obstaculizar el libre tránsito peatonal y vehicular; por no usar barbijo; exceso de horario permitido; evento no autorizado; por no utilizar el casco; aglomeración de personas; baile; por venta de bebidas alcohólicas sin autorización; falta o vencimiento de R.E.B.A; ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública; ruidos molestos; sin habilitación para desentierro; espectáculo no autorizado; fiestas clandestinas y por no respetar las medidas sanitarias.

Evento clandestino

En Perico, el día lunes 15 de febrero se detectó una fiesta clandestina en el Barrio Norte Argentino. Se demoraron a 57 personas, 17 menores y 40 mayores, los cuales fueron demorados y trasladados a la Sub Comisaria La Posta donde se labró el acta contravención.

Es sabido que este tipo de fiestas es común que se transgredan las disposiciones emanadas del COE, que buscan mantener a la población a salvo del COVID-19.

Amplio servicio

También los efectivos policiales de las ocho unidades regionales se abocaron a la seguridad ciudadana y prevenir el delito. Otra importante tarea constante es la búsqueda de personas desaparecidas que se trabaja coordinadamente con el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desapariciones y Extravíos de Mujeres, Niñas o Personas de la Diversidad.

Aislamiento preventivo

Se recomienda a aquellas personas que estuvieron en fiestas carnestolendas este fin de semana extremar las medidas de cuidado y permanecer en su domicilio para evitar la propagación del virus. Consultar a un profesional médico y seguir con los protocolos epidemiológicos vigente.