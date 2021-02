Coronavirus: Cuáles son las variantes que alarman a los científicos y cuántos casos hay en Argentina

0 0

A medida que avanza la pandemia se producen mutaciones genéticas en el virus, que son objeto de vigilancia por parte de científicos para tomar eventuales medidas ante variantes en su peligrosidad.

Actualmente hay cuatro variantes del Covid-19 que tienen en vilo a los científicos de todo el mundo: la variante P.1 (Amazonas), P.2 (Río de Janeiro), la variante conocida como del Reino Unido (501Y.V1 o variante VOC 202012/01) y la de Sudáfrica (501Y.V2 o variante VOC 202012/02).

En Argentina por el momento se detectó la circulación comunitaria de la variante de Río de Janeiro con dos casos; hubo un caso detectado de la variante del Reino Unido pero que no habría generado circulación; hoy se anunció que se detectaron dos muestras con la variante de Amazonas, de la cual aún no se puede hablar de circulación comunitaria; y de la variante de Sudáfrica todavía no se detectó ningún caso.

El último informe elaborado por el Proyecto País, que se presentó el 28 de enero pasado, se informó que sobre un total de 322 muestras secuenciadas de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y ciudad de Santa Fe no se ha detectado aún en casos de circulación comunitaria «el conjunto de los cambios marcadores exclusivos de la proteína spike» de las variantes del Reino Unido, Sudáfrica ni Amazonas (o Manaos).

El documento, que contemplaba análisis hasta el 18 de enero, señaló que solo se había detectado la variante del Reino Unido «en un caso de un argentino residente en el Reino Unido que ingresó al país el 21 de diciembre, realizó la cuarentena correspondiente y se hizo la investigación epidemiológica del vuelo en el que ingresó desde el exterior».

Sin embargo, este lunes el ministro de Salud, Ginés González García anunció que “recientemente se detectó la variante de Amazonas P.1 en dos muestras, y la variante de Río de Janeiro P.2 en otros dos viajeros. Todos ellos provenientes de Brasil».

El virus Amazonas P 1 fue detectado en enero pasado en la ciudad brasileña de Manaos. Lo que llama la atención en el caso de esta variante en Brasil es que los cambios se produjeron en los genes que codifican la espícula viral, la estructura que se encuentra en la superficie del virus y que le permite invadir las células del organismo humano.

La perspectiva de que las nuevas variantes del virus puedan desarrollar la capacidad de eludir las vacunas es uno de los principales riesgos que se cierne sobre la estrategia global para salir de la pandemia mediante la implementación de vacunas este año.

Sudáfrica, donde una nueva variante representa ahora la gran mayoría de los casos, anunció inicialmente una pausa en el lanzamiento de un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca. La variante dominante en Sudáfrica está circulando en al menos otros 40 países, incluido Estados Unidos.

Mientras que la variante del Reino Unido (B.1.1.7) se propaga rápidamente en Estados Unidos, amenazando con un aumento de los contagios en momentos en que su prevalencia ya se duplica aproximadamente cada 10 días.

Un grupo de científicos liderado por expertos del Instituto de Investigación Scripps analizó un millón de muestras recogidas y lograron determinar que pese a que la variante mantiene una incidencia baja, se espera que sea la cepa dominante en el mes de marzo.

El equipo investigador indicó que la tasa de contagio es al menos 35-45% más elevada que las cepas más comunes, y su prevalencia se duplica cada semana y media.

El Reino Unido sufrió devastadoras olas de contagio de Covid-19 luego de que el B.1.1.7 se volviera la cepa dominante. La variante también ha impactado en varios países europeos, incluyendo Irlanda y Portugal.

«La B.1.1.7 es mucho más contagiosa, por lo que puede abrumar rápidamente a un país», tuiteó Ashish Jha, decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Brown, tras la publicación del estudio.